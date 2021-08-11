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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3830383138323833

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:19

  budivelnik написав:....
  budivelnik написав:...........
А до чого це уточнення?
В мене в оригіналі
3-6 уколів....
Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість.
.......
Серьозно..
А про це що скажете?
...........
То як
В мене нижня межа діапазону в 2 рази нижча від верхньої...
350-700 млн грн...

Казав же - читайте уважно, для Вас це складно , бо частинку(левову) розуму страх забрав..
Але я в Вас вірю , Ви ще не втрачені для суспільства і зможете свій страх пересилити.

Отстаньте со своими домыслами о моих "страхах".
Если Вы не видите разницы в записях "350-700 млн грн" и, например, "350-470 млн грн", то ничего не могу сказать.
Выши цифры производят бОльшее впечатление.
Особенно, написанные особо крупным шрифтом да ещё красным цветом. :)
Вы считаете, что форум читают полуслепые?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:29

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:

budivelnik
.....
Пошукав
1 Нічого нового не знайшов
2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України
3 Єдине що на вікі
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого
Оценка на основе среднедушевого ВВП
Затратный подход
або в цифрах для росії
Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.
.....
Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.


То як
Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...
Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....

Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?


Поищите ещё.
Вики не единственный источник.
И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.
Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры.
Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків...

Ничего себе "різнотолки"! С различием на 3-4 порядка.

Тобто методик - валом...от тільки всі вони прийдуть після моря уточнень до мого варіанту.

Ну я же уже признавал Вашу гениальность. И писал, что ожидаю сообщений о присуждении Вам Нобелевки. Правда, пост, кажется, почему-то удалили.

вже колись писав
В мене два доктори наук з економіки в друзях(ще з часів коли вони були студентами), один з яких завкафедри Університета Франка, тому такі питання - для мене булочка з маслом...я в двох фразах їх відповідей отримую вижимки всього що по цьому питанню писала економічна наука за останні 20 років...

Я рад за Вас. Идите уже пообщайтесь с ними. Я уже устал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот это даижуха. Вольер открыли только для одного, а наваяли 1050 страниц
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:44

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:..........
Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.
Манту не прививка, а тест.

это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать?

Вы рассказывали, что прошлой весной гоняли" ковидчиков на фейсбуке.
Оттуда Вас, видимо, выгнали как профессионального тролля и вы пришли сюда. Здесь Вас терпят. Пока?
Опыт не пропьёшь. Чувствуется закалка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:48

  IgA написав:.........
Ромасик писал(а):
мои правдорубы живут и здравствуют.

Подставили Вас правдорубы с местным иммунитетом, хорошо хоть что я Вас уже знаю, сразу понял Вы то сами по себе и слов таких не знаете, просто наслушались всяких прохвостов в ютубе :D

Вы ошибаетесь.
Всё он прекрасно понимает.
Просто "тролль вульгарис".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 жов, 2021 00:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:50

  Hotab написав:Вот это даижуха. Вольер открыли только для одного, а наваяли 1050 страниц

:lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:01

Доктор Озлем Тюреджи, соучредитель компании BioNTech, совместно с Pfizer разработавшей вакцину от коронавируса, уверена: эпидемию удастся победить. Уже сейчас человечество начинает брать ее под контроль. Однако вирус будет сопровождать нас еще несколько лет, и людям придется привыкнуть к новым нормам жизни. Одной из них станет дополнительная ревакцинация от COVID каждые 12-18 месяцев.

«Мир не должен жить в страхе, - сказала Тюреджи в интервью CNBC 30 сентября. – Коронавирус будет под контролем. Однако он будет сопровождать нас еще несколько лет».

По словам Тюреджи, все еще нужны дополнительные данные, чтобы оценить, как часто надо будет ревакцинироваться от COVID-19. По ее оценкам, это придется делать каждые 12-18 месяцев.

На вопрос, обеспокоена ли она появлением новых штаммов вируса, ученая ответила, что BioNTech «постоянно оценивает новые штаммы, и их будет больше». По ее словам, «бустерной» вакцины на сегодня хватает, чтобы усилить иммунитет и защитить человека от существующих штаммов.
«Однако мы продолжаем мониторинг, потому что могут появиться штаммы, для которых это будет неверно», - добавила она

https://detaly.co.il/soosnovatelnitsa-biontech-revaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-pridetsya-kazhdye-12-18-mesyatsev/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:11

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.

мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.
Манту не прививка, а тест.


можно ли сдать тест Манту в сертифицированных лабораториях без доков?
можно ли сдать тест на Covid в сертифицированных лабораториях без доков?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:31

Деньги за ложь о вакцинах: Facebook разоблачил группу противников вакцинации
Читать на украинском
11.08.2021 17:20




Организаторы платили деньги за лживые посты о противоковидных вакцинах


Фото: eurotopics.net

Facebook заблокировал корпоративную страницу коммерческой компании, которая продвигала дезинформацию относительно вакцин против COVID-19. Сотрудники фирмы привлекали инфлюенсеров и разных влиятельных персон, а также создавали фальшивые аккаунты, с которых в группах противников вакцинации оставлялись комментарии, направленные на дискредитацию раздачи вакцин.

В общей сложности Facebook удалил 65 таких учетных записей и еще 243 учетные записи в Instagram. Представители соцсети заявили, что эта организованная группа находится в Российской Федерации, но действовала она через зарегистрированную в Великобритании маркетинговую фирму Fazze. Основная деятельность антиковидной группировки была развернута в Индии, Латинской Америке и США. Facebook сообщает, что тактика дезинформации постоянно менялась.

К примеру, с ноября по декабрь 2020 года группа размещала в соцсети мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превратит людей в шимпанзе. В мае 2021 года массово высказывались мнения относительно небезопасности вакцины Pfizer

https://psm7.com/company/facebook/dengi-za-lozh-o-vakcinax-facebook-razoblachil-gruppu-protivnikov-vakcinacii.html?utm_source=mycredit-f&utm_medium=cpc&utm_campaign=5f9c595fde8972f2efa73ece&utm_term=57768bd94f32fe17ccf62cb8&utm_content=61163f804b83caef0cdbea21
Сообщение относительно старое - от 11.08.2021 но тем не менее.
ЛАД
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