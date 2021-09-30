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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38293830383138323833>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:20

  Ukrainian написав:
  uaprofi написав:
  Ukrainian написав:Я займаюся цим вже 17 місяців. Легше не стає. Мої історії про пандемію рідко закінчуються добре.

Карен Галлардо - терапевт з респіраторної терапії в Меморіальній лікарні Громади у Вентурі.


если все 17 месяцев его истории редко заканчиваются хорошо, возможно лечат людей не правильно?


У вас років досвіду роботи в ICU?


ICU начали инвестировать в корону?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:22

  ЛАД написав:Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все.
Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.
Или Вы понимаете это как-то иначе?
Це ви трактуєте по якійсь тільки вам відомій логіці...
1 Припустимо що при відсутньому вакцинуванні у групі з 5 млн перехворіють 3+млн осіб...тобто приблизно 2 млн не перехворіють внаслідок того , що в них є який свій природній імунітет
2 Якщо цю групу вакцинувати на 100% то відбудеться кілька можливих варіантів розвитку подій
а - тих 2 млн , які не захворіють без вакцини ..не захворіють і з вакциною
б - тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини
3 Всі авторитетні джерела, рекламуючи необхідність вакцинації наголошували
а - вакцина не захищає від легкого перебігу подіб
б - вакцина захищає у 85% від того , що людина не потрапить в лікарню(захворіє важко)
в - вакцина захищає у 95% випадків від того що людина не помре від ковіду..

ПС
При цьому вакцина не захищає від інших варіантів смертей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:22

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно.
Пошукав
1 Нічого нового не знайшов
2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України
3 Єдине що на вікі
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого
Оценка на основе среднедушевого ВВП
Затратный подход
або в цифрах для росії
Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
.....
Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.


То як
Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...
Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....

Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?

А где у Вас в расчёте ВВП?
Вы считали только налоги - ЕСП + подоходный. Или не так?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:24

  ЛАД написав:budivelnik
Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6.
А до чого це уточнення?
В мене в оригіналі
3-6 уколів....
Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:26

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:
  edvardd написав:https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogo
кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...

А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают.


мне просто интересно на кого работают антиваксы в России или во Франции?

В основном на собственную глупость. А, может, на кого-то ещё.
Правда, антиваксы есть разные.
Есть кричащие о вреде/бесполезности вакцин. А есть заботящиеся о "правах человека".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А где у Вас в расчёте ВВП?
Вы считали только налоги - ЕСП + подоходный. Или не так?
Так...і при цьому в мене вийшла цифра на 30% більша ніж в росіян ...
може там по ВВП рахують трошки складніше, ніж я рахував для Вас...
Я то знаю що і де
От тільки чим більше змінних введу - тим довше пояснювати...А ви вже в двох заплутались і не в стані побачити що в кінцевому результаті в мене цифра більша
ППС
в росії ввп на людину - 16000 доларів в рік
в Україні - 3000 доларів в рік....
Тепер розумієте? чи й далі будете впиратись
ПППС
В мене 2 млн вартість життя і 200-700 млн вартість врятованого життя...
Може перестанете блохи шукати і перейдете до більш вагомих аргументів?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:31

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все.
Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.
Или Вы понимаете это как-то иначе?
Це ви трактуєте по якійсь тільки вам відомій логіці...
1 Припустимо що при відсутньому вакцинуванні у групі з 5 млн перехворіють 3+млн осіб...тобто приблизно 2 млн не перехворіють внаслідок того , що в них є який свій природній імунітет
2 Якщо цю групу вакцинувати на 100% то відбудеться кілька можливих варіантів розвитку подій
а - тих 2 млн , які не захворіють без вакцини ..не захворіють і з вакциною
б - тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини
3 Всі авторитетні джерела, рекламуючи необхідність вакцинації наголошували
а - вакцина не захищає від легкого перебігу подіб
б - вакцина захищає у 85% від того , що людина не потрапить в лікарню(захворіє важко)
в - вакцина захищає у 95% випадків від того що людина не помре від ковіду..

ПС
При цьому вакцина не захищає від інших варіантів смертей.

Много лишних слов.
Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).
Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:37

скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.

мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 30 вер, 2021 23:38, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:38

  ЛАД написав:Много лишних слов.
Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).
Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"?
Важко грати в теніс - клюшкою
Якщо вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило....але те що це буде-вони розуміли ..а тому щоб убезпечити себе від фінансових претензій від споживачів вакцини - виробники це описали.
Ну напишіть якщо вам так хочеться( чи для того щоб було статистично правильно наступним чином
При відсутності вакцинування в групі з 5 млн - легко перехворіє 3 млн , помре 17 осію
При 100% вакцинуванні в групі з 5 млн - легко перехворіє 2 млн, помре 1 особа

Як це змінить вартість врятованого? якщо на легкохворих гроші ніхто не витрачав...бо самі легкохворі не знали що хворіють..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно.
Пошукав
1 Нічого нового не знайшов
2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України
3 Єдине що на вікі
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого
Оценка на основе среднедушевого ВВП
Затратный подход
або в цифрах для росії
Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
.....
Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.


То як
Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...
Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....

Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?

Поищите ещё.
Вики не единственный источник.
И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.
Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры.
ЛАД
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