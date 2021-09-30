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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 38293830383138323833> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: Чет 30 вер, 2021 23:20 Ukrainian написав: uaprofi написав: Ukrainian написав: Я займаюся цим вже 17 місяців. Легше не стає. Мої історії про пандемію рідко закінчуються добре.



Карен Галлардо - терапевт з респіраторної терапії в Меморіальній лікарні Громади у Вентурі. Я займаюся цим вже 17 місяців. Легше не стає. Мої історії про пандемію рідко закінчуються добре.Карен Галлардо - терапевт з респіраторної терапії в Меморіальній лікарні Громади у Вентурі.



если все 17 месяцев его истории редко заканчиваются хорошо, возможно лечат людей не правильно? если все 17 месяцев его истории редко заканчиваются хорошо, возможно лечат людей не правильно?



У вас років досвіду роботи в ICU? У вас років досвіду роботи в ICU?



ICU начали инвестировать в корону? ICU начали инвестировать в корону? uaprofi

Повідомлень: 4951 З нами з: 21.04.11 Подякував: 708 раз. Подякували: 481 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:22 ЛАД написав: Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все.

Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.

Или Вы понимаете это как-то иначе? Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все.Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.Или Вы понимаете это как-то иначе? Це ви трактуєте по якійсь тільки вам відомій логіці...

1 Припустимо що при відсутньому вакцинуванні у групі з 5 млн перехворіють 3+млн осіб...тобто приблизно 2 млн не перехворіють внаслідок того , що в них є який свій природній імунітет

2 Якщо цю групу вакцинувати на 100% то відбудеться кілька можливих варіантів розвитку подій

а - тих 2 млн , які не захворіють без вакцини ..не захворіють і з вакциною

б - тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини

3 Всі авторитетні джерела, рекламуючи необхідність вакцинації наголошували

а - вакцина не захищає від легкого перебігу подіб

б - вакцина захищає у 85% від того , що людина не потрапить в лікарню(захворіє важко)

в - вакцина захищає у 95% випадків від того що людина не помре від ковіду..



ПС

При цьому вакцина не захищає від інших варіантів смертей. Це ви трактуєте по якійсь тільки вам відомій логіці...1 Припустимо що при відсутньому вакцинуванні у групі з 5 млн перехворіють 3+млн осіб...тобто приблизно 2 млн не перехворіють внаслідок того , що в них є який свій природній імунітет2 Якщо цю групу вакцинувати на 100% то відбудеться кілька можливих варіантів розвитку подійа - тих 2 млн , які не захворіють без вакцини ..не захворіють і з вакциноюб - тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини3 Всі авторитетні джерела, рекламуючи необхідність вакцинації наголошувалиа - вакцина не захищає від легкого перебігу подібб - вакцина захищає у 85% від того , що людина не потрапить в лікарню(захворіє важко)в - вакцина захищає у 95% випадків від того що людина не помре від ковіду..ПСПри цьому вакцина не захищає від інших варіантів смертей. budivelnik

Повідомлень: 25082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2740 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:22 budivelnik написав: ЛАД написав: Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Пошукав

1 Нічого нового не знайшов

2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України

3 Єдине що на вікі

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого

Оценка на основе среднедушевого ВВП

Затратный подход

або в цифрах для росії

Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

.....

Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.



То як

Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...

Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....



Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно? Пошукав1 Нічого нового не знайшов2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України3 Єдине що на вікізнайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до могоОценка на основе среднедушевого ВВПЗатратный подходабо в цифрах для росіїТо якЯ був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?

А где у Вас в расчёте ВВП?

Вы считали только налоги - ЕСП + подоходный. Или не так? А где у Вас в расчёте ВВП?Вы считали только налоги - ЕСП + подоходный. Или не так? ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:24 ЛАД написав: budivelnik

Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6. Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6. А до чого це уточнення?

В мене в оригіналі

3-6 уколів....

Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість... А до чого це уточнення?В мене в оригіналі3-6 уколів....Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість... budivelnik

Повідомлень: 25082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:26 uaprofi написав: ЛАД написав: edvardd написав: https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogo

кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают... https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogoкстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...

А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают. А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают.



мне просто интересно на кого работают антиваксы в России или во Франции? мне просто интересно на кого работают антиваксы в России или во Франции?

В основном на собственную глупость. А, может, на кого-то ещё.

Правда, антиваксы есть разные.

Есть кричащие о вреде/бесполезности вакцин. А есть заботящиеся о "правах человека". В основном на собственную глупость. А, может, на кого-то ещё.Правда, антиваксы есть разные.Есть кричащие о вреде/бесполезности вакцин. А есть заботящиеся о "правах человека". ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: А где у Вас в расчёте ВВП?

Вы считали только налоги - ЕСП + подоходный. Или не так? А где у Вас в расчёте ВВП?Вы считали только налоги - ЕСП + подоходный. Или не так? Так...і при цьому в мене вийшла цифра на 30% більша ніж в росіян ...

може там по ВВП рахують трошки складніше, ніж я рахував для Вас...

Я то знаю що і де

От тільки чим більше змінних введу - тим довше пояснювати...А ви вже в двох заплутались і не в стані побачити що в кінцевому результаті в мене цифра більша

ППС

в росії ввп на людину - 16000 доларів в рік

в Україні - 3000 доларів в рік....

Тепер розумієте? чи й далі будете впиратись

ПППС

В мене 2 млн вартість життя і 200-700 млн вартість врятованого життя...

Може перестанете блохи шукати і перейдете до більш вагомих аргументів? Так...і при цьому в мене вийшла цифра на 30% більша ніж в росіян ...може там по ВВП рахують трошки складніше, ніж я рахував для Вас...Я то знаю що і деОт тільки чим більше змінних введу - тим довше пояснювати...А ви вже в двох заплутались і не в стані побачити що в кінцевому результаті в мене цифра більшаППСв росії ввп на людину - 16000 доларів в рікв Україні - 3000 доларів в рік....Тепер розумієте? чи й далі будете впиратисьПППСВ мене 2 млн вартість життя і 200-700 млн вартість врятованого життя...Може перестанете блохи шукати і перейдете до більш вагомих аргументів? budivelnik

Повідомлень: 25082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:31 budivelnik написав: ЛАД написав: Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все.

Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.

Или Вы понимаете это как-то иначе? Насколько я понимаю, при эффективности вакцины 40% 3 млн. переболевших из 5 млн. будет в том случае, "якщо при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 5 млн. переболевших, т.е. заболеют все.Если при "при вакцинуванні 0% в цій групі" будет 3 млн. переболевших (т.е. ровно столько же, сколько при вакцинировании), то эффективность вакцины в моём понимании равна 0.Или Вы понимаете это как-то иначе? Це ви трактуєте по якійсь тільки вам відомій логіці...

1 Припустимо що при відсутньому вакцинуванні у групі з 5 млн перехворіють 3+млн осіб...тобто приблизно 2 млн не перехворіють внаслідок того , що в них є який свій природній імунітет

2 Якщо цю групу вакцинувати на 100% то відбудеться кілька можливих варіантів розвитку подій

а - тих 2 млн , які не захворіють без вакцини ..не захворіють і з вакциною

б - тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини

3 Всі авторитетні джерела, рекламуючи необхідність вакцинації наголошували

а - вакцина не захищає від легкого перебігу подіб

б - вакцина захищає у 85% від того , що людина не потрапить в лікарню(захворіє важко)

в - вакцина захищає у 95% випадків від того що людина не помре від ковіду..



ПС

При цьому вакцина не захищає від інших варіантів смертей. Це ви трактуєте по якійсь тільки вам відомій логіці...1 Припустимо що при відсутньому вакцинуванні у групі з 5 млн перехворіють 3+млн осіб...тобто приблизно 2 млн не перехворіють внаслідок того , що в них є який свій природній імунітет2 Якщо цю групу вакцинувати на 100% то відбудеться кілька можливих варіантів розвитку подійа - тих 2 млн , які не захворіють без вакцини ..не захворіють і з вакциноюб - тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини3 Всі авторитетні джерела, рекламуючи необхідність вакцинації наголошувалиа - вакцина не захищає від легкого перебігу подібб - вакцина захищає у 85% від того , що людина не потрапить в лікарню(захворіє важко)в - вакцина захищає у 95% випадків від того що людина не помре від ковіду..ПСПри цьому вакцина не захищає від інших варіантів смертей.

Много лишних слов.

Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).

Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"? Много лишних слов.Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"? ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:37 скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?

зачем требуют инн и паспорт?

и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)

даже при тестирование необходимо предъявлять документы.



мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт? Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 30 вер, 2021 23:38, всього редагувалось 1 раз. uaprofi

Повідомлень: 4951 З нами з: 21.04.11 Подякував: 708 раз. Подякували: 481 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:38 ЛАД написав: Много лишних слов.

Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).

Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"? Много лишних слов.Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"? Важко грати в теніс - клюшкою

Якщо вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило....але те що це буде-вони розуміли ..а тому щоб убезпечити себе від фінансових претензій від споживачів вакцини - виробники це описали.

Ну напишіть якщо вам так хочеться( чи для того щоб було статистично правильно наступним чином

При відсутності вакцинування в групі з 5 млн - легко перехворіє 3 млн , помре 17 осію

При 100% вакцинуванні в групі з 5 млн - легко перехворіє 2 млн, помре 1 особа



Як це змінить вартість врятованого? якщо на легкохворих гроші ніхто не витрачав...бо самі легкохворі не знали що хворіють.. Важко грати в теніс - клюшкоюЯкщо вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило....але те що це буде-вони розуміли ..а тому щоб убезпечити себе від фінансових претензій від споживачів вакцини - виробники це описали.Ну напишіть якщо вам так хочеться( чи для того щоб було статистично правильно наступним чиномПри відсутності вакцинування в групі з 5 млн - легко перехворіє 3 млн , помре 17 осіюПри 100% вакцинуванні в групі з 5 млн - легко перехворіє 2 млн, помре 1 особаЯк це змінить вартість врятованого? якщо на легкохворих гроші ніхто не витрачав...бо самі легкохворі не знали що хворіють.. budivelnik

Повідомлень: 25082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:42 budivelnik написав: ЛАД написав: Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Пошукав

1 Нічого нового не знайшов

2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України

3 Єдине що на вікі

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого

Оценка на основе среднедушевого ВВП

Затратный подход

або в цифрах для росії

Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

.....

Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.



То як

Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...

Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....



Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно? Пошукав1 Нічого нового не знайшов2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України3 Єдине що на вікізнайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до могоОценка на основе среднедушевого ВВПЗатратный подходабо в цифрах для росіїТо якЯ був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?

Поищите ещё.

Вики не единственный источник.

И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.

Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры. Поищите ещё.Вики не единственный источник.И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 38293830383138323833> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7754 8928457

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08