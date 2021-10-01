yama написав:ЛАД операционисты или те же девочки менеджеры в банке , не видят почти ничего , они отправляют инфу в центр офис и оттуда получают ответ , согласовано или нет . Выше конечно сливы тоже возможны. Но долги скрыть трудно , доходами гордиться можно , а вот гордиться сифилисом или туберкулезом мало кто захочет
Можно, но не нужно.
Точнее, не обязательно, чтобы все о них знали. Можно привлечь внимание не тех людей.
Девочка-операционистка может увидеть не так много, но часто этого может быть вполне достаточно.
О том, что у человека туберкулёз можно вполне узнать и сегодня, без всякой оцифровки.
Да и вообще есть достаточно много информации, которую человек не хотел бы афишировать, но которую можно получить уже сейчас.