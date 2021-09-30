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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3830383138323833>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6.
А до чого це уточнення?
В мене в оригіналі
3-6 уколів....
Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість...

В диапазоне. Но при этом верхняя оценка стоимости будет в 1,5 раза ниже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:48

  uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.

мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.
Манту не прививка, а тест.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:50

  kluychkooleg написав:
  Ромасик написав:1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?
2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?
3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?
4) или ради п.3 все и затевалось?


А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток.

в аэропорты требуют не более 72 часов. Реже смысла нет. И далеко не экспресс. А вы фантазируйте дальше.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:52

  IgA написав:
  Ромасик написав:чего же. Ляшко о 98% что-то вещал.


Вот когда -

Карантин в Украине отменят, если вакцинированы будут 70% населения


будет Вам 50 на 50%, ждите :D

и сохраните на всякий случай ролики Ваших правдорубов из ютуба, а то

YouTube to remove all anti-vaccine misinformation

мои правдорубы живут и здравствуют.
Свежий ролик. Много зрады. Фанатам Била Гейца и Уляны смотреть противопоказано.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:52

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно.
Пошукав
1 Нічого нового не знайшов
2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України
3 Єдине що на вікі
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого
Оценка на основе среднедушевого ВВП
Затратный подход
або в цифрах для росії
Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
.....
Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.


То як
Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...
Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....

Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?
Поищите ещё.
Вики не единственный источник.
И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.
Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры.
Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків...
1 Я відразу написав
Вартість людини в економічному сенсі для Держави.....
Держава від людини отримує тільки податки
2 Є вартість людини для своєї сімї...тут вже враховуються і заощадження
3 Є вартість людини для світового розвитку - тут важко порахувати вартість Ейнштейна чи Пікасо з Фордом чи Маском вкупі з Гейтцом і Джобсом....
4 Є вартість людини , яку платить страхова компанія...

Тобто методик - валом...от тільки всі вони прийдуть після моря уточнень до мого варіанту.
ПС
вже колись писав
В мене два доктори наук з економіки в друзях(ще з часів коли вони були студентами), один з яких завкафедри Університета Франка, тому такі питання - для мене булочка з маслом...я в двох фразах їх відповідей отримую вижимки всього що по цьому питанню писала економічна наука за останні 20 років...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:58

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6.
А до чого це уточнення?
В мене в оригіналі
3-6 уколів....
Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість...
В диапазоне. Но при этом верхняя оценка стоимости будет в 1,5 раза ниже.

Серьозно..
А про це що скажете?
  budivelnik написав:А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами
1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини
15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде 2 млн
2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах=350-700 млн грн....

Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5.....
То як
В мене нижня межа діапазону в 2 рази нижча від верхньої...
350-700 млн грн...

Казав же - читайте уважно, для Вас це складно , бо частинку(левову) розуму страх забрав..
Але я в Вас вірю , Ви ще не втрачені для суспільства і зможете свій страх пересилити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:01

  uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.

мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

то ж для вашего блага. Фальшпапир они на кого выписывать будут? Вы же ради него вакцинируетесь или как?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Много лишних слов.
Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).
Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"?
Важко грати в теніс - клюшкою
Якщо вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило....але те що це буде-вони розуміли ..а тому щоб убезпечити себе від фінансових претензій від споживачів вакцини - виробники це описали.
Ну напишіть якщо вам так хочеться( чи для того щоб було статистично правильно наступним чином
При відсутності вакцинування в групі з 5 млн - легко перехворіє 3 млн , помре 17 осію
При 100% вакцинуванні в групі з 5 млн - легко перехворіє 2 млн, помре 1 особа

Як це змінить вартість врятованого? якщо на легкохворих гроші ніхто не витрачав...бо самі легкохворі не знали що хворіють..

Вот это всё и есть подтасовка.
1. Откуда Вы взяли, что " вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило..."?
Любой разработчик вакцины думает о том, чтобы предотвратить заболевание.

При испытаниях вакцины тяжёлые случаи и смерти если и были, то их было слишком мало, чтобы говорить об эффективности вакцины в этих отношениях. Определяли эффективность именно предотвращения болезни.
2. "захворіє легко" не равно "безсимптомно". Какое-то количество - да, сколько-то будут с симптомами на больничном и самоизоляции, сколько-то попадут и в больницу.
Т.е. из 3 млн. (если пользоваться Вашими цифрами) заболеют всего 60% - 1,8 млн. ("всего" не в смысле "мало", а "итого"). И не все из них легко и, тем более, бессимптомно.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 жов, 2021 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:05

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.

мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.
Манту не прививка, а тест.

это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:10

  Ромасик написав:Фанатам Била Гейца и Уляны смотреть противопоказано.


Спасибо, но 2 часа Гордона на ночь даже на 2Х это уж слишком. Можно основные тезисы? Или Вы тоже не смотрели, как ролик про врача из РФ?

  Ромасик написав:мои правдорубы живут и здравствуют.


Подставили Вас правдорубы с местным иммунитетом, хорошо хоть что я Вас уже знаю, сразу понял Вы то сами по себе и слов таких не знаете, просто наслушались всяких прохвостов в ютубе :D
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