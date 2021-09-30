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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 382838293830383138323833>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:37

  kluychkooleg написав:
  Ромасик написав:1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?
2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?
3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?
4) или ради п.3 все и затевалось?


А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток.

edvardd уже написал - viewtopic.php?p=5306538#p5306538.
Похоже, таки оттуда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:38

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%
Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні
Перше - Вакцина захищає від
легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко
потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять
смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....
Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...

Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде
...З млн легкохворих переносчиків зарази., навіть при 100% вакцинуванні цієї групи

Решили заняться подтасовкой?
Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?
Навіщо ці емоційні наклепи?
а - Де підтасовки?
б - Що написано не правильно
в - Як пропонуєте написати щоб було правильно...

Як тільки відповісте на озвучені мною підпункти - це буде дискусія...
А залишите все на рівні емоційних зойків - то так і залишитесь заляканим емоціалом,який не в стані справитись з своїми страхами і потребує підтримки психіатора.
ПС
Як я розумію претензії до цифри в 3 млн...
Згоден трошки модернізувати пункт..
Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази.
Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  uaprofi написав:..........
вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?
А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%
Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні
Перше - Вакцина захищає від
легкого захворювання на 40%...

Сколько раз надо попросить ссылку?
Ваши слова я уже видел.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:52

  budivelnik написав:..........
Ваша відповідь дуже нагадує
Як правильно порахувати - я не уявляю...але те що хтось вже порахував - засуджую і не сприймаю....
Приведіть свій варіант розрахунку...я ж нічого не маю проти..
ПС
моя порада
Для того щоб не виглядати голословним невігласом - коли когось критикуєте, до критики докладайте ще й розрахунки,які можна оспорити/перевірити...
А емоції залиште при собі.

Эмоций в том моём посте нет вообще.
Я показал, что задача расчёта экономической эффективности достаточно сложная и заниматься я этим не буду.
Вам уже писали, что можно критиковать и показывать неправильность расчёта и не приводя свои. Если Вы сделали неправильный расчёт, то это не значит, что я обязан сделать правильный.
Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно.
Неумные поради давать не стоит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:07

  budivelnik написав:............
Як я розумію претензії до цифри в 3 млн...
Згоден трошки модернізувати пункт..
Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази.
Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших....

На первую часть вашего поста реагировать и давать советы, куда обратиться, не буду. Хотя у Вас, кажется, явный комплекс Наполеона.
Претензии Вы поняли правильно.
Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все.
Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.
Или Вы понимаете это как-то иначе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:13

Господа модераторы
Повторю своё предложение ещё раз.
Предлагаю закрыть ветку.
Столько лжи и бреда выпускать в эфир невозможно.
Это уже не дискуссия, а дезинформация.
Какой-то шабаш ведьм.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:13

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?

Неверняка переболеют. Может и по 2-3 раза.
Безсимптомно

и чтобы это выявить наверняка наверное нужно делать больше тестов!?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно.
Пошукав
1 Нічого нового не знайшов
2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України
3 Єдине що на вікі
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого
Оценка на основе среднедушевого ВВП
Затратный подход
або в цифрах для росії
Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
.....
Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.


То як
Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...
Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....

Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:16

  ЛАД написав:
  edvardd написав:https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogo
кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...

А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают.


мне просто интересно на кого работают антиваксы в России или во Франции?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:19

budivelnik
Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6.
ЛАД
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