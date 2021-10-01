fler написав:Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:
А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили?
fler написав:Главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская говорит о вызываемых с вакцинацией побочных явлениях, которые игнорируются, а статистика по ним закрыта:
А что не так тут? Не раз писал что побочек от коронавака нет не потому что он такой хороший а потому что там где он в ходу побочками не очень интересуются, а в развитых странах он не употребляется. Или Вы правда думаете что в Украине могут найти побочку от астразенеки или пфайзера которую в Европе не заметили?
Голубовской нужен не сам поиск побочки, а финансирование поиска побочки, чисто чтобы присосаться с кафедры к бюджетному кранику. И чисто штрих к образу Голубовской: Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи.
antey1969 написав:Когда она заболела Ковидом, немедленно легла в частную клинику(весьма недешевую). При этом она с ходу стала накачиваться мощными антибиотиками, против которых ратовала в каждом выступлении, и ремдесивиром, который не был рекомендован МОЗом для госпитализированных больных с ее же собственной подачи.
откуда эта информация ? мне ее интервью не понравилось , очень сумбурная баба , манера говорить фууу, может не привыкла говорить без бумажки. Я не могу оценивать ее как специалиста , может она хороший спец, но говорить и разговаривать не умеет . Я видел истерику а не интервью . Лучше бы текст с бумажки читала . Или на курсы ораторского искуства походила. Передайте ей если вы в курсах. Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях ) Так что в его интересах что бы ... ну вы поняли . -=====-==============================--------------------------------- отделено Я уже давно понял что " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" или " Добрыми намерениями услана дорога в ад" так что для меня странными выглядят тут агитаторы которые ратуют за "добро для всех" . Имхо каждый тут преследует свой какой-то интерес или же просто куча пенсионеров которым нечем заняться и которые .. я не понимаю вообще почему кроме как от скуки кому-то может быть интересно выяснять отношения с не знакомыми анонимами в интернетах. Это же каким ... короче всем бобра, раньше были новости и сейчас пролистываю в поисках ссылок , остальные ваши взаимные притирки просто пропускаю по больше части если это больше 1ого предложения вообще лень читать поздравляю если вы дочитали сюда . Я сам правда эту истину нарушаю " Не роби нікому добре і тобі не буде зле" не знаю как это можно перевезти на латинь , а так бы тату сделал с это надписью себе на руке ... Бобра ВАМ !
yama написав:.............. я многократно отвечал на этот вопрос . пересмотрите фильм Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 года. Если коротко для удобства обеспечения выборки . Что бы при необходимости знать кому и что ввести для каких ожидаемых последствий. Проще говоря вакцина это взрывчатка , а кому надо и когда надо вставят детонатор и запал. Вот что бы знать кому. Не зря же всем животным на убой вешают бирочку на ушко что бы проследить происхождение каждого кусочка мяса
Земля уже плоская? Дифтерийно-столбнячная вакцина тоже с чипом?
зачем передергивать ? я такого бреда не писал. =========================== ............
Выделенное не сильно отличается. И если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?
yama написав:........ Двухличность ? лицимерие ? да все они такие . Комаровский честно признался что он социопат ( Социопат — это человек, принимающий решения, основываясь исключительно на собственных интересах и не задумываясь о том, как его/ее поступки влияют на других, включая тех, с кем он/она состоит в отношениях ) Так что в его интересах что бы ... ну вы поняли . ........
Насчёт "собственных интересов". Разные люди понимают их по-разному. Не знаю, в школах, наверно, уже давно не "проходят" "Что делать?" Чернышевского. Он там выдвигал теорию "разумного эгоизма". Интересные получались выверты этого самого "эгоизма" (социопатии в нынешней терминологии, хотя, конечно, не совсем то же).
1. А когда вирус попадает в тело невакцинированного человека, то первые 3‒4 дня вирус действительно размножается без давления иммунитета. Потом человек начинает выздоравливать. И в это время, когда на вирус начинает действовать иммунитет, начинается отбор — и штаммы, устойчивые к иммунитету, успевают не только появиться, но и передаться другим людям. Невакцинированные люди более заразны, они дольше будут разносить устойчивый штамм.
2. Но всю эту картину меняет дельта-штамм. Он очень быстро размножается в верхних дыхательных путях. Причем уже известно, что в самом начале инфекции он с одинаковой скоростью размножается и у вакцинированных, и у не вакцинированных.
Но если антитела есть, то вирус редко вызывает тяжелое течение болезни, потому что они — первая линия обороны организма. Грубо говоря, антитела не дают вирусу спуститься в легкие. А для того чтобы заработали «клетки памяти», требуется время.
fin написав:Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться??
А может это бессимптомная корона?
Если б не выпил холодного кефира, то ничего бы и не было. Да и горло 1-й день сильно болело, жгло.
yama написав:..... я ее сам терял эту медкарту и прихожу к врачу сейчас с чистой тетрадкой Дабы он тупо не списывал сам с себя или с другого врача . И да я против оцифровки карт , будет общая база , которую как всегда и все базы рано или поздно сольют и будут продавать или давать доступ за деньги , да просто банально любая медсестра за шоколадку будет всем желающим показывать чем вы болели и когда . Вы хотите публично рассказывать о всех ваших проблемах ? бывших и нынешних ? ....
Не хочу. Но уже, по-моему писал Вам - любое явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Вы наверняка не хотите, чтобы знали о Ваших финансовых делах. Но ведь банковскими картами и вообще услугами банков пользуетесь? Тоже ведь какая-нибудь девочка-операционистка может слить информацию. Очень много информации при желании о Вас можно получить уже сейчас. Но тут важно подчеркнутое. Обычный рядовой человек никому особо не интересен. Если Вы пойдёте в президенты, вот тогда... Будут рыться, выискивать. А что не найдут, то придумают. И, главное, хотите Вы или нет, но медкарты оцифруют. Так что надо (реально) бороться не против оцифровки, а за невозможность для "любой медсестры" слить информацию. И за то, чтобы случаи "слива" тщательно расследовались и строго наказывались. чтобы эта "медсестра" просто боялась сливать.