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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3833383438353836>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:16

Hotab
Ну, с Ромасиком всё понятно.
Он с гордостью носит звание "тролль вульгарис".
На Фейсбуке, видимо, забанили навечно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:31

  Ромасик написав:и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами.


Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.

Посмеялся только с перспектив разработки украинской вакцины )

Очень против реформ Супрун, не берусь судить, с медициной в Украине не имел дел и в лучшие времена.

Говорит что маски нужно носить обязательно в людным местах, на улице нет.
Страшит постковидным синдромом, последствий много и тянуться они месяцами, даже у легко переболевших. Говорит что практически все стают очень раздражительными. Прямо как Вы :D Облысением пугает, у Вас хоть с этим все нормально?

Говорит что обязательно нужно прививаться всем с 12 лет, только уточняет что переболевших можно не вакцинировать, так я тоже не против. Советует пфайзер и коронавак. Также не против бустерной дозы, но только для группы риска.
Тоже говорит что проблемы вакцинации это по большей части проблема доверия к государству.

Говорит чтобы не надеялись на коллективный иммунитет и чудо-лекарства от коронавируса :D

Жаловалась что ковид перенесла тяжело, теряла сознание. Рассказывала про коллег умерших от ковида.

К поднимающейся волне дельты настроена оптимистично, научились лечить, подготовились.
Также не против локдауна, но говорит что нужно такой как в Китае, а не такой как в Украине.

Солидарна с Биллом Гейтсом, что нужно было быть готовым к пандемии вызванной неизвестным новым вирусом, готовить эпидемологов, сохранять инфекционные отделения. Уж не знаю почему Вы решили что фанатам Билла нужно не смотреть
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:49

Для Вкладчика1234.
В Израиле, за который Вы так переживали и где "ужас, ужас" за последние 7 дней 150 смертей и, соответственно, среднесуточная 21,4.
В расчёте на 1 млн. населения 2,3 смерти в сутки.
В нашей благополучной Украине на сегодня 146:43,4 = 3,36 смерти в сутки. В 1,5 раза больше. Без всяких израильских праздников и массовых гуляний. Чтобы не было всяких споров, население Украины взял из таблицы ворлдметра.
Если взять более реальную цифру 35 млн, то получим 4,17 смерти в сутки на 1 млн. Но настаивать на этой цифре не буду.
По Умани Ваш интерес, к сожалению, удовлетворить не могу.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 жов, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:04

  uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.

мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм
Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.
Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. :twisted: Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:07

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.

мне просто интересно, вот если прийти в поликлинику и сделать манту или ещё какую прививку - тоже нужен будет инн и паспорт?

Не стоит так явно демонстрировать собственную безграмотность.
Манту не прививка, а тест.
не стоит придираться к словам , пусть будет Дифтерийно-столбнячная . У детей есть карта вакцинации прилагаеться к мед карте , но она НЕ оцифрована , просто листик с подписью медсестры , без каких либо кодов
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35

yama
Когда вводили дифтерийно-столбнячную вакцину, понятия не было об оцифровке и даже компьютерах. Ещё недавно у детей и кодов не было. Теперь есть.
Не переживайте, думаю, скоро оцифруют все вакцинации, так же, как и медицинские карты и многое другое.
И, кстати, неплохо будет. У Вас никогда не теряли медкарту? У меня не раз. Потом записывали с моих слов. Думаете, я точно помню, чем я болел в детстве и какие прививки мне делали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:49

  yama написав:
  uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.
.........

я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм
Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.
Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. :twisted: Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса :mrgreen:

Земля уже плоская? :)
Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:47

Covid меняет внешность переболевших

Изменения могут указывать на воспалительный процесс, который продолжается в организме после болезни.
У некоторых людей, инфицированных коронавирусом, меняется цвет волос. Об этом рассказала Татьяна Егорова, трихолог и дерматовенеролог клиники NACFF, приведя несколько случаев из своей практики.
Одна из ее пациенток после коронавируса начала становиться на два тона светлее, но структура волос не изменилась, эффект был только в цвете.
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/uc ... bolevshih/

Мне не повезло - волосы светлее не стали, а хотелось бы ... но хорошо, что хоть не повыпадали :D
А пост-ковид длился не меньше 6 месяцев.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В Израиле, за который Вы так переживали и где "ужас, ужас" за последние 7 дней 150 смертей и, соответственно, среднесуточная 21,4.
В расчёте на 1 млн. населения 2,3 смерти в сутки.
В нашей благополучной Украине на сегодня 146:43,4 = 3,36 смерти в сутки. В 1,5 раза больше. Без всяких израильских праздников и массовых гуляний. Чтобы не было всяких споров, население Украины взял из таблицы ворлдметра.
Если взять более реальную цифру 35 млн, то получим 4,17 смерти в сутки на 1 млн. Но настаивать на этой цифре не буду.
От Вам і реальні данні по ефективності вакцинування...
Україна - 13,7%
Ізраїль - 60,4%____різниця 4,4 раза
Смерті
Україна -4,17
Ізраїль- 2,3____різниця 1,8 рази
Ефективність вакцини десь 60% в кращому випадку....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:16

  Hotab написав:Если что, ИФА тест к выявлению больных Ковид отношения не имеет.

как и пцр :)
  Hotab написав:Как и Ромасик, который с пеной спорил ровно до того момента, пока ему не предложили на кон поставить литр вискаря. )))

свои фантазии оставь при себе
  ЛАД написав:Hotab
Ну, с Ромасиком всё понятно.
Он с гордостью носит звание "тролль вульгарис".
На Фейсбуке, видимо, забанили навечно.

с пцр уже разобрались?
Может сейчас Хотаб подскажет :D
Ромасик
 
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