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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3830383138323833 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:19 budivelnik написав: .... budivelnik написав: ...........

А до чого це уточнення?

В мене в оригіналі

3-6 уколів....

Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість.

.......

Серьозно..

А про це що скажете?

...........

То як

В мене нижня межа діапазону в 2 рази нижча від верхньої...

350-700 млн грн ...

Казав же - читайте уважно, для Вас це складно , бо частинку(левову) розуму страх забрав..

Але я в Вас вірю , Ви ще не втрачені для суспільства і зможете свій страх пересилити. ...........А до чого це уточнення?В мене в оригіналі3-6 уколів....Чотири , якщо мені не зраджує память - потрапляє в діапазон між три і шість........Серьозно..А про це що скажете?...........То якВ мене нижня межа діапазону в 2 рази нижча від верхньої...Казав же - читайте уважно, для Вас це складно , бо частинку(левову) розуму страх забрав..Але я в Вас вірю , Ви ще не втрачені для суспільства і зможете свій страх пересилити. ....

Отстаньте со своими домыслами о моих "страхах".

Если Вы не видите разницы в записях "350-700 млн грн" и, например, "350-470 млн грн", то ничего не могу сказать.

Выши цифры производят бОльшее впечатление.

Особенно, написанные особо крупным шрифтом да ещё красным цветом.

Вы считаете, что форум читают полуслепые? Отстаньте со своими домыслами о моих "страхах".Если Вы не видите разницы в записях "350-700 млн грн" и, например, "350-470 млн грн", то ничего не могу сказать.Выши цифры производят бОльшее впечатление.Особенно, написанные особо крупным шрифтом да ещё красным цветом.Вы считаете, что форум читают полуслепые? ЛАД 2 Повідомлень: 19764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:29 budivelnik написав: ЛАД написав:



budivelnik

.....

Пошукав

1 Нічого нового не знайшов

2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України

3 Єдине що на вікі

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

знайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до мого

Оценка на основе среднедушевого ВВП

Затратный подход

або в цифрах для росії

Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб.

.....

Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.



То як

Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...

Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....



Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?





Поищите ещё.

Вики не единственный источник.

И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.

Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры. .....Пошукав1 Нічого нового не знайшов2 Як правило людське життя оцінюють так само як і я...в привязці до ВВП...тому не дивно що вартість життя жителя США вища від вартості життя жителя України3 Єдине що на вікізнайшов парочку так само простих розрахунків а-ля пятий клас..з яких два дуже подібні до могоОценка на основе среднедушевого ВВПЗатратный подходабо в цифрах для росіїТо якЯ був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись...Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?Поищите ещё.Вики не единственный источник.И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "". Там цифры почему-то на несколько порядков выше.Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры. Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків... Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків...

Ничего себе "різнотолки"! С различием на 3-4 порядка.



Тобто методик - валом...от тільки всі вони прийдуть після моря уточнень до мого варіанту.

Ну я же уже признавал Вашу гениальность. И писал, что ожидаю сообщений о присуждении Вам Нобелевки. Правда, пост, кажется, почему-то удалили.



вже колись писав

В мене два доктори наук з економіки в друзях(ще з часів коли вони були студентами), один з яких завкафедри Університета Франка, тому такі питання - для мене булочка з маслом...я в двох фразах їх відповідей отримую вижимки всього що по цьому питанню писала економічна наука за останні 20 років...

Я рад за Вас. Идите уже пообщайтесь с ними. Я уже устал. Ничего себе "різнотолки"! С различием на 3-4 порядка.Ну я же уже признавал Вашу гениальность. И писал, что ожидаю сообщений о присуждении Вам Нобелевки. Правда, пост, кажется, почему-то удалили.Я рад за Вас. Идите уже пообщайтесь с ними. Я уже устал. ЛАД 2 Повідомлень: 19764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вот это даижуха. Вольер открыли только для одного, а наваяли 1050 страниц Hotab

Повідомлень: 4862 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:44 Ромасик написав: ЛАД написав: ..........

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.

Манту не прививка, а тест. ..........Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.Мантупрививка, а тест.

это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать? это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать?

Вы рассказывали, что прошлой весной гоняли" ковидчиков на фейсбуке.

Оттуда Вас, видимо, выгнали как профессионального тролля и вы пришли сюда. Здесь Вас терпят. Пока?

Опыт не пропьёшь. Чувствуется закалка. Вы рассказывали, что прошлой весной гоняли" ковидчиков на фейсбуке.Оттуда Вас, видимо, выгнали как профессионального тролля и вы пришли сюда. Здесь Вас терпят. Пока?Опыт не пропьёшь. Чувствуется закалка. ЛАД 2 Повідомлень: 19764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:48 IgA написав: .........

Ромасик писал(а):

мои правдорубы живут и здравствуют.

Подставили Вас правдорубы с местным иммунитетом, хорошо хоть что я Вас уже знаю, сразу понял Вы то сами по себе и слов таких не знаете, просто наслушались всяких прохвостов в ютубе .........Подставили Вас правдорубы с местным иммунитетом, хорошо хоть что я Вас уже знаю, сразу понял Вы то сами по себе и слов таких не знаете, просто наслушались всяких прохвостов в ютубе

Вы ошибаетесь.

Всё он прекрасно понимает.

Просто "тролль вульгарис". Вы ошибаетесь.Всё он прекрасно понимает.Просто "тролль вульгарис". Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 жов, 2021 00:51, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:50 Hotab написав: Вот это даижуха. Вольер открыли только для одного, а наваяли 1050 страниц Вот это даижуха. Вольер открыли только для одного, а наваяли 1050 страниц

ЛАД 2 Повідомлень: 19764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:01 Доктор Озлем Тюреджи, соучредитель компании BioNTech, совместно с Pfizer разработавшей вакцину от коронавируса, уверена: эпидемию удастся победить. Уже сейчас человечество начинает брать ее под контроль. Однако вирус будет сопровождать нас еще несколько лет, и людям придется привыкнуть к новым нормам жизни. Одной из них станет дополнительная ревакцинация от COVID каждые 12-18 месяцев.



«Мир не должен жить в страхе, - сказала Тюреджи в интервью CNBC 30 сентября. – Коронавирус будет под контролем. Однако он будет сопровождать нас еще несколько лет».



По словам Тюреджи, все еще нужны дополнительные данные, чтобы оценить, как часто надо будет ревакцинироваться от COVID-19. По ее оценкам, это придется делать каждые 12-18 месяцев.



На вопрос, обеспокоена ли она появлением новых штаммов вируса, ученая ответила, что BioNTech «постоянно оценивает новые штаммы, и их будет больше». По ее словам, «бустерной» вакцины на сегодня хватает, чтобы усилить иммунитет и защитить человека от существующих штаммов.

«Однако мы продолжаем мониторинг, потому что могут появиться штаммы, для которых это будет неверно», - добавила она

https://detaly.co.il/soosnovatelnitsa-biontech-revaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-pridetsya-kazhdye-12-18-mesyatsev/ ЛАД 2 Повідомлень: 19764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:11 ЛАД написав: uaprofi написав: скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?

зачем требуют инн и паспорт?

и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)

даже при тестирование необходимо предъявлять документы.



мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт? скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?зачем требуют инн и паспорт?и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)даже при тестирование необходимо предъявлять документы.мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.

Манту не прививка, а тест. Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.Мантупрививка, а тест.



можно ли сдать тест Манту в сертифицированных лабораториях без доков?

можно ли сдать тест на Covid в сертифицированных лабораториях без доков? можно ли сдать тест Манту в сертифицированных лабораториях без доков?можно ли сдать тест на Covid в сертифицированных лабораториях без доков? uaprofi

Повідомлень: 4953 З нами з: 21.04.11 Подякував: 708 раз. Подякували: 481 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:31 Деньги за ложь о вакцинах: Facebook разоблачил группу противников вакцинации

Читать на украинском

11.08.2021 17:20









Организаторы платили деньги за лживые посты о противоковидных вакцинах





Фото: eurotopics.net



Facebook заблокировал корпоративную страницу коммерческой компании, которая продвигала дезинформацию относительно вакцин против COVID-19. Сотрудники фирмы привлекали инфлюенсеров и разных влиятельных персон, а также создавали фальшивые аккаунты, с которых в группах противников вакцинации оставлялись комментарии, направленные на дискредитацию раздачи вакцин.



В общей сложности Facebook удалил 65 таких учетных записей и еще 243 учетные записи в Instagram. Представители соцсети заявили, что эта организованная группа находится в Российской Федерации, но действовала она через зарегистрированную в Великобритании маркетинговую фирму Fazze. Основная деятельность антиковидной группировки была развернута в Индии, Латинской Америке и США. Facebook сообщает, что тактика дезинформации постоянно менялась.



К примеру, с ноября по декабрь 2020 года группа размещала в соцсети мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превратит людей в шимпанзе. В мае 2021 года массово высказывались мнения относительно небезопасности вакцины Pfizer

https://psm7.com/company/facebook/dengi-za-lozh-o-vakcinax-facebook-razoblachil-gruppu-protivnikov-vakcinacii.html?utm_source=mycredit-f&utm_medium=cpc&utm_campaign=5f9c595fde8972f2efa73ece&utm_term=57768bd94f32fe17ccf62cb8&utm_content=61163f804b83caef0cdbea21

Сообщение относительно старое - от 11.08.2021 но тем не менее. Сообщение относительно старое - от 11.08.2021 но тем не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 19764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3830383138323833 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7754 8934031

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08