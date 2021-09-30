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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3831383238333834

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:10

  Hotab написав:172 жмура.
Неделю назад, 24.09.2021 было 140. Летим к 50.

Для Флер есть свой привет: 12034 новых случая.


И вам, Хотаб, привет. Вспоминаем:
  fler написав: До 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки.

За прошедшие сутки ПЦР тестов 89002 + экспресс тестов 33178 = 122180 :shock:
Приведем выявленных к 80000 тестов:
12034*80000/122180 = 7880
Надо же! Флер оказалась права! :D
А как красиво начали тестировать :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:14

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:..........
Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.
Манту не прививка, а тест.

это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать?

Вы рассказывали, что прошлой весной гоняли" ковидчиков на фейсбуке.
Оттуда Вас, видимо, выгнали как профессионального тролля и вы пришли сюда. Здесь Вас терпят. Пока?
Опыт не пропьёшь. Чувствуется закалка.

теорию заговора я понял. Что там с пцр?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:29

Ничего не напоминает?

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:35

  kluychkooleg написав:
  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"


Прям как у нас в Харькове :roll:


У нас в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом.


Харьковская область на 3 месте по вакцинации после Киева и Днепропетр. обл.
https://zaxid.net/vaktsinatsiya_vid_cov ... i_n1515040
Даже если на душу пересчитать, то не получится наименьший процент.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Ничего не напоминает?

Ага, на московію схоже :))

Учителя, которые недовольны своими зарплатами, могли бы пойти работать в бизнес, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». 
stryzhko
 
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