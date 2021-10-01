yama написав:отвечал на эти вопросы много раз в этой теме уже даже устал одно и то же писать
тем что
а) при дифтерийно столбнячной вас не вносят в базу данных по паспорту Она почти анонимна , а при желании и полностью анонимна , как и все другие вакцины
Не переживайте.
Уже писал - скоро всё это оцифруют и анонимности не будет.
Кроме того, не очень понимаю, как анонимность может мешать "взрывчатке".
б) любая вакцина ,кроме "от ковид" ,не обязательна , без нее вас пустят куда угодно хоть в англию хоть в Израиль хоть
По любой другой болезни давно не было не только пандемий, но и серьёзных эпидемий. И сегодня нет. А по ковиду есть пандемия уже с 230 млн переболевших и почти 5 млн смертей.
Этот же комментарий относится к Вашим следующим пунктам.
И столбняк не инфекционнач болезнь. Сколько случаев в год столбняка и сколько смертей от него?
Верный сценарий успешной вакцинации в Украине...
Иногда Вы пишете вполне разумные посты, а иногда ненаучную фантастику.
У Вас сценарий провала вакцинации в Украине.
Для многих людей 500 грн - хорошая дыра в бюджете.
Как "было в начале" не показатель. "дефицитно\платно\дорого" было потому, что вакцины почти не было (было крайне мало). Если любого товара есть 10 единиц, а желающих 1000, то будет "ажиотаж" и очереди и по блату/за взятку. Но это совсем не значит, что когда товар появится в больших количествах, то спрос на него резко вырастет. Кроме того, в значительной мере причиной такого "ажиотажа" в начале были как раз ограничения на международные поездки и спрос был со стороны тех, кому это важно и необходимо. Можно не сомневаться, что если бы не ограничения, спрос резко упал бы.
Я много написал. Было бы достаточно привести пример с вакцинированием от гриппа. Всё обстоит так, как Вы предлагаете.
И что, сколько людей это делает?
- все очень хотели вакцинироваться, все искали как уколоться где и за деньги
О "всех" я уже написал. Кроме того, "всё" в данном случае очень сильное преувеличение.
P.s. Вы много написали, но на вопрос о "взрывчатке" так и не ответили.