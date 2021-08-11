Оценка на основе среднедушевого дохода в России[2]≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб. Оценка на основе среднедушевого ВВП в России[2] ≈ 90 тыс. $≈ 2,5 млн руб. ..... Рекомендации ЦСИ «Росгосстраха» для России[4] - 4,5 млн руб.
То як Я був правий, що замість надути щоки і радити - треба перше самому розібратись... Нагадаю - я вивів цифру в 2 млн грн ..це приблизно =5,5 млн рублів....
Будете вибачатись і признаєте що я вмію порахувати просто , те що ви не можете розрахувати складно?
Поищите ещё. Вики не единственный источник. И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше. Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры.
Ви невідомо чому не хочете думати логічно і чіпляєтесь до мілких різнотолків...
Ничего себе "різнотолки"! С различием на 3-4 порядка.
Тобто методик - валом...от тільки всі вони прийдуть після моря уточнень до мого варіанту.
Ну я же уже признавал Вашу гениальность. И писал, что ожидаю сообщений о присуждении Вам Нобелевки. Правда, пост, кажется, почему-то удалили.
вже колись писав В мене два доктори наук з економіки в друзях(ще з часів коли вони були студентами), один з яких завкафедри Університета Франка, тому такі питання - для мене булочка з маслом...я в двох фразах їх відповідей отримую вижимки всього що по цьому питанню писала економічна наука за останні 20 років...
Я рад за Вас. Идите уже пообщайтесь с ними. Я уже устал.
ЛАД написав:.......... Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность. Манту не прививка, а тест.
это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать?
Вы рассказывали, что прошлой весной гоняли" ковидчиков на фейсбуке. Оттуда Вас, видимо, выгнали как профессионального тролля и вы пришли сюда. Здесь Вас терпят. Пока? Опыт не пропьёшь. Чувствуется закалка.
Доктор Озлем Тюреджи, соучредитель компании BioNTech, совместно с Pfizer разработавшей вакцину от коронавируса, уверена: эпидемию удастся победить. Уже сейчас человечество начинает брать ее под контроль. Однако вирус будет сопровождать нас еще несколько лет, и людям придется привыкнуть к новым нормам жизни. Одной из них станет дополнительная ревакцинация от COVID каждые 12-18 месяцев.
«Мир не должен жить в страхе, - сказала Тюреджи в интервью CNBC 30 сентября. – Коронавирус будет под контролем. Однако он будет сопровождать нас еще несколько лет».
По словам Тюреджи, все еще нужны дополнительные данные, чтобы оценить, как часто надо будет ревакцинироваться от COVID-19. По ее оценкам, это придется делать каждые 12-18 месяцев.
На вопрос, обеспокоена ли она появлением новых штаммов вируса, ученая ответила, что BioNTech «постоянно оценивает новые штаммы, и их будет больше». По ее словам, «бустерной» вакцины на сегодня хватает, чтобы усилить иммунитет и защитить человека от существующих штаммов. «Однако мы продолжаем мониторинг, потому что могут появиться штаммы, для которых это будет неверно», - добавила она
uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться? зачем требуют инн и паспорт? и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки) даже при тестирование необходимо предъявлять документы.
мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?
Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность. Манту не прививка, а тест.
можно ли сдать тест Манту в сертифицированных лабораториях без доков? можно ли сдать тест на Covid в сертифицированных лабораториях без доков?
Деньги за ложь о вакцинах: Facebook разоблачил группу противников вакцинации Читать на украинском 11.08.2021 17:20
Организаторы платили деньги за лживые посты о противоковидных вакцинах
Фото: eurotopics.net
Facebook заблокировал корпоративную страницу коммерческой компании, которая продвигала дезинформацию относительно вакцин против COVID-19. Сотрудники фирмы привлекали инфлюенсеров и разных влиятельных персон, а также создавали фальшивые аккаунты, с которых в группах противников вакцинации оставлялись комментарии, направленные на дискредитацию раздачи вакцин.
В общей сложности Facebook удалил 65 таких учетных записей и еще 243 учетные записи в Instagram. Представители соцсети заявили, что эта организованная группа находится в Российской Федерации, но действовала она через зарегистрированную в Великобритании маркетинговую фирму Fazze. Основная деятельность антиковидной группировки была развернута в Индии, Латинской Америке и США. Facebook сообщает, что тактика дезинформации постоянно менялась.
К примеру, с ноября по декабрь 2020 года группа размещала в соцсети мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превратит людей в шимпанзе. В мае 2021 года массово высказывались мнения относительно небезопасности вакцины Pfizer
ЛАД написав:Отстаньте со своими домыслами о моих "страхах". Если Вы не видите разницы в записях "350-700 млн грн" и, например, "350-470 млн грн", то ничего не могу сказать.
1Я відразу в умовах задачі вказав що треба 3-6 уколів за 540 днів... 2 Ви припустили , що 4 - я погодився, але показав - що ваше припущення вже враховано відразу і до вашого припущення 3 Потім ви причепились що 4 менше від 6 в 1,5 раза 4 Я показав, що в мене діапазон закриває 2 рази (350-700 млн грн) 5 Тепер ви причепились що 350-470 - виглядає приємніше - я з цим погоджуюсь....Але як це суперечить моїм попереднім обрахуванням..
Тому висновок залишається в силі Я вірю , що коли страх у вас відійде - ви залишитесь адекватним членом суспільства.
uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться? зачем требуют инн и паспорт? и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки) даже при тестирование необходимо предъявлять документы.
мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?
инн не требуют, паспорт, потому что вносят в базу...