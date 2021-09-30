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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:27
IgA написав: Ромасик написав:
и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами.
Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.
я бы посоветовал остальным ваши комменты не читать, а смотреть самим. Поскольку у вас либо очень короткий завтрак был и вы что-то слышали урывками либо намеренно все перевираете, пристрашаете и перекручиваете, выдавая свое имхо за истину.
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Ромасик
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:41
ЛАД написав: yama написав:
я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм
Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.
Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому.
Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса
Земля уже плоская?
Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?
Имхо, yama такой же тролль, как и ромасик, только метод у него другой - постоянная ссылка на серию полуфантастических триллеров - отраду для конспирологов.
Как там с полетом "Аполлона" на Луну?
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