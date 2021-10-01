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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3834383538363837

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:30

  fler написав:Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:


А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили?
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:34

  fin написав:Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться??

А может это бессимптомная корона?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:36

  fler написав:В Украине необходимо вводить жесткий локдаун из-за эпидемии коронавируса, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.
«Локдаун нужно будет вводить, как минимум, с 14 октября. В мире его, как правило, вводят на уровне количества ежедневных смертей 8 на миллион. Для Украины это 300 смертей в день. По нашим прогнозам, таких показателей мы достигнем 14 октября. Далее возникнет безумная потребность в госпитализации, а пик использования коек придется на первые числа ноября»
https://enovosty.com/news/news_society/ ... fekcionist

Не наигрались еще с локдаунами, мало убытков стране. Зато некоторые карманы набили неплохо, хочется еще...

И обязательно всем невакцинированным за последние полгода - заварить двери
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:42

  ЛАД написав:
  yama написав:
  uaprofi написав:скажите а зачем производят такой строгий учёт населения решившегося уколоться?
зачем требуют инн и паспорт?
и во всём мире похожая процедура (т.е. нужно предъявлять доки)
даже при тестирование необходимо предъявлять документы.
.........

я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм
Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.
Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. :twisted: Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса :mrgreen:

Земля уже плоская? :)
Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?

зачем передергивать ? я такого бреда не писал.
===========================
все агитаторы за вакцинацию должны предоставить такое фото как по ссылке иначе их аргументы в споре приниматься не будут , а сами товарищи будут считаться ботами Билла гейтса :mrgreen:
http://i.piccy.info/i9/33d4d880f1902d30 ... ktsyna.jpg
Востаннє редагувалось yama в П'ят 01 жов, 2021 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:44

  IgA написав:
  fler написав:Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:


А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили?

Голубовской нужен не сам поиск побочки, а финансирование поиска побочки, чисто чтобы присосаться с кафедры к бюджетному кранику.
И чисто штрих к образу Голубовской:
Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:55

Прорыв в войне с короновирусом одобрен новый клас с препаратов в таблетированном виде ! Имя ему молнупиравир ! Специалисты давно его ждали
choca
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От не знаю , наскільки авторитетний фахівець Голубовська , але що вона "в телевізорі" щось дуже хоче і обов"язково котить на діюче керівництво бочку - це прямо в очі кидається ...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи.
откуда эта информация ? мне ее интервью не понравилось , очень сумбурная баба , манера говорить фууу, может не привыкла говорить без бумажки. Я не могу оценивать ее как специалиста , может она хороший спец, но говорить и разговаривать не умеет . Я видел истерику а не интервью . Лучше бы текст с бумажки читала . Или на курсы ораторского искуства походила. Передайте ей если вы в курсах. Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях )
Так что в его интересах что бы ... ну вы поняли :) .
-=====-==============================---------------------------------
отделено
Я уже давно понял что " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" или " Добрыми намерениями услана дорога в ад" так что для меня странными выглядят тут агитаторы которые ратуют за "добро для всех" . Имхо каждый тут преследует свой какой-то интерес или же просто куча пенсионеров которым нечем заняться и которые .. я не понимаю вообще почему кроме как от скуки кому-то может быть интересно выяснять отношения с не знакомыми анонимами в интернетах. Это же каким ... короче всем бобра, раньше были новости и сейчас пролистываю в поисках ссылок , остальные ваши взаимные притирки просто пропускаю по больше части если это больше 1ого предложения вообще лень читать :) поздравляю если вы дочитали сюда .
Я сам правда эту истину нарушаю " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" не знаю как это можно перевезти на латинь , а так бы тату сделал с это надписью себе на руке ...
Бобра ВАМ !
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:..............
я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм
Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.
Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. :twisted: Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса :mrgreen:

Земля уже плоская? :)
Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?

зачем передергивать ? я такого бреда не писал.
===========================
............

Выделенное не сильно отличается.
И если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?
ЛАД
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