Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:10
Hotab написав:
172 жмура.
Неделю назад, 24.09.2021 было 140. Летим к 50.
Для Флер есть свой привет: 12034 новых случая.
И вам, Хотаб, привет. Вспоминаем:
fler написав:
До 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки
при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс
./сутки.
За прошедшие сутки ПЦР тестов 89002 + экспресс тестов 33178 = 122180
Приведем выявленных к 80000 тестов:
12034*80000/122180 = 7880
Надо же! Флер оказалась права!
А как красиво начали тестировать
fler
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:14
ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав:
..........
Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.
Манту
не
прививка, а тест.
это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать?
Вы рассказывали, что прошлой весной гоняли" ковидчиков на фейсбуке.
Оттуда Вас, видимо, выгнали как профессионального тролля и вы пришли сюда. Здесь Вас терпят. Пока?
Опыт не пропьёшь. Чувствуется закалка.
теорию заговора я понял. Что там с пцр?
Ромасик
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:29
Ничего не напоминает?
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:35
kluychkooleg написав: fler написав: Вкладчик1234 написав:
Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"
Прям как у нас в Харькове
У нас
в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине
. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом.
Харьковская область на 3 месте по вакцинации после Киева и Днепропетр. обл.
https://zaxid.net/vaktsinatsiya_vid_cov ... i_n1515040
Даже если на душу пересчитать, то не получится наименьший процент.
fler
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:37
Вкладчик1234 написав:Ничего не напоминает?
Ага, на московію схоже
)
Учителя, которые недовольны своими зарплатами, могли бы пойти работать в бизнес, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов».
stryzhko
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