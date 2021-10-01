IgA написав: Ромасик написав:
Поскольку у вас либо очень короткий завтрак был и вы что-то слышали урывками либо намеренно все перевираете, пристрашаете и перекручиваете, выдавая свое имхо за истину.
И что же конкретно я переврал? Может Вы какое-то другое видео смотрели и ссылкой промахнулись? Не помню чтобы в этом видео было что-то про местный иммунитет.
да все понемногу.
Фраз обьязательно
носить маски и вакцинироваться она нигде не употребляла.
На прямой вопрос нужно ли носить маски/вакцинироваться она отвечает "нужно", но
... и пошел 5-минутный текст.
Никого не страшит.
Об облысении - это вообще умора
Она сказала, что люди начали правильно питаться и отчитывались, что улучшилось состояние волос/кожи. При чем тут ваша побочка??))
Билл Гейц предлагал вакцину за 100 дней. Она об вакцине ни слова. Главное - иметь достаточно койкомест или возможность быстрого развертывания нового госпиталя. Так же персонал.
Локдаун как в Китае, Сингапуре имеет смысл. В других она не видит смысла. Но
, она не эпидемолог и сьехала с темы.
В придачу к Биллу Гейцу и Уляне очень хаяла капиталистическую система здр-хр. и поведение/рекомендации ВООЗ, в частности. Касательно как соплей так и в общем.
Дополнительно о зраде:
По дельте - согласен, у нее большие надежды на нее. Косвенно сказала, что она менее летальна. И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.
Так же большие надежды на 60% переболевших в Украине
Really?
Фразу, которой ваксы страшат: "начало болеть больше молодежи" разбавила "но всеравно не так как старики"
.