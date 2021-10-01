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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3835383638373838> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74 Мені вже зробили щеплення 68% 50 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 74 Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:30 fler написав: Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта: Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:



А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили? А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили? IgA Повідомлень: 813 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:44 IgA написав: fler написав: Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта: Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:



А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили? А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили?

Голубовской нужен не сам поиск побочки, а финансирование поиска побочки, чисто чтобы присосаться с кафедры к бюджетному кранику.

И чисто штрих к образу Голубовской:

Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи. Голубовской нужен не сам поиск побочки, а финансирование поиска побочки, чисто чтобы присосаться с кафедры к бюджетному кранику.И чисто штрих к образу Голубовской:Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи. antey1969 1

Повідомлень: 10836 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1420 раз. Подякували: 3157 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:55 Прорыв в войне с короновирусом одобрен новый клас с препаратов в таблетированном виде ! Имя ему молнупиравир ! Специалисты давно его ждали choca

Повідомлень: 49 З нами з: 09.12.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире От не знаю , наскільки авторитетний фахівець Голубовська , але що вона "в телевізорі" щось дуже хоче і обов"язково котить на діюче керівництво бочку - це прямо в очі кидається ... Puente Повідомлень: 3455 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи. Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи. откуда эта информация ? мне ее интервью не понравилось , очень сумбурная баба , манера говорить фууу, может не привыкла говорить без бумажки. Я не могу оценивать ее как специалиста , может она хороший спец, но говорить и разговаривать не умеет . Я видел истерику а не интервью . Лучше бы текст с бумажки читала . Или на курсы ораторского искуства походила. Передайте ей если вы в курсах. Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях )

Так что в его интересах что бы ... ну вы поняли .

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отделено

Я уже давно понял что " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" или " Добрыми намерениями услана дорога в ад" так что для меня странными выглядят тут агитаторы которые ратуют за "добро для всех" . Имхо каждый тут преследует свой какой-то интерес или же просто куча пенсионеров которым нечем заняться и которые .. я не понимаю вообще почему кроме как от скуки кому-то может быть интересно выяснять отношения с не знакомыми анонимами в интернетах. Это же каким ... короче всем бобра, раньше были новости и сейчас пролистываю в поисках ссылок , остальные ваши взаимные притирки просто пропускаю по больше части если это больше 1ого предложения вообще лень читать поздравляю если вы дочитали сюда .

Я сам правда эту истину нарушаю " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" не знаю как это можно перевезти на латинь , а так бы тату сделал с это надписью себе на руке ...

Бобра ВАМ ! откуда эта информация ? мне ее интервью не понравилось , очень сумбурная баба , манера говорить фууу, может не привыкла говорить без бумажки. Я не могу оценивать ее как специалиста , может она хороший спец, но говорить и разговаривать не умеет . Я видел истерику а не интервью . Лучше бы текст с бумажки читала . Или на курсы ораторского искуства походила. Передайте ей если вы в курсах. Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях )Так что в его интересах что бы ... ну вы понялиЯ уже давно понял что " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" или " Добрыми намерениями услана дорога в ад" так что для меня странными выглядят тут агитаторы которые ратуют за "добро для всех" . Имхо каждый тут преследует свой какой-то интерес или же просто куча пенсионеров которым нечем заняться и которые .. я не понимаю вообще почему кроме как от скуки кому-то может быть интересно выяснять отношения с не знакомыми анонимами в интернетах. Это же каким ... короче всем бобра, раньше были новости и сейчас пролистываю в поисках ссылок , остальные ваши взаимные притирки просто пропускаю по больше части если это больше 1ого предложения вообще лень читатьпоздравляю если вы дочитали сюда .Я сам правда эту истину нарушаю " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" не знаю как это можно перевезти на латинь , а так бы тату сделал с это надписью себе на руке ...Бобра ВАМ ! yama Повідомлень: 3845 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7700 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27 yama написав: ЛАД написав: yama написав: ..............

я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм

Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.

Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса ..............я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильмЭволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года.Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий.Вот что бы знать кому.Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса

Земля уже плоская?

Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом? Земля уже плоская?Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?

зачем передергивать ? я такого бреда не писал.

===========================

............ я такого бреда не писал.===========================............

Выделенное не сильно отличается.

И если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная? Выделенное не сильно отличается.И если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная? ЛАД 2 Повідомлень: 19771 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:41 yama написав: ........

Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях )

Так что в его интересах что бы ... ну вы поняли .

........ ........Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях )Так что в его интересах что бы ... ну вы поняли........

Насчёт "собственных интересов".

Разные люди понимают их по-разному.

Не знаю, в школах, наверно, уже давно не "проходят" "Что делать?" Чернышевского. Он там выдвигал теорию "разумного эгоизма". Интересные получались выверты этого самого "эгоизма" (социопатии в нынешней терминологии, хотя, конечно, не совсем то же). Насчёт "собственных интересов".Разные люди понимают их по-разному.Не знаю, в школах, наверно, уже давно не "проходят" "Что делать?" Чернышевского. Он там выдвигал теорию "разумного эгоизма". Интересные получались выверты этого самого "эгоизма" (социопатии в нынешней терминологии, хотя, конечно, не совсем то же). ЛАД 2 Повідомлень: 19771 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:45



2. Но всю эту картину меняет дельта-штамм. Он очень быстро размножается в верхних дыхательных путях. Причем уже известно, что в самом начале инфекции он с одинаковой скоростью размножается и у вакцинированных, и у не вакцинированных.



Но если антитела есть, то вирус редко вызывает тяжелое течение болезни, потому что они — первая линия обороны организма. Грубо говоря, антитела не дают вирусу спуститься в легкие. А для того чтобы заработали «клетки памяти», требуется время.



https://hromadske.ua/ru/posts/nevakcini ... go-biologa 1. А когда вирус попадает в тело невакцинированного человека, то первые 3‒4 дня вирус действительно размножается без давления иммунитета. Потом человек начинает выздоравливать. И в это время, когда на вирус начинает действовать иммунитет, начинается отбор — и штаммы, устойчивые к иммунитету, успевают не только появиться, но и передаться другим людям. Невакцинированные люди более заразны, они дольше будут разносить устойчивый штамм.2. Но всю эту картину меняет дельта-штамм. Он очень быстро размножается в верхних дыхательных путях. Причем уже известно, что в самом начале инфекции он с одинаковой скоростью размножается и у вакцинированных, и у не вакцинированных.Но если антитела есть, то вирус редко вызывает тяжелое течение болезни, потому что они — первая линия обороны организма. Грубо говоря, антитела не дают вирусу спуститься в легкие. А для того чтобы заработали «клетки памяти», требуется время. detroytred

Повідомлень: 24625 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2016 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:48 Вкладчик1234 написав: fin написав: Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться?? Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться??

А может это бессимптомная корона? А может это бессимптомная корона? Если б не выпил холодного кефира, то ничего бы и не было. Да и горло 1-й день сильно болело, жгло. Если б не выпил холодного кефира, то ничего бы и не было. Да и горло 1-й день сильно болело, жгло. fin Повідомлень: 646 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:01 yama написав: .....

я ее сам терял эту медкарту и прихожу к врачу сейчас с чистой тетрадкой Дабы он тупо не списывал сам с себя или с другого врача .

И да я против оцифровки карт , будет общая база , которую как всегда и все базы рано или поздно сольют и будут продавать или давать доступ за деньги , да просто банально любая медсестра за шоколадку будет всем желающим показывать чем вы болели и когда . Вы хотите публично рассказывать о всех ваших проблемах ? бывших и нынешних ?

.... .....я ее сам терял эту медкарту и прихожу к врачу сейчас с чистой тетрадкой Дабы он тупо не списывал сам с себя или с другого врача .И да я против оцифровки карт , будет общая база , которую как всегда и все базы рано или поздно сольют и будут продавать или давать доступ за деньги , да просто банально любая медсестра за шоколадку будет всем желающим показывать чем вы болели и когда . Вы хотите публично рассказывать о всех ваших проблемах ? бывших и нынешних ?....

Не хочу.

Но уже, по-моему писал Вам - любое явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Вы наверняка не хотите, чтобы знали о Ваших финансовых делах. Но ведь банковскими картами и вообще услугами банков пользуетесь? Тоже ведь какая-нибудь девочка-операционистка может слить информацию.

Очень много информации при желании о Вас можно получить уже сейчас. Но тут важно подчеркнутое. Обычный рядовой человек никому особо не интересен. Если Вы пойдёте в президенты, вот тогда... Будут рыться, выискивать. А что не найдут, то придумают.

И, главное, хотите Вы или нет, но медкарты оцифруют.

Так что надо (реально) бороться не против оцифровки, а за невозможность для "любой медсестры" слить информацию. И за то, чтобы случаи "слива" тщательно расследовались и строго наказывались. чтобы эта "медсестра" просто боялась сливать. Не хочу.Но уже, по-моему писал Вам - любое явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны.Вы наверняка не хотите, чтобы знали о Ваших финансовых делах. Но ведь банковскими картами и вообще услугами банков пользуетесь? Тоже ведь какая-нибудь девочка-операционистка может слить информацию.Очень много информациио Вас можно получить уже сейчас. Но тут важно подчеркнутое. Обычный рядовой человек никому особо не интересен. Если Вы пойдёте в президенты, вот тогда... Будут рыться, выискивать. А что не найдут, то придумают.И, главное, хотите Вы или нет, но медкарты оцифруют.Так что надо (реально) бороться не против оцифровки, а за невозможность для "любой медсестры" слить информацию. И за то, чтобы случаи "слива" тщательно расследовались и строго наказывались. чтобы эта "медсестра" просто боялась сливать. ЛАД 2 Повідомлень: 19771 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3835383638373838> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 01 жов, 2021 09:49