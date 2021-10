Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3833383438353836 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74 Мені вже зробили щеплення 68% 50 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 74 Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:27 IgA написав: Ромасик написав: и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами. и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами.



Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен. Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.

я бы посоветовал остальным ваши комменты не читать, а смотреть самим. Поскольку у вас либо очень короткий завтрак был и вы что-то слышали урывками либо намеренно все перевираете, пристрашаете и перекручиваете, выдавая свое имхо за истину.

Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.

Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильмЭволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому.Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса Земля уже плоская?

Земля уже плоская?Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?

Имхо, yama такой же тролль, как и ромасик, только метод у него другой - постоянная ссылка на серию полуфантастических триллеров - отраду для конспирологов.

Имхо, yama такой же тролль, как и ромасик, только метод у него другой - постоянная ссылка на серию полуфантастических триллеров - отраду для конспирологов.Как там с полетом "Аполлона" на Луну?



И что же конкретно я переврал? Может Вы какое-то другое видео смотрели и ссылкой промахнулись? Не помню чтобы в этом видео было что-то про местный иммунитет.



И что же конкретно я переврал? Может Вы какое-то другое видео смотрели и ссылкой промахнулись? Не помню чтобы в этом видео было что-то про местный иммунитет. И что же конкретно я переврал? Может Вы какое-то другое видео смотрели и ссылкой промахнулись? Не помню чтобы в этом видео было что-то про местный иммунитет.

да все понемногу.

Фраз обьязательно носить маски и вакцинироваться она нигде не употребляла.

На прямой вопрос нужно ли носить маски/вакцинироваться она отвечает "нужно", но ... и пошел 5-минутный текст.

Никого не страшит.

Об облысении - это вообще умора Она сказала, что люди начали правильно питаться и отчитывались, что улучшилось состояние волос/кожи. При чем тут ваша побочка??))

Билл Гейц предлагал вакцину за 100 дней. Она об вакцине ни слова. Главное - иметь достаточно койкомест или возможность быстрого развертывания нового госпиталя. Так же персонал.

Локдаун как в Китае, Сингапуре имеет смысл. В других она не видит смысла. Но , она не эпидемолог и сьехала с темы.

В придачу к Биллу Гейцу и Уляне очень хаяла капиталистическую система здр-хр. и поведение/рекомендации ВООЗ, в частности. Касательно как соплей так и в общем.

Дополнительно о зраде:

По дельте - согласен, у нее большие надежды на нее. Косвенно сказала, что она менее летальна. И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.

Так же большие надежды на 60% переболевших в Украине Really?

да все понемногу.Фраз обязательно носить маски и вакцинироваться она нигде не употребляла.На прямой вопрос нужно ли носить маски/вакцинироваться она отвечает "нужно", но ... и пошел 5-минутный текст.Никого не страшит.Об облысении - это вообще умора Она сказала, что люди начали правильно питаться и отчитывались, что улучшилось состояние волос/кожи. При чем тут ваша побочка??))Билл Гейц предлагал вакцину за 100 дней. Она об вакцине ни слова. Главное - иметь достаточно койкомест или возможность быстрого развертывания нового госпиталя. Так же персонал.Локдаун как в Китае, Сингапуре имеет смысл. В других она не видит смысла. Но , она не эпидемолог и сьехала с темы.В придачу к Биллу Гейцу и Уляне очень хаяла капиталистическую система здр-хр. и поведение/рекомендации ВООЗ, в частности. Касательно как соплей так и в общем.Дополнительно о зраде:По дельте - согласен, у нее большие надежды на нее. Косвенно сказала, что она менее летальна. И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.Так же большие надежды на 60% переболевших в Украине Really?Фразу, которой ваксы страшат: "начало болеть больше молодежи" разбавила "но всеравно не так как старики".



Ромасик написав: Об облысении - это вообще умора Об облысении - это вообще умора

На 1:00:20 - "Облысения бывают очень серьезные у людей, боли в суставах, поражения печени". Вы там осторожней все же, это она явно не про последствия правильного питания

Ромасик написав: Фраз обязательно носить маски Фраз обязательно носить маски

На 49:55 - "маски носить надо" Вы верно подметили что без обязательно, но что это глобально меняет? типа если без обязательно то можно вообще не носить? Из уточнений там только что на улице и если один в помещении то не нужно.

На 1:04:10 - "неимунным нужно прививаться" уточняет что можно не прививаться тем кто переболел но я про это упомянул

Ромасик написав: Никого не страшит. Никого не страшит.

57:20 "Системное имунное малоизученое заболевание" - даже я испугался

1:40 - рассказывает как чудесно в ковидной реанимации, Вы то конечно бесстрашный, но я бы там в качестве пациента не хотел бы оказаться



Ромасик написав: И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение. И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.

Из всех статей что видел по дельте никто не писал что менее летальна, только что более заразна. По летальности расходятся - одни пишут более, другие такая же как альфа.



Вы все же посмотрели видео, это радует Ромасик написав: Об облысении - это вообще умора Об облысении - это вообще умора На 1:00:20 - "Облысения бывают очень серьезные у людей, боли в суставах, поражения печени". Вы там осторожней все же, это она явно не про последствия правильного питания Ромасик написав: Фраз обязательно носить маски Фраз обязательно носить маски На 49:55 - "маски носить надо" Вы верно подметили что без обязательно, но что это глобально меняет? типа если без обязательно то можно вообще не носить? Из уточнений там только что на улице и если один в помещении то не нужно.На 1:04:10 - "неимунным нужно прививаться" уточняет что можно не прививаться тем кто переболел но я про это упомянул Ромасик написав: Никого не страшит. Никого не страшит. 57:20 "Системное имунное малоизученое заболевание" - даже я испугался 1:40 - рассказывает как чудесно в ковидной реанимации, Вы то конечно бесстрашный, но я бы там в качестве пациента не хотел бы оказаться Ромасик написав: И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение. И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение. Из всех статей что видел по дельте никто не писал что менее летальна, только что более заразна. По летальности расходятся - одни пишут более, другие такая же как альфа.Еще ковид диссидентов обзывает нехорошими словами. Наш человек короче



Да? Тогда за что вы ее так дружно хаяли?

Кто ее хаял? Вы ее с Жолобак не путаете?



