uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться? зачем требуют инн и паспорт? и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки) даже при тестирование необходимо предъявлять документы.
мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?
Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность. Манту не прививка, а тест.
Ромасик написав:1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов? 2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест? 3) а если не сдавать, то нужно чипироваться? 4) или ради п.3 все и затевалось?
А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток.
в аэропорты требуют не более 72 часов. Реже смысла нет. И далеко не экспресс. А вы фантазируйте дальше.
Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб. Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб. ..... Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.
То як Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись... Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....
Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?
Поищите ещё. Вики не единственный источник. И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше. Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры.
Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків... 1 Я відразу написав Вартість людини в економічному сенсі для Держави..... Держава від людини отримує тільки податки 2 Є вартість людини для своєї сімї...тут вже враховуються і заощадження 3 Є вартість людини для світового розвитку - тут важко порахувати вартість Ейнштейна чи Пікасо з Фордом чи Маском вкупі з Гейтцом і Джобсом.... 4 Є вартість людини , яку платить страхова компанія...
Тобто методик - валом...от тільки всі вони прийдуть після моря уточнень до мого варіанту. ПС вже колись писав В мене два доктори наук з економіки в друзях(ще з часів коли вони були студентами), один з яких завкафедри Університета Франка, тому такі питання - для мене булочка з маслом...я в двох фразах їх відповідей отримую вижимки всього що по цьому питанню писала економічна наука за останні 20 років...
ЛАД написав:budivelnik Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6.
А до чого це уточнення? В мене в оригіналі 3-6 уколів.... Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість...
В диапазоне. Но при этом верхняя оценка стоимости будет в 1,5 раза ниже.
Серьозно.. А про це що скажете?
budivelnik написав:А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами 1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини 15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде 2 млн 2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах=350-700 млн грн....
Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5.....
То як В мене нижня межа діапазону в 2 рази нижча від верхньої...
350-700 млн грн...
Казав же - читайте уважно, для Вас це складно , бо частинку(левову) розуму страх забрав.. Але я в Вас вірю , Ви ще не втрачені для суспільства і зможете свій страх пересилити.
uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться? зачем требуют инн и паспорт? и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки) даже при тестирование необходимо предъявлять документы.
мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?
то ж для вашего блага. Фальшпапир они на кого выписывать будут? Вы же ради него вакцинируетесь или как?
ЛАД написав:Много лишних слов. Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали). Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"?
Важко грати в теніс - клюшкою Якщо вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило....але те що це буде-вони розуміли ..а тому щоб убезпечити себе від фінансових претензій від споживачів вакцини - виробники це описали. Ну напишіть якщо вам так хочеться( чи для того щоб було статистично правильно наступним чином При відсутності вакцинування в групі з 5 млн - легко перехворіє 3 млн , помре 17 осію При 100% вакцинуванні в групі з 5 млн - легко перехворіє 2 млн, помре 1 особа
Як це змінить вартість врятованого? якщо на легкохворих гроші ніхто не витрачав...бо самі легкохворі не знали що хворіють..
Вот это всё и есть подтасовка. 1. Откуда Вы взяли, что " вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило..."? Любой разработчик вакцины думает о том, чтобы предотвратить заболевание.
При испытаниях вакцины тяжёлые случаи и смерти если и были, то их было слишком мало, чтобы говорить об эффективности вакцины в этих отношениях. Определяли эффективность именно предотвращения болезни. 2. "захворіє легко" не равно "безсимптомно". Какое-то количество - да, сколько-то будут с симптомами на больничном и самоизоляции, сколько-то попадут и в больницу. Т.е. из 3 млн. (если пользоваться Вашими цифрами) заболеют всего 60% - 1,8 млн. ("всего" не в смысле "мало", а "итого"). И не все из них легко и, тем более, бессимптомно.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 жов, 2021 00:08, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться? зачем требуют инн и паспорт? и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки) даже при тестирование необходимо предъявлять документы.
мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?
Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность. Манту не прививка, а тест.