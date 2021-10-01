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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3836383738383839>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:41

  yama написав:ЛАД операционисты или те же девочки менеджеры в банке , не видят почти ничего , они отправляют инфу в центр офис и оттуда получают ответ , согласовано или нет . Выше конечно сливы тоже возможны. Но долги скрыть трудно , доходами гордиться можно , а вот гордиться сифилисом или туберкулезом мало кто захочет :roll:

Можно, но не нужно.
Точнее, не обязательно, чтобы все о них знали. Можно привлечь внимание не тех людей.
Девочка-операционистка может увидеть не так много, но часто этого может быть вполне достаточно.
О том, что у человека туберкулёз, можно вполне узнать и сегодня, без всякой оцифровки.
Да и вообще есть достаточно много информации, которую человек не хотел бы афишировать, но которую можно получить уже сейчас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:43

вместо подписи
все агитаторы за вакцинацию должны предоставить такое фото как по ссылке иначе их аргументы в споре приниматься не будут , а сами товарищи будут считаться ботами Билла Гейтса :mrgreen:
http://i.piccy.info/i9/33d4d880f1902d30 ... ktsyna.jpg

А вот тут Вы передёргиваете.
1. Грипп давно известная, привычная и, можно сказать, обычная болезнь. С хорошо известными возможными осложнениями. Причём все знают, что осложнения довольно редки.
2. Грипп давно носит сезонный характер. Все привыкли и знают - осень и весна. Закончится сезон - закончится эпидемия. Ни одна пандемия гриппа после испанки не длилась 1,5 года.
3. Я, например, за свою жизнь грипповал, может, 1 раз, а, может, и ни разу. ПЦР тогда не делали, так что точно не знаю. :)
Человек, как правило боится чего-то нового и неизвестного. Старое и привычное никого не пугает.
Ковид болезнь новая. Какие осложнения возможны даже после выздоровления никто не знает. Пандемия идёт уже 1,5 года и конца пока не видно. Ни одна пандемия за последние несколько десятков лет не была такой продолжительной и не давала такую смертность. Заразность высокая. Конечно, до кори далеко, но тем не менее.
Если бы люди знали, что вот пройдёт месяц, квартал, полгода и эпидемия закончится, было бы легче и проще.
А так... Кто-то переболел, вроде, появился иммунитет. Но раз эпидемия продолжается, может появиться новый штамм, против которого иммунитет не будет работать, можно будет заболеть повторно. А учитывая, что срок действия иммунитета неизвестен, можно повторно заболеть и старым штаммом.

Как видите, различий много, и достаточно существенных. Поэтому люди, которые прививаются от ковида и не колются от гриппа, совсем не обязательно "боты Билла Гейтса". :)

P.s. Удивлён, почему удалили этот Ваш пост. Вроде, ничего особого.

P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:48

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:В Израиле, за который Вы так переживали и где "ужас, ужас" за последние 7 дней 150 смертей и, соответственно, среднесуточная 21,4.
В расчёте на 1 млн. населения 2,3 смерти в сутки.
В нашей благополучной Украине на сегодня 146:43,4 = 3,36 смерти в сутки. В 1,5 раза больше. Без всяких израильских праздников и массовых гуляний. Чтобы не было всяких споров, население Украины взял из таблицы ворлдметра.
Если взять более реальную цифру 35 млн, то получим 4,17 смерти в сутки на 1 млн. Но настаивать на этой цифре не буду.
От Вам і реальні данні по ефективності вакцинування...
Україна - 13,7%
Ізраїль - 60,4%____різниця 4,4 раза
Смерті
Україна -4,17
Ізраїль- 2,3____різниця 1,8 рази
Ефективність вакцини десь 60% в кращому випадку....

Возможно.
Только у Израиля сентябрь был пиковым и волна уже, вроде, пошла на спад.
У нас пока идёт уверенный и достаточно быстрый рост. Посмотрим, когда будет пик и какие цифры будут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили.
отвечал на эти вопросы много раз в этой теме уже даже устал одно и то же писать
тем что
а) при дифтерийно столбнячной вас не вносят в базу данных по паспорту ;) Она почти анонимна , а при желании и полностью анонимна , как и все другие вакцины
б) любая вакцина ,кроме "от ковид" ,не обязательна , без нее вас пустят куда угодно хоть в англию хоть в Израиль хоть
а и б) это входит в оба пункта ни по одной вакцине не требуют сертификатов
в) ни к одной вакцине ,кроме "от ковид" , не принуждают в скрытой или открытой форме
г) я не видел ни одной рекламы других вакцин на биг борде , а это не дешевое удовольствие от 2600 грн в мес было еще 7 лет назад, а сейчас наверное и значительно больше ( Вакцинируйтесь от столбняка ! вы видели такой бигборд ? )
этого мало ? я уже это раз 10 повторил
Верный сценарий успешной вакцинации в Украине ,
- Перестаньте их закупку проводить на гос уровне,
- сделайте их платными для тех кто хочет ,
- если очень хотите то по себестоимости ( освободите от налогов) ,
- хочешь вакцину от ковид - добро пожаловать в частную клинику отвали 2700 и получи ,
- хочешь можешь в аптеке купить например за 1000 грн ,
- хочешь можеш в гос. поликлинике сделать но например за 1200 грн.
Полный отказ от централизованной государственной закупки отдать частникам как сейчас с пневмококовой например.
Если очень хотите сделайте для определенных лиц ну тех которых считаете приоритетными ( МЧС, пожарники, полиция и т.п.) возможность добровольно и бесплатно !
Вот когда будет дефицитно\платно\дорого тогда народ массово начнет вакцинироваться как это было в начале " пандемии " когда прививка была по блату и ехать надо было за три моря в другую часть города где удалось с кем-то договориться по блату и\или за взятку.
Вот при таком подоходе будет очередь в аптеках и клиниках за вакцинами , будут разбирать как свежий хлеб в булочной.
Но нет же ! надо получить откаты себе в карман , зачем давать заработать коммерсантам из аптек и врачам частных клиник, лучше заработаем сами.

P.S. Обзвонил три частные клиники , рядом с домом, по поводу вакцинации от гриппа цена 650-850 грн ! и очередь по 50 человек !!! цена вакцины в аптеке менее 300 грн. Никакой рекламы , никакого принуждения . ВСЕ ПЛАТНО И ДОБРОВОЛЬНО !
P.P.S. в начале когда вакцины только только начали появляться, прокрутите тему ... ,все очень хотели вакцинироваться, все искали как уколоться где и за деньги :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:35

  IgA написав:Вы все же посмотрели видео, это радует

  Ромасик написав:Об облысении - это вообще умора

На 1:00:20 - "Облысения бывают очень серьезные у людей, боли в суставах, поражения печени". Вы там осторожней все же, это она явно не про последствия правильного питания :D
  Ромасик написав:Фраз обязательно носить маски

На 49:55 - "маски носить надо" Вы верно подметили что без обязательно, но что это глобально меняет? типа если без обязательно то можно вообще не носить? Из уточнений там только что на улице и если один в помещении то не нужно.
На 1:04:10 - "неимунным нужно прививаться" уточняет что можно не прививаться тем кто переболел но я про это упомянул
  Ромасик написав:Никого не страшит.

57:20 "Системное имунное малоизученое заболевание" - даже я испугался :D
1:40 - рассказывает как чудесно в ковидной реанимации, Вы то конечно бесстрашный, но я бы там в качестве пациента не хотел бы оказаться

  Ромасик написав:И то ли евреи то ли бриты тому подтверждение.

Из всех статей что видел по дельте никто не писал что менее летальна, только что более заразна. По летальности расходятся - одни пишут более, другие такая же как альфа.

Еще ковид диссидентов обзывает нехорошими словами. Наш человек короче :mrgreen:

1) таки да, облысение есть. Вспомнил - на лысину гордона посмотрел, но в числе 230 побочек пропустил мимо ушей. Нет, у меня приличный пуфыстик на голове, можете не волноваться)
2) Слово обязательно усиливает строгость речи. А если оно ни на что не влияет, то и упускайте его. И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно.
На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию . Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же. "Переболел - ну вакцинируйся через полгода - пожалуйста. Мы не знаем. Иммунитет против сарс-1 17 лет". Да, упомянули, о неимунных, были рассуждения о вакцинации молодых. О детях она не говорила что обязатльно, а ВООЗ или кого там "позволяет делать". По этому как инетерпретировать ее слова "нужно" или "нужно, но"?
3)может вас как иммунлога слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция. И это не спид как бы да? О реанимации - у нее работа такая видеть реанимацию.
4) если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:56

  ЛАД написав:
вместо подписи
все агитаторы за вакцинацию должны предоставить такое фото как по ссылке иначе их аргументы в споре приниматься не будут , а сами товарищи будут считаться ботами Билла Гейтса :mrgreen:
http://i.piccy.info/i9/33d4d880f1902d30 ... ktsyna.jpg

А вот тут Вы передёргиваете.
1. Грипп давно известная, привычная и, можно сказать, обычная болезнь. С хорошо известными возможными осложнениями. Причём все знают, что осложнения довольно редки.
2. Грипп давно носит сезонный характер. Все привыкли и знают - осень и весна. Закончится сезон - закончится эпидемия. Ни одна пандемия гриппа после испанки не длилась 1,5 года.
3. Я, например, за свою жизнь грипповал, может, 1 раз, а, может, и ни разу. ПЦР тогда не делали, так что точно не знаю. :)

1. Голубовская не считает, что грипп хорошо изучен. Осложнения +/- как у соплевируса и довольно много умирает каждый год.
2. Так и соплевирус сезонный. При испанках пандемию по другому считали.
3. А соплевирусом сколько раз в жизни болели? Вы на грипп всегда делали анализы? Или сопле-грипп не стоил вашего внимания?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:59

Ромасик
Соплевірус це що?
Якщо корона то для неї це не типовий симптом
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 00:20

  Ромасик написав:Нет, у меня приличный пуфыстик на голове


Попейте тогда успокаивающих таблеток. Голубовская сказала постковидную раздражительность нужно понять и простить, постараюсь :D

  Ромасик написав:И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно.

Да так она и сказала, пускай и без обязательно. А если Ваши дальнейшие рассуждения на эти ее же слова никак не влияют, то лучше опускайте их, а то складывается ощущение что в душе то она против масок

  Ромасик написав:На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию

Количество новых случаев с тех пор выросло в 2 раза и похоже ее позиция поменялась. Так еще через пару недель скажет что переболевших тоже нужно вакцинировать

  Ромасик написав:Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же.
Прямо сказала - вакцинируйтесь. Спросили с какого возраста - с 12 лет. Вы же были против слова обязательно, а тут какие-то намеки и домыслы пытаетесь за прямую речь выдать, типа по глазам видите что она против, ее Гордон заставил сказать это

  Ромасик написав:слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция

Но малоизученные вакцины Вас таки пугают, не такой уж Вы и бесстрашный

  Ромасик написав:если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем

Давайте будем за чистоту речи без двойных стандартов, нигде не было сказано что дельта менее летальна, только более заразна

Отже, згідно з офіційними даними ЦГЗ МОЗ, які співставив аналітик Євген Істребін, торік на 1 000 пацієнтів із коронавірусною хворобою було 4,81 смерті на день. Нині – 7,36 смерті на 1 000 пацієнтів на день. Величина зростання летальності – 53%
- койкоместа похоже не помогают

Похоже Ромасик у Вас таки ковидный брейн фог, Голубовская совсем не Ваш правдоруб, а таки наш, вон яма это сразу понял и сразу же раскритиковал ее, а флер немного не догнала
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 07:48

203 новых, было 133 неделю назад. "Падіння після плато" и "летим в пийсят".

Ну и тестов снова "до 80-ти тыс".

Там пишут всюду, что больше ярда долларов в месяц шлют заробитчане в Украину.

Это ж сколько там человек то?? Зарплата массового гастрика, который не перетащил семью и не сможет ,это около 1-1.5 куе.
Сколько в месяц он может отправить?

А сколько с концами уехали и не шлют уже ничего. .
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:24

  yama написав:
  ЛАД написав:P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили.
отвечал на эти вопросы много раз в этой теме уже даже устал одно и то же писать
тем что
а) при дифтерийно столбнячной вас не вносят в базу данных по паспорту ;) Она почти анонимна , а при желании и полностью анонимна , как и все другие вакцины

Не переживайте.
Уже писал - скоро всё это оцифруют и анонимности не будет.

б) любая вакцина ,кроме "от ковид" ,не обязательна , без нее вас пустят куда угодно хоть в англию хоть в Израиль хоть

По любой другой болезни давно не было не только пандемий, но и серьёзных эпидемий. И сегодня нет. А по ковиду есть пандемия уже с 230 млн переболевших и почти 5 млн смертей.
Этот же комментарий относится к Вашим следующим пунктам.
И столбняк не инфекционнач болезнь. Сколько случаев в год столбняка и сколько смертей от него?


Верный сценарий успешной вакцинации в Украине...

Иногда Вы пишете вполне разумные посты, а иногда ненаучную фантастику. :)
У Вас сценарий провала вакцинации в Украине.
Для многих людей 500 грн - хорошая дыра в бюджете.
Как "было в начале" не показатель. "дефицитно\платно\дорого" было потому, что вакцины почти не было (было крайне мало). Если любого товара есть 10 единиц, а желающих 1000, то будет "ажиотаж" и очереди и по блату/за взятку. Но это совсем не значит, что когда товар появится в больших количествах, то спрос на него резко вырастет. Кроме того, в значительной мере причиной такого "ажиотажа" в начале были как раз ограничения на международные поездки и спрос был со стороны тех, кому это важно и необходимо. Можно не сомневаться, что если бы не ограничения, спрос резко упал бы.
Я много написал. Было бы достаточно привести пример с вакцинированием от гриппа. Всё обстоит так, как Вы предлагаете.
И что, сколько людей это делает?

- все очень хотели вакцинироваться, все искали как уколоться где и за деньги :mrgreen:

О "всех" я уже написал. Кроме того, "всё" в данном случае очень сильное преувеличение.
ЛАД
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