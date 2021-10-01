RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3836383738383839

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:42

  yama написав:
  ЛАД написав:P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили.
отвечал на эти вопросы много раз в этой теме уже даже устал одно и то же писать
тем что
а) при дифтерийно столбнячной вас не вносят в базу данных по паспорту ;) Она почти анонимна , а при желании и полностью анонимна , как и все другие вакцины

Не переживайте.
Уже писал - скоро всё это оцифруют и анонимности не будет.
Кроме того, не очень понимаю, как анонимность может мешать "взрывчатке".

б) любая вакцина ,кроме "от ковид" ,не обязательна , без нее вас пустят куда угодно хоть в англию хоть в Израиль хоть

По любой другой болезни давно не было не только пандемий, но и серьёзных эпидемий. И сегодня нет. А по ковиду есть пандемия уже с 230 млн переболевших и почти 5 млн смертей.
Этот же комментарий относится к Вашим следующим пунктам.
И столбняк не инфекционнач болезнь. Сколько случаев в год столбняка и сколько смертей от него?


Верный сценарий успешной вакцинации в Украине...

Иногда Вы пишете вполне разумные посты, а иногда ненаучную фантастику. :)
У Вас сценарий провала вакцинации в Украине.
Для многих людей 500 грн - хорошая дыра в бюджете.
Как "было в начале" не показатель. "дефицитно\платно\дорого" было потому, что вакцины почти не было (было крайне мало). Если любого товара есть 10 единиц, а желающих 1000, то будет "ажиотаж" и очереди и по блату/за взятку. Но это совсем не значит, что когда товар появится в больших количествах, то спрос на него резко вырастет. Кроме того, в значительной мере причиной такого "ажиотажа" в начале были как раз ограничения на международные поездки и спрос был со стороны тех, кому это важно и необходимо. Можно не сомневаться, что если бы не ограничения, спрос резко упал бы.
Я много написал. Было бы достаточно привести пример с вакцинированием от гриппа. Всё обстоит так, как Вы предлагаете.
И что, сколько людей это делает?

- все очень хотели вакцинироваться, все искали как уколоться где и за деньги :mrgreen:

О "всех" я уже написал. Кроме того, "всё" в данном случае очень сильное преувеличение.

P.s. Вы много написали, но на вопрос о "взрывчатке" так и не ответили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19775
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4850 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3836383738383839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7755 9014192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 09:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1302)
02.10.2021 09:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.