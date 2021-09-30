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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3831383238333834

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:10

...
Востаннє редагувалось fler в П'ят 01 жов, 2021 10:18, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:14

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:..........
Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.
Манту не прививка, а тест.

это тот, что спрашивал, нужно ли пцр делать?

Вы рассказывали, что прошлой весной гоняли" ковидчиков на фейсбуке.
Оттуда Вас, видимо, выгнали как профессионального тролля и вы пришли сюда. Здесь Вас терпят. Пока?
Опыт не пропьёшь. Чувствуется закалка.

теорию заговора я понял. Что там с пцр?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:29

Ничего не напоминает?

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:35

  kluychkooleg написав:
  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"


Прям как у нас в Харькове :roll:


У нас в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом.


Харьковская область на 3 месте по вакцинации после Киева и Днепропетр. обл.
https://zaxid.net/vaktsinatsiya_vid_cov ... i_n1515040
Даже если на душу пересчитать, то не получится наименьший процент.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Ничего не напоминает?

Ага, на московію схоже :))

Учителя, которые недовольны своими зарплатами, могли бы пойти работать в бизнес, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». 
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:За прошедшие сутки ПЦР тестов 89002 + экспресс тестов 33178 = 122180


​​12 034 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіли 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

Також за минулу добу⤵️

▪️госпіталізовано – 2 637 осіб;
▪️летальних випадків – 172;
▪️одужало – 3 264 особи;
▪️здійснено тестувань за добу –
89 002 (зокрема методом ПЛР –
45 559, методом ІФА – 10 265);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 178.

За весь час пандемії в Україні⤵️

🔺захворіло – 2 435 413 осіб;
🔺одужало – 2 258 455 осіб;
🔺летальних випадків – 56 446;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 599 випадків;
Вінницька область – 200 випадків;
Волинська область – 325 випадків;
Дніпропетровська область – 725 випадків;
Донецька область – 745 випадків;
Житомирська область – 375 випадків;
Закарпатська область – 109 випадків;
Запорізька область – 770 випадків;
Івано-Франківська область – 301 випадок;
Київська область – 413 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 485 випадків;
Львівська область – 794 випадки;
Миколаївська область – 327 випадків;
Одеська область – 696 випадків;
Полтавська область – 342 випадки;
Рівненська область – 445 випадків;
Сумська область – 454 випадки;
Тернопільська область – 380 випадків;
Харківська область – 1 225 випадків;
Херсонська область – 479 випадків;
Хмельницька область – 607 випадків;
Черкаська область – 409 випадків;
Чернівецька область – 566 випадків;
Чернігівська область – 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Если что, ИФА тест к выявлению больных Ковид отношения не имеет.

Так что ...

  fler написав:Надо же! Флер оказалась права!

Мне жаль, но нет. И 12 тысяч перемахнуди, и тестов менее 80 тысч.

Как и адепты "летим в 50" тоже пока не правы.

Зато высмеяный математиком Истребин если не к 4 октября, то к 5-6 запроста может оказаться прав с его 16 тысяч.
Тот самый случай, если к анализу и прогнозированию подходить с умом, то прогнозы получаются довольно точные. А если просто что-то выкрикнуть про "50 скоро", то ... много пены, табличек ненужных, а ни одна цифра не соответствует истине. Погрязнув в собственной глупости, остаётся только развешивать ярлыки и кривить обезьянние морды.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:23

  Hotab написав:Зато высмеяный математиком Истребин если не к 4 октября, то к 5-6 запроста может оказаться прав с его 16 тысяч.


Не ошибается только тот, кто ничего не делает :wink:

  Hotab написав:.. развешивать ярлыки и кривить обезьянние морды.


Ну в этом вам нет равных :!:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Не ошибается только тот, кто ничего не делает

Приятно видеть ваше признание ошибки, редкое явление в вашем лагере))
  fler написав:Ну в этом вам нет равных


Эх, вынужден(((

Чтобы вашему буйному показывать его место))


Тем временем в РФ все "красиво". Официально сентябрь закрыли на 24 тысячи. Не официально этак 80 тысяч зарыли.
То ли в связи с выборами, но за август Росстат так и не выкатил до сих ничего. Вроде всегда в следующем месяце за прошедший все подавали.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:53

  Hotab написав:
  fler написав:За прошедшие сутки ПЦР тестов 89002 + экспресс тестов 33178 = 122180


[i]​​12 034 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіли 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

Також за минулу добу⤵️

▪️госпіталізовано – 2 637 осіб;
▪️летальних випадків – 172;
▪️одужало – 3 264 особи;
▪️здійснено тестувань за добу –
89 002 (зокрема методом ПЛР –
45 559, методом ІФА – 10 265);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 178.
.....

Вот откуда ноги растут у сообщения Флер:
За сутки протестировано: методом ПЦР – 89 002 человека, методом ИФА – 10 265 человек, экспресс-тестами – 33 178 человек.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/1/7309010/
Надёжный источник. :)
Но, как Вы понимаете, всё равно Флер как всегда права. :)

Немного дополню Ваш привет Будивельнику.
За последние 7 дней в Украине зарегистрировано 1022 смерти от ковид. Среднесуточная смертность составила 146 человек. Успешно стремимся к 50.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но, как Вы понимаете, всё равно Флер как всегда права.

Ну как минимум горда собой, что не стесняется ставить под сомнение экспертов в этом вопросе. :mrgreen:
Ну и безусловно молодец, что заявляет прогнозы без каких либо обязательств в случае выстрела в "молоко")). Как и Ромасик, который с пеной спорил ровно до того момента, пока ему не предложили на кон поставить литр вискаря. )))
Hotab
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