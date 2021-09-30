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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:10
...
Востаннє редагувалось fler в П'ят 01 жов, 2021 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:14
теорию заговора я понял. Что там с пцр?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:35
Харьковская область на 3 месте по вакцинации после Киева и Днепропетр. обл.
Даже если на душу пересчитать, то не получится наименьший процент.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ага, на московію схоже )
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
12 034 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіли 1 059 дітей та 248 медпрацівників.
Також за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 2 637 осіб;
▪️летальних випадків – 172;
▪️одужало – 3 264 особи;
▪️здійснено тестувань за добу –
89 002 (зокрема методом ПЛР –
45 559, методом ІФА – 10 265);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 178.
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 2 435 413 осіб;
🔺одужало – 2 258 455 осіб;
🔺летальних випадків – 56 446;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 599 випадків;
Вінницька область – 200 випадків;
Волинська область – 325 випадків;
Дніпропетровська область – 725 випадків;
Донецька область – 745 випадків;
Житомирська область – 375 випадків;
Закарпатська область – 109 випадків;
Запорізька область – 770 випадків;
Івано-Франківська область – 301 випадок;
Київська область – 413 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 485 випадків;
Львівська область – 794 випадки;
Миколаївська область – 327 випадків;
Одеська область – 696 випадків;
Полтавська область – 342 випадки;
Рівненська область – 445 випадків;
Сумська область – 454 випадки;
Тернопільська область – 380 випадків;
Харківська область – 1 225 випадків;
Херсонська область – 479 випадків;
Хмельницька область – 607 випадків;
Черкаська область – 409 випадків;
Чернівецька область – 566 випадків;
Чернігівська область – 190 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Если что, ИФА тест к выявлению больных Ковид отношения не имеет.
Так что ...
Мне жаль, но нет. И 12 тысяч перемахнуди, и тестов менее 80 тысч.
Как и адепты "летим в 50" тоже пока не правы.
Зато высмеяный математиком Истребин если не к 4 октября, то к 5-6 запроста может оказаться прав с его 16 тысяч.
Тот самый случай, если к анализу и прогнозированию подходить с умом, то прогнозы получаются довольно точные. А если просто что-то выкрикнуть про "50 скоро", то ... много пены, табличек ненужных, а ни одна цифра не соответствует истине. Погрязнув в собственной глупости, остаётся только развешивать ярлыки и кривить обезьянние морды.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:23
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Приятно видеть ваше признание ошибки, редкое явление в вашем лагере))
Эх, вынужден(((
Чтобы вашему буйному показывать его место))
Тем временем в РФ все "красиво". Официально сентябрь закрыли на 24 тысячи. Не официально этак 80 тысяч зарыли.
То ли в связи с выборами, но за август Росстат так и не выкатил до сих ничего. Вроде всегда в следующем месяце за прошедший все подавали.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:53
Вот откуда ноги растут у сообщения Флер:
Надёжный источник.
Но, как Вы понимаете, всё равно Флер как всегда права.
Немного дополню Ваш привет Будивельнику.
За последние 7 дней в Украине зарегистрировано 1022 смерти от ковид. Среднесуточная смертность составила 146 человек. Успешно стремимся к 50.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну как минимум горда собой, что не стесняется ставить под сомнение экспертов в этом вопросе.
Ну и безусловно молодец, что заявляет прогнозы без каких либо обязательств в случае выстрела в "молоко")). Как и Ромасик, который с пеной спорил ровно до того момента, пока ему не предложили на кон поставить литр вискаря. )))
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