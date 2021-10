Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74 Мені вже зробили щеплення 68% 50 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 74 Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:16

Ну, с Ромасиком всё понятно.

Он с гордостью носит звание "тролль вульгарис".

На Фейсбуке, видимо, забанили навечно. ЛАД 2 Повідомлень: 19767 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:31 Ромасик написав: и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами. и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами.



Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.



Посмеялся только с перспектив разработки украинской вакцины )



Очень против реформ Супрун, не берусь судить, с медициной в Украине не имел дел и в лучшие времена.



Говорит что маски нужно носить обязательно в людным местах, на улице нет.

Страшит постковидным синдромом, последствий много и тянуться они месяцами, даже у легко переболевших. Говорит что практически все стают очень раздражительными. Прямо как Вы Облысением пугает, у Вас хоть с этим все нормально?



Говорит что обязательно нужно прививаться всем с 12 лет, только уточняет что переболевших можно не вакцинировать, так я тоже не против. Советует пфайзер и коронавак. Также не против бустерной дозы, но только для группы риска.

Тоже говорит что проблемы вакцинации это по большей части проблема доверия к государству.



Говорит чтобы не надеялись на коллективный иммунитет и чудо-лекарства от коронавируса



Жаловалась что ковид перенесла тяжело, теряла сознание. Рассказывала про коллег умерших от ковида.



К поднимающейся волне дельты настроена оптимистично, научились лечить, подготовились.

Также не против локдауна, но говорит что нужно такой как в Китае, а не такой как в Украине.



Солидарна с Биллом Гейтсом, что нужно было быть готовым к пандемии вызванной неизвестным новым вирусом, готовить эпидемологов, сохранять инфекционные отделения. Уж не знаю почему Вы решили что фанатам Билла нужно не смотреть Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.Посмеялся только с перспектив разработки украинской вакцины )Очень против реформ Супрун, не берусь судить, с медициной в Украине не имел дел и в лучшие времена.Говорит что маски нужно носить обязательно в людным местах, на улице нет.Страшит постковидным синдромом, последствий много и тянуться они месяцами, даже у легко переболевших. Говорит что практически все стают очень раздражительными. Прямо как ВыОблысением пугает, у Вас хоть с этим все нормально?Говорит что обязательно нужно прививаться всем с 12 лет, только уточняет что переболевших можно не вакцинировать, так я тоже не против. Советует пфайзер и коронавак. Также не против бустерной дозы, но только для группы риска.Тоже говорит что проблемы вакцинации это по большей части проблема доверия к государству.Говорит чтобы не надеялись на коллективный иммунитет и чудо-лекарства от коронавирусаЖаловалась что ковид перенесла тяжело, теряла сознание. Рассказывала про коллег умерших от ковида.К поднимающейся волне дельты настроена оптимистично, научились лечить, подготовились.Также не против локдауна, но говорит что нужно такой как в Китае, а не такой как в Украине.Солидарна с Биллом Гейтсом, что нужно было быть готовым к пандемии вызванной неизвестным новым вирусом, готовить эпидемологов, сохранять инфекционные отделения. Уж не знаю почему Вы решили что фанатам Билла нужно не смотреть IgA Повідомлень: 809 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:49 Для Вкладчика1234.

В Израиле, за который Вы так переживали и где "ужас, ужас" за последние 7 дней 150 смертей и, соответственно, среднесуточная 21,4.

В расчёте на 1 млн. населения 2,3 смерти в сутки.

В нашей благополучной Украине на сегодня 146:43,4 = 3,36 смерти в сутки. В 1,5 раза больше. Без всяких израильских праздников и массовых гуляний. Чтобы не было всяких споров, население Украины взял из таблицы ворлдметра.

Если взять более реальную цифру 35 млн, то получим 4,17 смерти в сутки на 1 млн. Но настаивать на этой цифре не буду.

По Умани Ваш интерес, к сожалению, удовлетворить не могу. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 жов, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19767 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:04 uaprofi написав: скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?

зачем требуют инн и паспорт?

и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)

даже при тестирование необходимо предъявлять документы.



мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт? скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?зачем требуют инн и паспорт?и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)даже при тестирование необходимо предъявлять документы.мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм

Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.

Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильмЭволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому.Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса yama Повідомлень: 3844 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7700 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:07 ЛАД написав: uaprofi написав: скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?

зачем требуют инн и паспорт?

и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)

даже при тестирование необходимо предъявлять документы.



мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт? скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?зачем требуют инн и паспорт?и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)даже при тестирование необходимо предъявлять документы.мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.

Манту не прививка, а тест. Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.Мантупрививка, а тест. не стоит придираться к словам , пусть будет Дифтерийно-столбнячная . У детей есть карта вакцинации прилагаеться к мед карте , но она НЕ оцифрована , просто листик с подписью медсестры , без каких либо кодов не стоит придираться к словам , пусть будет Дифтерийно-столбнячная . У детей есть карта вакцинации прилагаеться к мед карте , но она НЕ оцифрована , просто листик с подписью медсестры , без каких либо кодов yama Повідомлень: 3844 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7700 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35 yama

Когда вводили дифтерийно-столбнячную вакцину, понятия не было об оцифровке и даже компьютерах. Ещё недавно у детей и кодов не было. Теперь есть.

Не переживайте, думаю, скоро оцифруют все вакцинации, так же, как и медицинские карты и многое другое.

И, кстати, неплохо будет. У Вас никогда не теряли медкарту? У меня не раз. Потом записывали с моих слов. Думаете, я точно помню, чем я болел в детстве и какие прививки мне делали? ЛАД 2 Повідомлень: 19767 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:49 yama написав: uaprofi написав: скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?

зачем требуют инн и паспорт?

и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)

даже при тестирование необходимо предъявлять документы.

......... скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?зачем требуют инн и паспорт?и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)даже при тестирование необходимо предъявлять документы..........

я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм

Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.

Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильмЭволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому.Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса

Земля уже плоская?

