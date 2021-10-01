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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3835383638373838

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:41

  yama написав:ЛАД операционисты или те же девочки менеджеры в банке , не видят почти ничего , они отправляют инфу в центр офис и оттуда получают ответ , согласовано или нет . Выше конечно сливы тоже возможны. Но долги скрыть трудно , доходами гордиться можно , а вот гордиться сифилисом или туберкулезом мало кто захочет :roll:

Можно, но не нужно.
Точнее, не обязательно, чтобы все о них знали. Можно привлечь внимание не тех людей.
Девочка-операционистка может увидеть не так много, но часто этого может быть вполне достаточно.
О том, что у человека туберкулёз можно вполне узнать и сегодня, без всякой оцифровки.
Да и вообще есть достаточно много информации, которую человек не хотел бы афишировать, но которую можно получить уже сейчас.
ЛАД
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