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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3834383538363837>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:27

  IgA написав:
  Ромасик написав:и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами.


Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.

я бы посоветовал остальным ваши комменты не читать, а смотреть самим. Поскольку у вас либо очень короткий завтрак был и вы что-то слышали урывками либо намеренно все перевираете, пристрашаете и перекручиваете, выдавая свое имхо за истину.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:41

  ЛАД написав:
  yama написав: я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм
Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.
Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. :twisted: Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса :mrgreen:
Земля уже плоская? :)
Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?

Имхо, yama такой же тролль, как и ромасик, только метод у него другой - постоянная ссылка на серию полуфантастических триллеров - отраду для конспирологов.
Как там с полетом "Аполлона" на Луну? :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:54

  Ромасик написав:Поскольку у вас либо очень короткий завтрак был и вы что-то слышали урывками либо намеренно все перевираете, пристрашаете и перекручиваете, выдавая свое имхо за истину.


И что же конкретно я переврал? Может Вы какое-то другое видео смотрели и ссылкой промахнулись? Не помню чтобы в этом видео было что-то про местный иммунитет.
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:55

  IgA написав:
  Ромасик написав:Поскольку у вас либо очень короткий завтрак был и вы что-то слышали урывками либо намеренно все перевираете, пристрашаете и перекручиваете, выдавая свое имхо за истину.


И что же конкретно я переврал? Может Вы какое-то другое видео смотрели и ссылкой промахнулись? Не помню чтобы в этом видео было что-то про местный иммунитет.

да все понемногу.
Фраз обьязательно носить маски и вакцинироваться она нигде не употребляла.
На прямой вопрос нужно ли носить маски/вакцинироваться она отвечает "нужно", но ... и пошел 5-минутный текст.
Никого не страшит.
Об облысении - это вообще умора :lol: Она сказала, что люди начали правильно питаться и отчитывались, что улучшилось состояние волос/кожи. При чем тут ваша побочка??))
Билл Гейц предлагал вакцину за 100 дней. Она об вакцине ни слова. Главное - иметь достаточно койкомест или возможность быстрого развертывания нового госпиталя. Так же персонал.
Локдаун как в Китае, Сингапуре имеет смысл. В других она не видит смысла. Но, она не эпидемолог и сьехала с темы.
В придачу к Биллу Гейцу и Уляне очень хаяла капиталистическую система здр-хр. и поведение/рекомендации ВООЗ, в частности. Касательно как соплей так и в общем.
Дополнительно о зраде:
По дельте - согласен, у нее большие надежды на нее. Косвенно сказала, что она менее летальна. И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.
Так же большие надежды на 60% переболевших в Украине :shock: Really?
Фразу, которой ваксы страшат: "начало болеть больше молодежи" разбавила "но всеравно не так как старики".
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:21

Вы все же посмотрели видео, это радует

  Ромасик написав:Об облысении - это вообще умора

На 1:00:20 - "Облысения бывают очень серьезные у людей, боли в суставах, поражения печени". Вы там осторожней все же, это она явно не про последствия правильного питания :D
  Ромасик написав:Фраз обязательно носить маски

На 49:55 - "маски носить надо" Вы верно подметили что без обязательно, но что это глобально меняет? типа если без обязательно то можно вообще не носить? Из уточнений там только что на улице и если один в помещении то не нужно.
На 1:04:10 - "неимунным нужно прививаться" уточняет что можно не прививаться тем кто переболел но я про это упомянул
  Ромасик написав:Никого не страшит.

57:20 "Системное имунное малоизученое заболевание" - даже я испугался :D
1:40 - рассказывает как чудесно в ковидной реанимации, Вы то конечно бесстрашный, но я бы там в качестве пациента не хотел бы оказаться

  Ромасик написав:И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.

Из всех статей что видел по дельте никто не писал что менее летальна, только что более заразна. По летальности расходятся - одни пишут более, другие такая же как альфа.

Еще ковид диссидентов обзывает нехорошими словами. Наш человек короче :mrgreen:
Востаннє редагувалось IgA в П'ят 01 жов, 2021 18:43, всього редагувалось 3 разів.
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:28

  IgA написав:Еще ковид диссидентов обзывает нехорошими словами. Наш человек короче :mrgreen:


Да? Тогда за что вы ее так дружно хаяли? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:31

  fler написав:Да? Тогда за что вы ее так дружно хаяли?


Кто ее хаял? Вы ее с Жолобак не путаете?
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:00

Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться??
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:09

  IgA написав:
  fler написав:Да? Тогда за что вы ее так дружно хаяли?


Кто ее хаял? Вы ее с Жолобак не путаете?


Нет, не путаю. Хаяли за это:
Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:
«В Украине не изучаются возможные побочные эффекты от вакцинации, как это делают во всем цивилизованном мире. Мне бы, например, очень хотелось, чтобы все-таки расследовали количество побочных эффектов. Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите — весь мир рапортует.
С 2017 года Супрун закрыла нам медицинскую статистику. Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов… Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие… Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы — стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере — рапортовались и вносились в статистику».
https://enovosty.com/society/full/110-p ... sledstviya
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:13

Еще один прогнозист...

В Украине необходимо вводить жесткий локдаун из-за эпидемии коронавируса, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.
«Локдаун нужно будет вводить, как минимум, с 14 октября. В мире его, как правило, вводят на уровне количества ежедневных смертей 8 на миллион. Для Украины это 300 смертей в день. По нашим прогнозам, таких показателей мы достигнем 14 октября. Далее возникнет безумная потребность в госпитализации, а пик использования коек придется на первые числа ноября»
https://enovosty.com/news/news_society/ ... fekcionist

Не наигрались еще с локдаунами, мало убытков стране. Зато некоторые карманы набили неплохо, хочется еще...
fler
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П'ят 01 жов, 2021 09:49
ЛОБ

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