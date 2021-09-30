Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:31

Ромасик написав: и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами. и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами.

Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.Посмеялся только с перспектив разработки украинской вакцины )Очень против реформ Супрун, не берусь судить, с медициной в Украине не имел дел и в лучшие времена.Говорит что маски нужно носить обязательно в людным местах, на улице нет.Страшит постковидным синдромом, последствий много и тянуться они месяцами, даже у легко переболевших. Говорит что практически все стают очень раздражительными. Прямо как ВыОблысением пугает, у Вас хоть с этим все нормально?Говорит что обязательно нужно прививаться всем с 12 лет, только уточняет что переболевших можно не вакцинировать, так я тоже не против. Советует пфайзер и коронавак. Также не против бустерной дозы, но только для группы риска.Тоже говорит что проблемы вакцинации это по большей части проблема доверия к государству.Говорит чтобы не надеялись на коллективный иммунитет и чудо-лекарства от коронавирусаЖаловалась что ковид перенесла тяжело, теряла сознание. Рассказывала про коллег умерших от ковида.К поднимающейся волне дельты настроена оптимистично, научились лечить, подготовились.Также не против локдауна, но говорит что нужно такой как в Китае, а не такой как в Украине.Солидарна с Биллом Гейтсом, что нужно было быть готовым к пандемии вызванной неизвестным новым вирусом, готовить эпидемологов, сохранять инфекционные отделения. Уж не знаю почему Вы решили что фанатам Билла нужно не смотреть