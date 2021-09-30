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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 382838293830383138323833> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: Чет 30 вер, 2021 22:37 kluychkooleg написав: Ромасик написав: 1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?

2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?

3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?

4) или ради п.3 все и затевалось? 1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?4) или ради п.3 все и затевалось?



А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток. А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть

edvardd уже написал -

Похоже, таки оттуда. уже написал - viewtopic.php?p=5306538#p5306538 Похоже, таки оттуда. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:38 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%

Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні

Перше - Вакцина захищає від

легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко

потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять

смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....

Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...



Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде

... З млн легкохворих переносчиків зарази. , навіть при 100% вакцинуванні цієї групи Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данніПерше -легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легкопотрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплятьсмерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде, навіть при 100% вакцинуванні цієї групи

Решили заняться подтасовкой?

Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно? Решили заняться подтасовкой?Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно? Навіщо ці емоційні наклепи?

а - Де підтасовки?

б - Що написано не правильно

в - Як пропонуєте написати щоб було правильно...



Як тільки відповісте на озвучені мною підпункти - це буде дискусія...

А залишите все на рівні емоційних зойків - то так і залишитесь заляканим емоціалом,який не в стані справитись з своїми страхами і потребує підтримки психіатора.

ПС

Як я розумію претензії до цифри в 3 млн...

Згоден трошки модернізувати пункт..

Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази.

Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших.... Навіщо ці емоційні наклепи?а - Де підтасовки?б - Що написано не правильнов - Як пропонуєте написати щоб було правильно...Як тільки відповісте на озвучені мною підпункти - це буде дискусія...А залишите все на рівні емоційних зойків - то так і залишитесь заляканим емоціалом,який не в стані справитись з своїми страхами і потребує підтримки психіатора.ПСЯк я розумію претензії до цифри в 3 млн...Згоден трошки модернізувати пункт..Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази.Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших.... budivelnik

Повідомлень: 25082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:42 budivelnik написав: ЛАД написав: uaprofi написав: ..........

вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной? ..........вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной? А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%

Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні

Перше - Вакцина захищає від

легкого захворювання на 40%... Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данніПерше -легкого захворювання на 40%...

Сколько раз надо попросить ссылку?

Ваши слова я уже видел. Сколько раз надо попросить ссылку?Ваши слова я уже видел. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:52 budivelnik написав: ..........

Ваша відповідь дуже нагадує

Як правильно порахувати - я не уявляю...але те що хтось вже порахував - засуджую і не сприймаю....

Приведіть свій варіант розрахунку...я ж нічого не маю проти..

ПС

моя порада

Для того щоб не виглядати голословним невігласом - коли когось критикуєте, до критики докладайте ще й розрахунки,які можна оспорити/перевірити...

А емоції залиште при собі. ..........Ваша відповідь дуже нагадуєЯк правильно порахувати - я не уявляю...але те що хтось вже порахував - засуджую і не сприймаю....Приведіть свій варіант розрахунку...я ж нічого не маю проти..ПСмоя порадаДля того щоб не виглядати голословним невігласом - коли когось критикуєте, до критики докладайте ще й розрахунки,які можна оспорити/перевірити...А емоції залиште при собі.

Эмоций в том моём посте нет вообще.

Я показал, что задача расчёта экономической эффективности достаточно сложная и заниматься я этим не буду.

Вам уже писали, что можно критиковать и показывать неправильность расчёта и не приводя свои. Если Вы сделали неправильный расчёт, то это не значит, что я обязан сделать правильный.

Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно.

Неумные поради давать не стоит. Эмоций в том моём посте нет вообще.Я показал, что задача расчёта экономической эффективности достаточно сложная и заниматься я этим не буду.Вам уже писали, что можно критиковать и показывать неправильность расчёта и не приводя свои. Если Вы сделали неправильный расчёт, то это не значит, что я обязан сделать правильный.Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно.Неумные поради давать не стоит. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:07 budivelnik написав: ............

Як я розумію претензії до цифри в 3 млн...

Згоден трошки модернізувати пункт..

Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази.

Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших.... ............Як я розумію претензії до цифри в 3 млн...Згоден трошки модернізувати пункт..Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази.Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших....

На первую часть вашего поста реагировать и давать советы, куда обратиться, не буду. Хотя у Вас, кажется, явный комплекс Наполеона.

Претензии Вы поняли правильно.

Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все.

Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.

Или Вы понимаете это как-то иначе? На первую часть вашего поста реагировать и давать советы, куда обратиться, не буду. Хотя у Вас, кажется, явный комплекс Наполеона.Претензии Вы поняли правильно.Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеютЕсли при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.Или Вы понимаете это как-то иначе? ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:13 Господа модераторы

Повторю своё предложение ещё раз.

Предлагаю закрыть ветку.

Столько лжи и бреда выпускать в эфир невозможно.

Это уже не дискуссия, а дезинформация.

Какой-то шабаш ведьм. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:13 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно? Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?

Неверняка переболеют. Может и по 2-3 раза.

Безсимптомно Неверняка переболеют. Может и по 2-3 раза.Безсимптомно

и чтобы это выявить наверняка наверное нужно делать больше тестов!? и чтобы это выявить наверняка наверное нужно делать больше тестов!? uaprofi

Повідомлень: 4951 З нами з: 21.04.11 Подякував: 708 раз. Подякували: 481 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Пошукав

1 Нічого нового не знайшов

2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України

3 Єдине що на вікі

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого

Оценка на основе среднедушевого ВВП

Затратный подход

або в цифрах для росії

Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

.....

Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.



То як

Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...

Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....



Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно? Пошукав1 Нічого нового не знайшов2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України3 Єдине що на вікізнайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до могоОценка на основе среднедушевого ВВПЗатратный подходабо в цифрах для росіїТо якЯ був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно? budivelnik

Повідомлень: 25082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:16 ЛАД написав: edvardd написав: https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogo

кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают... https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogoкстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...

А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают. А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают.



мне просто интересно на кого работают антиваксы в России или во Франции? мне просто интересно на кого работают антиваксы в России или во Франции? uaprofi

Повідомлень: 4951 З нами з: 21.04.11 Подякував: 708 раз. Подякували: 481 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:19 budivelnik

Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 382838293830383138323833> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7754 8928339

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08