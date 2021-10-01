fler написав:Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:
А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили?
fin написав:Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться??
fler написав:В Украине необходимо вводить жесткий локдаун из-за эпидемии коронавируса, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов. «Локдаун нужно будет вводить, как минимум, с 14 октября. В мире его, как правило, вводят на уровне количества ежедневных смертей 8 на миллион. Для Украины это 300 смертей в день. По нашим прогнозам, таких показателей мы достигнем 14 октября. Далее возникнет безумная потребность в госпитализации, а пик использования коек придется на первые числа ноября» https://enovosty.com/news/news_society/ ... fekcionist
Не наигрались еще с локдаунами, мало убытков стране. Зато некоторые карманы набили неплохо, хочется еще...
И обязательно всем невакцинированным за последние полгода - заварить двери
uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться? зачем требуют инн и паспорт? и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки) даже при тестирование необходимо предъявлять документы. .........
я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года. Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса
Земля уже плоская? Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?
зачем передергивать ? я такого бреда не писал. =========================== все агитаторы за вакцинацию должны предоставить такое фото как по ссылке иначе их аргументы в споре приниматься не будут , а сами товарищи будут считаться ботами Билла гейтса http://i.piccy.info/i9/33d4d880f1902d30 ... ktsyna.jpg
Востаннє редагувалось yama в П'ят 01 жов, 2021 20:04, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:
А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили?
Голубовской нужен не сам поиск побочки, а финансирование поиска побочки, чисто чтобы присосаться с кафедры к бюджетному кранику. И чисто штрих к образу Голубовской: Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи.
antey1969 написав:Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи.
откуда эта информация ? мне ее интервью не понравилось , очень сумбурная баба , манера говорить фууу, может не привыкла говорить без бумажки. Я не могу оценивать ее как специалиста , может она хороший спец, но говорить и разговаривать не умеет . Я видел истерику а не интервью . Лучше бы текст с бумажки читала . Или на курсы ораторского искуства походила. Передайте ей если вы в курсах. Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях ) Так что в его интересах что бы ... ну вы поняли . -=====-==============================--------------------------------- отделено Я уже давно понял что " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" или " Добрыми намерениями услана дорога в ад" так что для меня странными выглядят тут агитаторы которые ратуют за "добро для всех" . Имхо каждый тут преследует свой какой-то интерес или же просто куча пенсионеров которым нечем заняться и которые .. я не понимаю вообще почему кроме как от скуки кому-то может быть интересно выяснять отношения с не знакомыми анонимами в интернетах. Это же каким ... короче всем бобра, раньше были новости и сейчас пролистываю в поисках ссылок , остальные ваши взаимные притирки просто пропускаю по больше части если это больше 1ого предложения вообще лень читать поздравляю если вы дочитали сюда . Я сам правда эту истину нарушаю " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" не знаю как это можно перевезти на латинь , а так бы тату сделал с это надписью себе на руке ... Бобра ВАМ !
yama написав:.............. я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года. Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса
Земля уже плоская? Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?
зачем передергивать ? я такого бреда не писал. =========================== ............
Выделенное не сильно отличается. И если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?