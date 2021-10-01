Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:20

antey1969 написав: Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи. Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи.

откуда эта информация ? мне ее интервью не понравилось , очень сумбурная баба , манера говорить фууу, может не привыкла говорить без бумажки. Я не могу оценивать ее как специалиста , может она хороший спец, но говорить и разговаривать не умеет . Я видел истерику а не интервью . Лучше бы текст с бумажки читала . Или на курсы ораторского искуства походила. Передайте ей если вы в курсах. Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях )Так что в его интересах что бы ... ну вы понялиЯ уже давно понял что " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" или " Добрыми намерениями услана дорога в ад" так что для меня странными выглядят тут агитаторы которые ратуют за "добро для всех" . Имхо каждый тут преследует свой какой-то интерес или же просто куча пенсионеров которым нечем заняться и которые .. я не понимаю вообще почему кроме как от скуки кому-то может быть интересно выяснять отношения с не знакомыми анонимами в интернетах. Это же каким ... короче всем бобра, раньше были новости и сейчас пролистываю в поисках ссылок , остальные ваши взаимные притирки просто пропускаю по больше части если это больше 1ого предложения вообще лень читатьпоздравляю если вы дочитали сюда .Я сам правда эту истину нарушаю " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" не знаю как это можно перевезти на латинь , а так бы тату сделал с это надписью себе на руке ...Бобра ВАМ !