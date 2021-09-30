Hotab
Ну, с Ромасиком всё понятно.
Он с гордостью носит звание "тролль вульгарис".
На Фейсбуке, видимо, забанили навечно.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:16
Hotab
Ну, с Ромасиком всё понятно.
Он с гордостью носит звание "тролль вульгарис".
На Фейсбуке, видимо, забанили навечно.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:31
Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.
Посмеялся только с перспектив разработки украинской вакцины )
Очень против реформ Супрун, не берусь судить, с медициной в Украине не имел дел и в лучшие времена.
Говорит что маски нужно носить обязательно в людным местах, на улице нет.
Страшит постковидным синдромом, последствий много и тянуться они месяцами, даже у легко переболевших. Говорит что практически все стают очень раздражительными. Прямо как Вы Облысением пугает, у Вас хоть с этим все нормально?
Говорит что обязательно нужно прививаться всем с 12 лет, только уточняет что переболевших можно не вакцинировать, так я тоже не против. Советует пфайзер и коронавак. Также не против бустерной дозы, но только для группы риска.
Тоже говорит что проблемы вакцинации это по большей части проблема доверия к государству.
Говорит чтобы не надеялись на коллективный иммунитет и чудо-лекарства от коронавируса
Жаловалась что ковид перенесла тяжело, теряла сознание. Рассказывала про коллег умерших от ковида.
К поднимающейся волне дельты настроена оптимистично, научились лечить, подготовились.
Также не против локдауна, но говорит что нужно такой как в Китае, а не такой как в Украине.
Солидарна с Биллом Гейтсом, что нужно было быть готовым к пандемии вызванной неизвестным новым вирусом, готовить эпидемологов, сохранять инфекционные отделения. Уж не знаю почему Вы решили что фанатам Билла нужно не смотреть
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:49
Для Вкладчика1234.
В Израиле, за который Вы так переживали и где "ужас, ужас" за последние 7 дней 150 смертей и, соответственно, среднесуточная 21,4.
В расчёте на 1 млн. населения 2,3 смерти в сутки.
В нашей благополучной Украине на сегодня 146:43,4 = 3,36 смерти в сутки. В 1,5 раза больше. Без всяких израильских праздников и массовых гуляний. Чтобы не было всяких споров, население Украины взял из таблицы ворлдметра.
Если взять более реальную цифру 36 млн, то получим 4,17 смерти в сутки на 1 млн. Но настаивать на этой цифре не буду.
По Умани Ваш интерес, к сожалению, удовлетворить не могу.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:04
я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм
Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.
Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:07
не стоит придираться к словам , пусть будет Дифтерийно-столбнячная . У детей есть карта вакцинации прилагаеться к мед карте , но она НЕ оцифрована , просто листик с подписью медсестры , без каких либо кодов
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35
yama
Когда вводили дифтерийно-столбнячную вакцину, понятия не было об оцифровке и даже компьютерах. Ещё недавно у детей и кодов не было. Теперь есть.
Не переживайте, думаю, скоро оцифруют все вакцинации, так же, как и медицинские карты и многое другое.
И, кстати, неплохо будет. У Вас никогда не теряли медкарту? У меня не раз. Потом записывали с моих слов. Думаете, я точно помню, чем я болел в детстве и какие прививки мне делали?
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