Ромасик написав:1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов? 2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест? 3) а если не сдавать, то нужно чипироваться? 4) или ради п.3 все и затевалось?
А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток.
ЛАД написав:А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50% Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні Перше - Вакцина захищає від легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть.... Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...
Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде ...З млн легкохворих переносчиків зарази., навіть при 100% вакцинуванні цієї групи
Решили заняться подтасовкой? Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?
Навіщо ці емоційні наклепи? а - Де підтасовки? б - Що написано не правильно в - Як пропонуєте написати щоб було правильно...
Як тільки відповісте на озвучені мною підпункти - це буде дискусія... А залишите все на рівні емоційних зойків - то так і залишитесь заляканим емоціалом,який не в стані справитись з своїми страхами і потребує підтримки психіатора. ПС Як я розумію претензії до цифри в 3 млн... Згоден трошки модернізувати пункт.. Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази. Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших....
budivelnik написав:.......... Ваша відповідь дуже нагадує Як правильно порахувати - я не уявляю...але те що хтось вже порахував - засуджую і не сприймаю.... Приведіть свій варіант розрахунку...я ж нічого не маю проти.. ПС моя порада Для того щоб не виглядати голословним невігласом - коли когось критикуєте, до критики докладайте ще й розрахунки,які можна оспорити/перевірити... А емоції залиште при собі.
Эмоций в том моём посте нет вообще. Я показал, что задача расчёта экономической эффективности достаточно сложная и заниматься я этим не буду. Вам уже писали, что можно критиковать и показывать неправильность расчёта и не приводя свои. Если Вы сделали неправильный расчёт, то это не значит, что я обязан сделать правильный. Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Неумные поради давать не стоит.
budivelnik написав:............ Як я розумію претензії до цифри в 3 млн... Згоден трошки модернізувати пункт.. Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази. Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших....
На первую часть вашего поста реагировать и давать советы, куда обратиться, не буду. Хотя у Вас, кажется, явный комплекс Наполеона. Претензии Вы поняли правильно. Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все. Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0. Или Вы понимаете это как-то иначе?
Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб. Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб. ..... Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.
То як Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись... Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....
Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?