budivelnik написав:........... А до чого це уточнення? В мене в оригіналі 3-6 уколів.... Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість. ....... Серьозно.. А про це що скажете? ........... То як В мене нижня межа діапазону в 2 рази нижча від верхньої...
350-700 млн грн...
Казав же - читайте уважно, для Вас це складно , бо частинку(левову) розуму страх забрав.. Але я в Вас вірю , Ви ще не втрачені для суспільства і зможете свій страх пересилити.
Отстаньте со своими домыслами о моих "страхах". Если Вы не видите разницы в записях "350-700 млн грн" и, например, "350-470 млн грн", то ничего не могу сказать. Выши цифры производят бОльшее впечатление. Особенно, написанные особо крупным шрифтом да ещё красным цветом. Вы считаете, что форум читают полуслепые?
Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб. Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб. ..... Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.
То як Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись... Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....
Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?
Поищите ещё. Вики не единственный источник. И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше. Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры.
Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків...
Ничего себе "різнотолки"! С различием на 3-4 порядка.
Тобто методик - валом...от тільки всі вони прийдуть після моря уточнень до мого варіанту.
Ну я же уже признавал Вашу гениальность. И писал, что ожидаю сообщений о присуждении Вам Нобелевки. Правда, пост, кажется, почему-то удалили.
вже колись писав В мене два доктори наук з економіки в друзях(ще з часів коли вони були студентами), один з яких завкафедри Університета Франка, тому такі питання - для мене булочка з маслом...я в двох фразах їх відповідей отримую вижимки всього що по цьому питанню писала економічна наука за останні 20 років...
Я рад за Вас. Идите уже пообщайтесь с ними. Я уже устал.
ЛАД написав:.......... Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность. Манту не прививка, а тест.
это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать?
Вы рассказывали, что прошлой весной гоняли" ковидчиков на фейсбуке. Оттуда Вас, видимо, выгнали как профессионального тролля и вы пришли сюда. Здесь Вас терпят. Пока? Опыт не пропьёшь. Чувствуется закалка.
Доктор Озлем Тюреджи, соучредитель компании BioNTech, совместно с Pfizer разработавшей вакцину от коронавируса, уверена: эпидемию удастся победить. Уже сейчас человечество начинает брать ее под контроль. Однако вирус будет сопровождать нас еще несколько лет, и людям придется привыкнуть к новым нормам жизни. Одной из них станет дополнительная ревакцинация от COVID каждые 12-18 месяцев.
«Мир не должен жить в страхе, - сказала Тюреджи в интервью CNBC 30 сентября. – Коронавирус будет под контролем. Однако он будет сопровождать нас еще несколько лет».
По словам Тюреджи, все еще нужны дополнительные данные, чтобы оценить, как часто надо будет ревакцинироваться от COVID-19. По ее оценкам, это придется делать каждые 12-18 месяцев.
На вопрос, обеспокоена ли она появлением новых штаммов вируса, ученая ответила, что BioNTech «постоянно оценивает новые штаммы, и их будет больше». По ее словам, «бустерной» вакцины на сегодня хватает, чтобы усилить иммунитет и защитить человека от существующих штаммов. «Однако мы продолжаем мониторинг, потому что могут появиться штаммы, для которых это будет неверно», - добавила она
uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться? зачем требуют инн и паспорт? и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки) даже при тестирование необходимо предъявлять документы.
мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?
Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность. Манту не прививка, а тест.
можно ли сдать тест Манту в сертифицированных лабораториях без доков? можно ли сдать тест на Covid в сертифицированных лабораториях без доков?
Деньги за ложь о вакцинах: Facebook разоблачил группу противников вакцинации Читать на украинском 11.08.2021 17:20
Организаторы платили деньги за лживые посты о противоковидных вакцинах
Фото: eurotopics.net
Facebook заблокировал корпоративную страницу коммерческой компании, которая продвигала дезинформацию относительно вакцин против COVID-19. Сотрудники фирмы привлекали инфлюенсеров и разных влиятельных персон, а также создавали фальшивые аккаунты, с которых в группах противников вакцинации оставлялись комментарии, направленные на дискредитацию раздачи вакцин.
В общей сложности Facebook удалил 65 таких учетных записей и еще 243 учетные записи в Instagram. Представители соцсети заявили, что эта организованная группа находится в Российской Федерации, но действовала она через зарегистрированную в Великобритании маркетинговую фирму Fazze. Основная деятельность антиковидной группировки была развернута в Индии, Латинской Америке и США. Facebook сообщает, что тактика дезинформации постоянно менялась.
К примеру, с ноября по декабрь 2020 года группа размещала в соцсети мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превратит людей в шимпанзе. В мае 2021 года массово высказывались мнения относительно небезопасности вакцины Pfizer