Ромасик написав:и еще раз: мои правдорубы признаны в Украине и им доверено лечить ваксов. В отличии ваших студентов с лабами.
Прослушал за завтраком. Походу Вы сами не слушали или слушали вполуха, это скорее мой правдоруб чем Ваш. Кратко, для тех у кого аллергия на гордона, раз уж Вам это сделать так тяжело. По большей части с ней согласен.
я бы посоветовал остальным ваши комменты не читать, а смотреть самим. Поскольку у вас либо очень короткий завтрак был и вы что-то слышали урывками либо намеренно все перевираете, пристрашаете и перекручиваете, выдавая свое имхо за истину.
yama написав: я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года. Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса
Земля уже плоская? Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?
Имхо, yama такой же тролль, как и ромасик, только метод у него другой - постоянная ссылка на серию полуфантастических триллеров - отраду для конспирологов. Как там с полетом "Аполлона" на Луну?
Ромасик написав:Поскольку у вас либо очень короткий завтрак был и вы что-то слышали урывками либо намеренно все перевираете, пристрашаете и перекручиваете, выдавая свое имхо за истину.
И что же конкретно я переврал? Может Вы какое-то другое видео смотрели и ссылкой промахнулись? Не помню чтобы в этом видео было что-то про местный иммунитет.
да все понемногу. Фраз обьязательно носить маски и вакцинироваться она нигде не употребляла. На прямой вопрос нужно ли носить маски/вакцинироваться она отвечает "нужно", но ... и пошел 5-минутный текст. Никого не страшит. Об облысении - это вообще умора Она сказала, что люди начали правильно питаться и отчитывались, что улучшилось состояние волос/кожи. При чем тут ваша побочка??)) Билл Гейц предлагал вакцину за 100 дней. Она об вакцине ни слова. Главное - иметь достаточно койкомест или возможность быстрого развертывания нового госпиталя. Так же персонал. Локдаун как в Китае, Сингапуре имеет смысл. В других она не видит смысла. Но, она не эпидемолог и сьехала с темы. В придачу к Биллу Гейцу и Уляне очень хаяла капиталистическую система здр-хр. и поведение/рекомендации ВООЗ, в частности. Касательно как соплей так и в общем. Дополнительно о зраде: По дельте - согласен, у нее большие надежды на нее. Косвенно сказала, что она менее летальна. И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение. Так же большие надежды на 60% переболевших в Украине Really? Фразу, которой ваксы страшат: "начало болеть больше молодежи" разбавила "но всеравно не так как старики".
На 1:00:20 - "Облысения бывают очень серьезные у людей, боли в суставах, поражения печени". Вы там осторожней все же, это она явно не про последствия правильного питания
Ромасик написав:Фраз обязательно носить маски
На 49:55 - "маски носить надо" Вы верно подметили что без обязательно, но что это глобально меняет? типа если без обязательно то можно вообще не носить? Из уточнений там только что на улице и если один в помещении то не нужно. На 1:04:10 - "неимунным нужно прививаться" уточняет что можно не прививаться тем кто переболел но я про это упомянул
Ромасик написав:Никого не страшит.
57:20 "Системное имунное малоизученое заболевание" - даже я испугался 1:40 - рассказывает как чудесно в ковидной реанимации, Вы то конечно бесстрашный, но я бы там в качестве пациента не хотел бы оказаться
Ромасик написав:И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.
Из всех статей что видел по дельте никто не писал что менее летальна, только что более заразна. По летальности расходятся - одни пишут более, другие такая же как альфа.
Еще ковид диссидентов обзывает нехорошими словами. Наш человек короче
Востаннє редагувалось IgA в П'ят 01 жов, 2021 18:43, всього редагувалось 3 разів.
Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться??
fler написав:Да? Тогда за что вы ее так дружно хаяли?
Кто ее хаял? Вы ее с Жолобак не путаете?
Нет, не путаю. Хаяли за это: Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта: «В Украине не изучаются возможные побочные эффекты от вакцинации, как это делают во всем цивилизованном мире. Мне бы, например, очень хотелось, чтобы все-таки расследовали количество побочных эффектов. Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите — весь мир рапортует. С 2017 года Супрун закрыла нам медицинскую статистику. Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов… Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие… Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы — стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере — рапортовались и вносились в статистику». https://enovosty.com/society/full/110-p ... sledstviya
В Украине необходимо вводить жесткий локдаун из-за эпидемии коронавируса, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов. «Локдаун нужно будет вводить, как минимум, с 14 октября. В мире его, как правило, вводят на уровне количества ежедневных смертей 8 на миллион. Для Украины это 300 смертей в день. По нашим прогнозам, таких показателей мы достигнем 14 октября. Далее возникнет безумная потребность в госпитализации, а пик использования коек придется на первые числа ноября» https://enovosty.com/news/news_society/ ... fekcionist
Не наигрались еще с локдаунами, мало убытков стране. Зато некоторые карманы набили неплохо, хочется еще...