Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3830383138323833> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: Чет 30 вер, 2021 23:47 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6. Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6. А до чого це уточнення?

В мене в оригіналі

3-6 уколів....

Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість... А до чого це уточнення?В мене в оригіналі3-6 уколів....Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість...

В диапазоне. Но при этом верхняя оценка стоимости будет в 1,5 раза ниже. В диапазоне. Но при этом верхняя оценка стоимости будет в 1,5 раза ниже. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:48 uaprofi написав: скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?

зачем требуют инн и паспорт?

и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)

даже при тестирование необходимо предъявлять документы.



мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт? скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?зачем требуют инн и паспорт?и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)даже при тестирование необходимо предъявлять документы.мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.

Манту не прививка, а тест. Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.Мантупрививка, а тест. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:50 kluychkooleg написав: Ромасик написав: 1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?

2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?

3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?

4) или ради п.3 все и затевалось? 1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?4) или ради п.3 все и затевалось?



А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток. А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток.

в аэропорты требуют не более 72 часов. Реже смысла нет. И далеко не экспресс. А вы фантазируйте дальше. в аэропорты требуют не более 72 часов. Реже смысла нет. И далеко не экспресс. А вы фантазируйте дальше. Ромасик Повідомлень: 3085 З нами з: 30.03.15 Подякував: 624 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:52 IgA написав: Ромасик написав: чего же. Ляшко о 98% что-то вещал. чего же. Ляшко о 98% что-то вещал.



Вот когда -



Карантин в Украине отменят, если вакцинированы будут 70% населения



будет Вам 50 на 50%, ждите



и сохраните на всякий случай ролики Ваших правдорубов из ютуба, а то



YouTube to remove all anti-vaccine misinformation Вот когда -будет Вам 50 на 50%, ждитеи сохраните на всякий случай ролики Ваших правдорубов из ютуба, а то

мои правдорубы живут и здравствуют.

Свежий ролик. Много зрады. Фанатам Била Гейца и Уляны смотреть противопоказано.

мои правдорубы живут и здравствуют.Свежий ролик. Много зрады. Фанатам Била Гейца и Уляны смотреть противопоказано. Ромасик Повідомлень: 3085 З нами з: 30.03.15 Подякував: 624 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:52 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Пошукав

1 Нічого нового не знайшов

2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України

3 Єдине що на вікі

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого

Оценка на основе среднедушевого ВВП

Затратный подход

або в цифрах для росії

Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

.....

Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.



То як

Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...

Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....



Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно? Пошукав1 Нічого нового не знайшов2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України3 Єдине що на вікізнайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до могоОценка на основе среднедушевого ВВПЗатратный подходабо в цифрах для росіїТо якЯ був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно? Поищите ещё.

Вики не единственный источник.

И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.

Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры. Поищите ещё.Вики не единственный источник.И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры. Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків...

1 Я відразу написав

Вартість людини в економічному сенсі для Держави.....

Держава від людини отримує тільки податки

2 Є вартість людини для своєї сімї...тут вже враховуються і заощадження

3 Є вартість людини для світового розвитку - тут важко порахувати вартість Ейнштейна чи Пікасо з Фордом чи Маском вкупі з Гейтцом і Джобсом....

4 Є вартість людини , яку платить страхова компанія...



Тобто методик - валом...от тільки всі вони прийдуть після моря уточнень до мого варіанту.

ПС

вже колись писав

В мене два доктори наук з економіки в друзях(ще з часів коли вони були студентами), один з яких завкафедри Університета Франка, тому такі питання - для мене булочка з маслом...я в двох фразах їх відповідей отримую вижимки всього що по цьому питанню писала економічна наука за останні 20 років... Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків...1 Я відразу написавВартість людини в економічному сенсі для Держави.....Держава від людини отримує тільки податки2 Є вартість людини для своєї сімї...тут вже враховуються і заощадження3 Є вартість людини для світового розвитку - тут важко порахувати вартість Ейнштейна чи Пікасо з Фордом чи Маском вкупі з Гейтцом і Джобсом....4 Є вартість людини , яку платить страхова компанія...Тобто методик - валом...от тільки всі вони прийдуть після моря уточнень до мого варіанту.ПСвже колись писавВ мене два доктори наук з економіки в друзях(ще з часів коли вони були студентами), один з яких завкафедри Університета Франка, тому такі питання - для мене булочка з маслом...я в двох фразах їх відповідей отримую вижимки всього що по цьому питанню писала економічна наука за останні 20 років... budivelnik

Повідомлень: 25082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 23:58 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6. Кстати, за 1,5 года, если бустер делать даже через каждые полгода, придётся сделать 4 дозы, а не 6. А до чого це уточнення?

В мене в оригіналі

3-6 уколів....

Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість... А до чого це уточнення?В мене в оригіналі3-6 уколів....Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість... В диапазоне. Но при этом верхняя оценка стоимости будет в 1,5 раза ниже. В диапазоне. Но при этом верхняя оценка стоимости

Серьозно..

А про це що скажете?

budivelnik написав: А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами

1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини

15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде 2 млн

2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах= 350-700 млн грн ....



Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5..... А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах=....Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5..... То як

В мене нижня межа діапазону в 2 рази нижча від верхньої...

350-700 млн грн ...

Казав же - читайте уважно, для Вас це складно , бо частинку(левову) розуму страх забрав..

Але я в Вас вірю , Ви ще не втрачені для суспільства і зможете свій страх пересилити. Серьозно..А про це що скажете?То якВ мене нижня межа діапазону в 2 рази нижча від верхньої...Казав же - читайте уважно, для Вас це складно , бо частинку(левову) розуму страх забрав..Але я в Вас вірю , Ви ще не втрачені для суспільства і зможете свій страх пересилити. budivelnik

Повідомлень: 25082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:01 uaprofi написав: скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?

зачем требуют инн и паспорт?

и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)

даже при тестирование необходимо предъявлять документы.



мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт? скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?зачем требуют инн и паспорт?и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)даже при тестирование необходимо предъявлять документы.мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

то ж для вашего блага. Фальшпапир они на кого выписывать будут? Вы же ради него вакцинируетесь или как? то ж для вашего блага. Фальшпапир они на кого выписывать будут? Вы же ради него вакцинируетесь или как? Ромасик Повідомлень: 3085 З нами з: 30.03.15 Подякував: 624 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:01 budivelnik написав: ЛАД написав: Много лишних слов.

Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).

Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"? Много лишних слов.Вы сами написали об эффективности вакцины от заболевания 40% (ссылку, правда, так и не дали).Где в этих Ваших расчётах 40%, если "тих 3 млн які залишились легко перехворіють з вакциною...точно так само як вони б перехворіли і без вакцини"? Важко грати в теніс - клюшкою

Якщо вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило....але те що це буде-вони розуміли ..а тому щоб убезпечити себе від фінансових претензій від споживачів вакцини - виробники це описали.

Ну напишіть якщо вам так хочеться( чи для того щоб було статистично правильно наступним чином

При відсутності вакцинування в групі з 5 млн - легко перехворіє 3 млн , помре 17 осію

При 100% вакцинуванні в групі з 5 млн - легко перехворіє 2 млн, помре 1 особа



Як це змінить вартість врятованого? якщо на легкохворих гроші ніхто не витрачав...бо самі легкохворі не знали що хворіють.. Важко грати в теніс - клюшкоюЯкщо вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило....але те що це буде-вони розуміли ..а тому щоб убезпечити себе від фінансових претензій від споживачів вакцини - виробники це описали.Ну напишіть якщо вам так хочеться( чи для того щоб було статистично правильно наступним чиномПри відсутності вакцинування в групі з 5 млн - легко перехворіє 3 млн , помре 17 осіюПри 100% вакцинуванні в групі з 5 млн - легко перехворіє 2 млн, помре 1 особаЯк це змінить вартість врятованого? якщо на легкохворих гроші ніхто не витрачав...бо самі легкохворі не знали що хворіють..

Вот это всё и есть подтасовка.

1. Откуда Вы взяли, что " вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило..."?

Любой разработчик вакцины думает о том, чтобы предотвратить заболевание.



При испытаниях вакцины тяжёлые случаи и смерти если и были, то их было слишком мало, чтобы говорить об эффективности вакцины в этих отношениях. Определяли эффективность именно предотвращения болезни.

2. "захворіє легко" не равно "безсимптомно". Какое-то количество - да, сколько-то будут с симптомами на больничном и самоизоляции, сколько-то попадут и в больницу.

Т.е. из 3 млн. (если пользоваться Вашими цифрами) заболеют всего 60% - 1,8 млн. ("всего" не в смысле "мало", а "итого"). И не все из них легко и, тем более, бессимптомно. Вот это всё и есть подтасовка.1. Откуда Вы взяли, что " вакцину заточували під те, щоб максимально унеможливити смерть від ковіда+зменшити кількість важкохворих в лікарнях...то скільки там захворіє легко(безсимптомно) - виробників вакцини не дуже то й цікавило..."?Любой разработчик вакцины думает о том, чтобыПри испытаниях вакцины тяжёлые случаи и смерти если и были, то их было слишком мало, чтобы говорить об эффективности вакцины в этих отношениях. Определяли эффективность именноболезни.2. "захворіє легко" не равно "безсимптомно". Какое-то количество - да, сколько-то будут с симптомами на больничном и самоизоляции, сколько-то попадут и в больницу.Т.е. из 3 млн. (если пользоваться Вашими цифрами) заболеют всего 60% - 1,8 млн. ("всего" не в смысле "мало", а "итого"). И не все из них легко и, тем более, бессимптомно. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 жов, 2021 00:08, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19758 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:05 ЛАД написав: uaprofi написав: скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?

зачем требуют инн и паспорт?

и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)

даже при тестирование необходимо предъявлять документы.



мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт? скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?зачем требуют инн и паспорт?и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)даже при тестирование необходимо предъявлять документы.мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.

Манту не прививка, а тест. Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.Мантупрививка, а тест.

это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать? это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать? Ромасик Повідомлень: 3085 З нами з: 30.03.15 Подякував: 624 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:10 Ромасик написав: Фанатам Била Гейца и Уляны смотреть противопоказано. Фанатам Била Гейца и Уляны смотреть противопоказано.



Спасибо, но 2 часа Гордона на ночь даже на 2Х это уж слишком. Можно основные тезисы? Или Вы тоже не смотрели, как ролик про врача из РФ?



Ромасик написав: мои правдорубы живут и здравствуют. мои правдорубы живут и здравствуют.



Подставили Вас правдорубы с местным иммунитетом, хорошо хоть что я Вас уже знаю, сразу понял Вы то сами по себе и слов таких не знаете, просто наслушались всяких прохвостов в ютубе Спасибо, но 2 часа Гордона на ночь даже на 2Х это уж слишком. Можно основные тезисы? Или Вы тоже не смотрели, как ролик про врача из РФ?Подставили Вас правдорубы с местным иммунитетом, хорошо хоть что я Вас уже знаю, сразу понял Вы то сами по себе и слов таких не знаете, просто наслушались всяких прохвостов в ютубе IgA Повідомлень: 808 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3830383138323833> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: spacemachine ЛАД і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 774 , 775 , 776

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7754 8928608

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08