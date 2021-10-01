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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3835383638373838 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74 Мені вже зробили щеплення 68% 50 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 74 Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:41 yama написав: ЛАД операционисты или те же девочки менеджеры в банке , не видят почти ничего , они отправляют инфу в центр офис и оттуда получают ответ , согласовано или нет . Выше конечно сливы тоже возможны. Но долги скрыть трудно , доходами гордиться можно , а вот гордиться сифилисом или туберкулезом мало кто захочет операционисты или те же девочки менеджеры в банке , не видят почти ничего , они отправляют инфу в центр офис и оттуда получают ответ , согласовано или нет . Выше конечно сливы тоже возможны. Но долги скрыть трудно ,, а вот гордиться сифилисом или туберкулезом мало кто захочет

Можно, но не нужно.

Точнее, не обязательно, чтобы все о них знали. Можно привлечь внимание не тех людей.

Девочка-операционистка может увидеть не так много, но часто этого может быть вполне достаточно.

О том, что у человека туберкулёз, можно вполне узнать и сегодня, без всякой оцифровки.

Да и вообще есть достаточно много информации, которую человек не хотел бы афишировать, но которую можно получить уже сейчас. Можно, но не нужно.Точнее, не обязательно, чтобы все о них знали. Можно привлечь внимание не тех людей.Девочка-операционистка может увидеть не так много, но часто этого может быть вполне достаточно.О том, что у человека туберкулёз, можно вполне узнать и сегодня, без всякой оцифровки.Да и вообще есть достаточно много информации, которую человек не хотел бы афишировать, но которую можно получить уже сейчас. ЛАД 2 Повідомлень: 19773 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:43

все агитаторы за вакцинацию должны предоставить такое фото как по ссылке иначе их аргументы в споре приниматься не будут , а сами товарищи будут считаться ботами Билла Гейтса

http://i.piccy.info/i9/33d4d880f1902d30 ... ktsyna.jpg вместо подписивсе агитаторы за вакцинацию должны предоставить такое фото как по ссылке иначе их аргументы в споре приниматься не будут , а сами товарищи будут считаться ботами Билла Гейтса... ktsyna.jpg

А вот тут Вы передёргиваете.

1. Грипп давно известная, привычная и, можно сказать, обычная болезнь. С хорошо известными возможными осложнениями. Причём все знают, что осложнения довольно редки.

2. Грипп давно носит сезонный характер. Все привыкли и знают - осень и весна. Закончится сезон - закончится эпидемия. Ни одна пандемия гриппа после испанки не длилась 1,5 года.

3. Я, например, за свою жизнь грипповал, может, 1 раз, а, может, и ни разу. ПЦР тогда не делали, так что точно не знаю.

Человек, как правило боится чего-то нового и неизвестного. Старое и привычное никого не пугает.

Ковид болезнь новая. Какие осложнения возможны даже после выздоровления никто не знает. Пандемия идёт уже 1,5 года и конца пока не видно. Ни одна пандемия за последние несколько десятков лет не была такой продолжительной и не давала такую смертность. Заразность высокая. Конечно, до кори далеко, но тем не менее.

Если бы люди знали, что вот пройдёт месяц, квартал, полгода и эпидемия закончится, было бы легче и проще.

А так... Кто-то переболел, вроде, появился иммунитет. Но раз эпидемия продолжается, может появиться новый штамм, против которого иммунитет не будет работать, можно будет заболеть повторно. А учитывая, что срок действия иммунитета неизвестен, можно повторно заболеть и старым штаммом.



Как видите, различий много, и достаточно существенных. Поэтому люди, которые прививаются от ковида и не колются от гриппа, совсем не обязательно "боты Билла Гейтса".



P.s. Удивлён, почему удалили этот Ваш пост. Вроде, ничего особого.



P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили. А вот тут Вы передёргиваете.1. Грипп давно известная, привычная и, можно сказать, обычная болезнь. С хорошо известными возможными осложнениями. Причём все знают, что осложнения довольно редки.2. Грипп давно носит сезонный характер. Все привыкли и знают - осень и весна. Закончится сезон - закончится эпидемия. Ни одна пандемия гриппа после испанки не длилась 1,5 года.3. Я, например, за свою жизнь грипповал, может, 1 раз, а, может, и ни разу. ПЦР тогда не делали, так что точно не знаю.Человек, как правило боится чего-то нового и неизвестного. Старое и привычное никого не пугает.Ковид болезнь новая. Какие осложнения возможны даже после выздоровления никто не знает. Пандемия идёт уже 1,5 года и конца пока не видно. Ни одна пандемия за последние несколько десятков лет не была такой продолжительной и не давала такую смертность. Заразность высокая. Конечно, до кори далеко, но тем не менее.Если бы люди знали, что вот пройдёт месяц, квартал, полгода и эпидемия закончится, было бы легче и проще.А так... Кто-то переболел, вроде, появился иммунитет. Но раз эпидемия продолжается, может появиться новый штамм, против которого иммунитет не будет работать, можно будет заболеть повторно. А учитывая, что срок действия иммунитета неизвестен, можно повторно заболеть и старым штаммом.Как видите, различий много, и достаточно существенных. Поэтому люди, которые прививаются от ковида и не колются от гриппа, совсем не обязательно "боты Билла Гейтса".P.s. Удивлён, почему удалили этот Ваш пост. Вроде, ничего особого.P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили. ЛАД 2 Повідомлень: 19773 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:43 fin написав: Вкладчик1234 написав: fin написав: Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться?? Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться??

А может это бессимптомная корона? А может это бессимптомная корона? Если б не выпил холодного кефира, то ничего бы и не было. Да и горло 1-й день сильно болело, жгло. Если б не выпил холодного кефира, то ничего бы и не было. Да и горло 1-й день сильно болело, жгло.

Я бы не был так уверен.

Корона - она коварная

Надо делать тест Я бы не был так уверен.Корона - она коварнаяНадо делать тест Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15365 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8461 раз. Подякували: 4091 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:48 budivelnik написав: ЛАД написав: В Израиле, за который Вы так переживали и где "ужас, ужас" за последние 7 дней 150 смертей и, соответственно, среднесуточная 21,4.

В расчёте на 1 млн. населения 2,3 смерти в сутки.

В нашей благополучной Украине на сегодня 146:43,4 = 3,36 смерти в сутки. В 1,5 раза больше. Без всяких израильских праздников и массовых гуляний. Чтобы не было всяких споров, население Украины взял из таблицы ворлдметра.

Если взять более реальную цифру 35 млн, то получим 4,17 смерти в сутки на 1 млн. Но настаивать на этой цифре не буду. В Израиле, за который Вы так переживали и где "ужас, ужас" за последние 7 дней 150 смертей и, соответственно, среднесуточная 21,4.В расчёте на 1 млн. населения 2,3 смерти в сутки.В нашей благополучной Украине на сегодня 146:43,4 = 3,36 смерти в сутки. В 1,5 раза больше. Без всяких израильских праздников и массовых гуляний. Чтобы не было всяких споров, население Украины взял из таблицы ворлдметра.Если взять более реальную цифру 35 млн, то получим 4,17 смерти в сутки на 1 млн. Но настаивать на этой цифре не буду. От Вам і реальні данні по ефективності вакцинування...

Україна - 13,7%

Ізраїль - 60,4%____різниця 4,4 раза

Смерті

Україна -4,17

Ізраїль- 2,3____різниця 1,8 рази

Ефективність вакцини десь 60% в кращому випадку.... От Вам і реальні данні по ефективності вакцинування...Україна - 13,7%Ізраїль - 60,4%____різниця 4,4 разаСмертіУкраїна -4,17Ізраїль- 2,3____різниця 1,8 разиЕфективність вакцини десь 60% в кращому випадку....

Возможно.

Только у Израиля сентябрь был пиковым и волна уже, вроде, пошла на спад.

У нас пока идёт уверенный и достаточно быстрый рост. Посмотрим, когда будет пик и какие цифры будут. Возможно.Только у Израиля сентябрь был пиковым и волна уже, вроде, пошла на спад.У нас пока идёт уверенный и достаточно быстрый рост. Посмотрим, когда будет пик и какие цифры будут. ЛАД 2 Повідомлень: 19773 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:08 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили. P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили. отвечал на эти вопросы много раз в этой теме уже даже устал одно и то же писать

тем что

а) при дифтерийно столбнячной вас не вносят в базу данных по паспорту Она почти анонимна , а при желании и полностью анонимна , как и все другие вакцины

б) любая вакцина ,кроме "от ковид" ,не обязательна , без нее вас пустят куда угодно хоть в англию хоть в Израиль хоть

а и б) это входит в оба пункта ни по одной вакцине не требуют сертификатов

в) ни к одной вакцине ,кроме "от ковид" , не принуждают в скрытой или открытой форме

г) я не видел ни одной рекламы других вакцин на биг борде , а это не дешевое удовольствие от 2600 грн в мес было еще 7 лет назад, а сейчас наверное и значительно больше ( Вакцинируйтесь от столбняка ! вы видели такой бигборд ? )

этого мало ? я уже это раз 10 повторил

Верный сценарий успешной вакцинации в Украине ,

- Перестаньте их закупку проводить на гос уровне,

- сделайте их платными для тех кто хочет ,

- если очень хотите то по себестоимости ( освободите от налогов) ,

- хочешь вакцину от ковид - добро пожаловать в частную клинику отвали 2700 и получи ,

- хочешь можешь в аптеке купить например за 1000 грн ,

- хочешь можеш в гос. поликлинике сделать но например за 1200 грн.

Полный отказ от централизованной государственной закупки отдать частникам как сейчас с пневмококовой например.

Если очень хотите сделайте для определенных лиц ну тех которых считаете приоритетными ( МЧС, пожарники, полиция и т.п.) возможность добровольно и бесплатно !

Вот когда будет дефицитно\платно\дорого тогда народ массово начнет вакцинироваться как это было в начале " пандемии " когда прививка была по блату и ехать надо было за три моря в другую часть города где удалось с кем-то договориться по блату и\или за взятку.

Вот при таком подоходе будет очередь в аптеках и клиниках за вакцинами , будут разбирать как свежий хлеб в булочной.

Но нет же ! надо получить откаты себе в карман , зачем давать заработать коммерсантам из аптек и врачам частных клиник, лучше заработаем сами.



P.S. Обзвонил три частные клиники , рядом с домом, по поводу вакцинации от гриппа цена 650-850 грн ! и очередь по 50 человек !!! цена вакцины в аптеке менее 300 грн. Никакой рекламы , никакого принуждения . ВСЕ ПЛАТНО И ДОБРОВОЛЬНО !

P.P.S. в начале когда вакцины только только начали появляться, прокрутите тему ... ,все очень хотели вакцинироваться, все искали как уколоться где и за деньги отвечал на эти вопросы много раз в этой теме уже даже устал одно и то же писатьтем чтоа) при дифтерийно столбнячной вас не вносят в базу данных по паспортуОна почти анонимна , а при желании и полностью анонимна , как и все другие вакциныб) любая вакцина ,кроме "от ковид" ,не обязательна , без нее вас пустят куда угодно хоть в англию хоть в Израиль хотьа и б) это входит в оба пункта ни по одной вакцине не требуют сертификатовв) ни к одной вакцине ,кроме "от ковид" , не принуждают в скрытой или открытой формег) я не видел ни одной рекламы других вакцин на биг борде , а это не дешевое удовольствие от 2600 грн в мес было еще 7 лет назад, а сейчас наверное и значительно больше ( Вакцинируйтесь от столбняка ! вы видели такой бигборд ? )этого мало ? я уже это раз 10 повторил- Перестаньте их закупку проводить на гос уровне,- сделайте их платными для тех кто хочет ,- если очень хотите то по себестоимости ( освободите от налогов) ,- хочешь вакцину от ковид - добро пожаловать в частную клинику отвали 2700 и получи ,- хочешь можешь в аптеке купить например за 1000 грн ,- хочешь можеш в гос. поликлинике сделать но например за 1200 грн.отдать частникам как сейчас с пневмококовой например.Если очень хотите сделайте для определенных лиц ну тех которых считаете приоритетными ( МЧС, пожарники, полиция и т.п.) возможность добровольно и бесплатно !Вот когда будет дефицитно\платно\дорого тогда народ массово начнет вакцинироваться как это было в начале " пандемии " когда прививка была по блату и ехать надо было за три моря в другую часть города где удалось с кем-то договориться по блату и\или за взятку.Вот при таком подоходе будет очередь в аптеках и клиниках за вакцинами , будут разбирать как свежий хлеб в булочной.P.S. Обзвонил три частные клиники , рядом с домом, по поводу вакцинации от гриппа цена 650-850 грн ! и очередь по 50 человек !!! цена вакцины в аптеке менее 300 грн. Никакой рекламы , никакого принуждения .P.P.S. в начале когда вакцины только только начали появляться, прокрутите тему ... ,все очень хотели вакцинироваться, все искали как уколоться где и за деньги yama Повідомлень: 3846 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7700 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:35 IgA написав: Вы все же посмотрели видео, это радует



Ромасик написав: Об облысении - это вообще умора Об облысении - это вообще умора

На 1:00:20 - "Облысения бывают очень серьезные у людей, боли в суставах, поражения печени". Вы там осторожней все же, это она явно не про последствия правильного питания

Ромасик написав: Фраз обязательно носить маски Фраз обязательно носить маски

На 49:55 - "маски носить надо" Вы верно подметили что без обязательно, но что это глобально меняет? типа если без обязательно то можно вообще не носить? Из уточнений там только что на улице и если один в помещении то не нужно.

На 1:04:10 - "неимунным нужно прививаться" уточняет что можно не прививаться тем кто переболел но я про это упомянул

Ромасик написав: Никого не страшит. Никого не страшит.

57:20 "Системное имунное малоизученое заболевание" - даже я испугался

1:40 - рассказывает как чудесно в ковидной реанимации, Вы то конечно бесстрашный, но я бы там в качестве пациента не хотел бы оказаться



Ромасик написав: И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение. И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.

Из всех статей что видел по дельте никто не писал что менее летальна, только что более заразна. По летальности расходятся - одни пишут более, другие такая же как альфа.



Еще ковид диссидентов обзывает нехорошими словами. Наш человек короче Вы все же посмотрели видео, это радуетНа 1:00:20 - "Облысения бывают очень серьезные у людей, боли в суставах, поражения печени". Вы там осторожней все же, это она явно не про последствия правильного питанияНа 49:55 - "маски носить надо" Вы верно подметили что без обязательно, но что это глобально меняет? типа если без обязательно то можно вообще не носить? Из уточнений там только что на улице и если один в помещении то не нужно.На 1:04:10 - "неимунным нужно прививаться" уточняет что можно не прививаться тем кто переболел но я про это упомянул57:20 "Системное имунное малоизученое заболевание" - даже я испугался1:40 - рассказывает как чудесно в ковидной реанимации, Вы то конечно бесстрашный, но я бы там в качестве пациента не хотел бы оказатьсяИз всех статей что видел по дельте никто не писал что менее летальна, только что более заразна. По летальности расходятся - одни пишут более, другие такая же как альфа.Еще ковид диссидентов обзывает нехорошими словами. Наш человек короче

1) таки да, облысение есть. Вспомнил - на лысину гордона посмотрел, но в числе 230 побочек пропустил мимо ушей. Нет, у меня приличный пуфыстик на голове, можете не волноваться)

2) Слово обязательно усиливает строгость речи. А если оно ни на что не влияет, то и упускайте его. И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно.

На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию . Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же. "Переболел - ну вакцинируйся через полгода - пожалуйста. Мы не знаем. Иммунитет против сарс-1 17 лет". Да, упомянули, о неимунных, были рассуждения о вакцинации молодых. О детях она не говорила что обязатльно, а ВООЗ или кого там "позволяет делать". По этому как инетерпретировать ее слова "нужно" или "нужно, но"?

3)может вас как иммунлога слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция. И это не спид как бы да? О реанимации - у нее работа такая видеть реанимацию.

4) если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем 1) таки да, облысение есть. Вспомнил - на лысину гордона посмотрел, но в числе 230 побочек пропустил мимо ушей. Нет, у меня приличный пуфыстик на голове, можете не волноваться)2) Слово обязательно усиливает строгость речи. А если оно ни на что не влияет, то и упускайте его. И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно.На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию . Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же. "Переболел - ну вакцинируйся через полгода - пожалуйста. Мы не знаем. Иммунитет против сарс-1 17 лет". Да, упомянули, о неимунных, были рассуждения о вакцинации молодых. О детях она не говорила что обязатльно, а ВООЗ или кого там. По этому как инетерпретировать ее слова "нужно" или "нужно, но"?3)может вас как иммунлога слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция. И это не спид как бы да? О реанимации - у нее работа такая видеть реанимацию.4) если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем Ромасик Повідомлень: 3096 З нами з: 30.03.15 Подякував: 625 раз. Подякували: 290 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:56 ЛАД написав:

все агитаторы за вакцинацию должны предоставить такое фото как по ссылке иначе их аргументы в споре приниматься не будут , а сами товарищи будут считаться ботами Билла Гейтса

http://i.piccy.info/i9/33d4d880f1902d30 ... ktsyna.jpg вместо подписивсе агитаторы за вакцинацию должны предоставить такое фото как по ссылке иначе их аргументы в споре приниматься не будут , а сами товарищи будут считаться ботами Билла Гейтса... ktsyna.jpg

А вот тут Вы передёргиваете.

1. Грипп давно известная, привычная и, можно сказать, обычная болезнь. С хорошо известными возможными осложнениями. Причём все знают, что осложнения довольно редки.

2. Грипп давно носит сезонный характер. Все привыкли и знают - осень и весна. Закончится сезон - закончится эпидемия. Ни одна пандемия гриппа после испанки не длилась 1,5 года.

3. Я, например, за свою жизнь грипповал, может, 1 раз, а, может, и ни разу. ПЦР тогда не делали, так что точно не знаю. А вот тут Вы передёргиваете.1. Грипп давно известная, привычная и, можно сказать, обычная болезнь. С хорошо известными возможными осложнениями. Причём все знают, что осложнения довольно редки.2. Грипп давно носит сезонный характер. Все привыкли и знают - осень и весна. Закончится сезон - закончится эпидемия. Ни одна пандемия гриппа после испанки не длилась 1,5 года.3. Я, например, за свою жизнь грипповал, может, 1 раз, а, может, и ни разу. ПЦР тогда не делали, так что точно не знаю.

1. Голубовская не считает, что грипп хорошо изучен. Осложнения +/- как у соплевируса и довольно много умирает каждый год.

2. Так и соплевирус сезонный. При испанках пандемию по другому считали.

3. А соплевирусом сколько раз в жизни болели? Вы на грипп всегда делали анализы? Или сопле-грипп не стоил вашего внимания? 1. Голубовская не считает, что грипп хорошо изучен. Осложнения +/- как у соплевируса и довольно много умирает каждый год.2. Так и соплевирус сезонный. При испанках пандемию по другому считали.3. А соплевирусом сколько раз в жизни болели? Вы на грипп всегда делали анализы? Или сопле-грипп не стоил вашего внимания? Ромасик Повідомлень: 3096 З нами з: 30.03.15 Подякував: 625 раз. Подякували: 290 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:59 Ромасик

Соплевірус це що?

Якщо корона то для неї це не типовий симптом Ukrainian

Повідомлень: 10162 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 696 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 00:02 fin написав: Вкладчик1234 написав: fin написав: Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться?? Друзья, всетаки я решил вакцинироваться, первым в семье, так сказать, первооткрывателем. Правда, 2 дня назад после холодного кефира, подцепил простуду: горло уже переболело, пошел средней силы насморк, без температуры. Можно в таком состоянии, с насморком, вакцинироваться??

А может это бессимптомная корона? А может это бессимптомная корона? Если б не выпил холодного кефира, то ничего бы и не было. Да и горло 1-й день сильно болело, жгло. Если б не выпил холодного кефира, то ничего бы и не было.

точно кефир. Не просрочен? точно кефир. Не просрочен? Ромасик Повідомлень: 3096 З нами з: 30.03.15 Подякував: 625 раз. Подякували: 290 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 00:20 Ромасик написав: Нет, у меня приличный пуфыстик на голове Нет, у меня приличный пуфыстик на голове



Попейте тогда успокаивающих таблеток. Голубовская сказала постковидную раздражительность нужно понять и простить, постараюсь



Ромасик написав: И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно. И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно.

Да так она и сказала, пускай и без обязательно. А если Ваши дальнейшие рассуждения на эти ее же слова никак не влияют, то лучше опускайте их, а то складывается ощущение что в душе то она против масок



Ромасик написав: На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию

Количество новых случаев с тех пор выросло в 2 раза и похоже ее позиция поменялась. Так еще через пару недель скажет что переболевших тоже нужно вакцинировать



Ромасик написав: Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же. Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же. Прямо сказала - вакцинируйтесь. Спросили с какого возраста - с 12 лет. Вы же были против слова обязательно, а тут какие-то намеки и домыслы пытаетесь за прямую речь выдать, типа по глазам видите что она против, ее Гордон заставил сказать это



Ромасик написав: слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция

Но малоизученные вакцины Вас таки пугают, не такой уж Вы и бесстрашный



Ромасик написав: если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем

Давайте будем за чистоту речи без двойных стандартов, нигде не было сказано что дельта менее летальна, только более заразна



Отже, згідно з офіційними даними ЦГЗ МОЗ, які співставив аналітик Євген Істребін, торік на 1 000 пацієнтів із коронавірусною хворобою було 4,81 смерті на день. Нині – 7,36 смерті на 1 000 пацієнтів на день. Величина зростання летальності – 53% - койкоместа похоже не помогают



Похоже Ромасик у Вас таки ковидный брейн фог, Голубовская совсем не Ваш правдоруб, а таки наш, вон яма это сразу понял и сразу же раскритиковал ее, а флер немного не догнала Попейте тогда успокаивающих таблеток. Голубовская сказала постковидную раздражительность нужно понять и простить, постараюсьДа так она и сказала, пускай и без обязательно. А если Ваши дальнейшие рассуждения на эти ее же слова никак не влияют, то лучше опускайте их, а то складывается ощущение что в душе то она против масокКоличество новых случаев с тех пор выросло в 2 раза и похоже ее позиция поменялась. Так еще через пару недель скажет что переболевших тоже нужно вакцинироватьПрямо сказала - вакцинируйтесь. Спросили с какого возраста - с 12 лет. Вы же были против слова обязательно, а тут какие-то намеки и домыслы пытаетесь за прямую речь выдать, типа по глазам видите что она против, ее Гордон заставил сказать этоНо малоизученные вакцины Вас таки пугают, не такой уж Вы и бесстрашныйДавайте будем за чистоту речи без двойных стандартов, нигде не было сказано что дельта менее летальна, только более заразна- койкоместа похоже не помогаютПохоже Ромасик у Вас таки ковидный брейн фог, Голубовская совсем не Ваш правдоруб, а таки наш, вон яма это сразу понял и сразу же раскритиковал ее, а флер немного не догнала IgA Повідомлень: 814 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3835383638373838 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7755 9008478

ЛОБ П'ят 01 жов, 2021 09:49