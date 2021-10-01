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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3836383738383839 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74 Мені вже зробили щеплення 68% 50 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 74 Додано: Суб 02 жов, 2021 08:42 yama написав: ЛАД написав: P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили. P.p.s. На вопрос "если вакцина это взрывчатка, то чем не подходит дифтерийно-столбнячная?" Вы пока не ответили. отвечал на эти вопросы много раз в этой теме уже даже устал одно и то же писать

тем что

а) при дифтерийно столбнячной вас не вносят в базу данных по паспорту Она почти анонимна , а при желании и полностью анонимна , как и все другие вакцины отвечал на эти вопросы много раз в этой теме уже даже устал одно и то же писатьтем чтоа) при дифтерийно столбнячной вас не вносят в базу данных по паспортуОна почти анонимна , а при желании и полностью анонимна , как и все другие вакцины

Не переживайте.

Уже писал - скоро всё это оцифруют и анонимности не будет.

Кроме того, не очень понимаю, как анонимность может мешать "взрывчатке".



б) любая вакцина ,кроме "от ковид" ,не обязательна , без нее вас пустят куда угодно хоть в англию хоть в Израиль хоть

По любой другой болезни давно не было не только пандемий, но и серьёзных эпидемий. И сегодня нет. А по ковиду есть пандемия уже с 230 млн переболевших и почти 5 млн смертей.

Этот же комментарий относится к Вашим следующим пунктам.

И столбняк не инфекционнач болезнь. Сколько случаев в год столбняка и сколько смертей от него?





Верный сценарий успешной вакцинации в Украине...

Иногда Вы пишете вполне разумные посты, а иногда ненаучную фантастику.

У Вас сценарий провала вакцинации в Украине.

Для многих людей 500 грн - хорошая дыра в бюджете.

Как "было в начале" не показатель. "дефицитно\платно\дорого" было потому, что вакцины почти не было (было крайне мало). Если любого товара есть 10 единиц, а желающих 1000, то будет "ажиотаж" и очереди и по блату/за взятку. Но это совсем не значит, что когда товар появится в больших количествах, то спрос на него резко вырастет. Кроме того, в значительной мере причиной такого "ажиотажа" в начале были как раз ограничения на международные поездки и спрос был со стороны тех, кому это важно и необходимо. Можно не сомневаться, что если бы не ограничения, спрос резко упал бы.

Я много написал. Было бы достаточно привести пример с вакцинированием от гриппа. Всё обстоит так, как Вы предлагаете.

И что, сколько людей это делает?



- все очень хотели вакцинироваться, все искали как уколоться где и за деньги

О "всех" я уже написал. Кроме того, "всё" в данном случае очень сильное преувеличение.



P.s. Вы много написали, но на вопрос о "взрывчатке" так и не ответили. Не переживайте.Уже писал - скоро всё это оцифруют и анонимности не будет.Кроме того, не очень понимаю, как анонимность может мешать "взрывчатке".По любой другой болезни давно не было не только пандемий, но и серьёзных эпидемий. И сегодня нет. А по ковиду есть пандемия уже с 230 млн переболевших и почти 5 млн смертей.Этот же комментарий относится к Вашим следующим пунктам.И столбняк не инфекционнач болезнь. Сколько случаев в год столбняка и сколько смертей от него?Иногда Вы пишете вполне разумные посты, а иногда ненаучную фантастику.У Вас сценарий провала вакцинации в Украине.Для многих людей 500 грн - хорошая дыра в бюджете.Как "было в начале" не показатель. "дефицитно\платно\дорого" было потому, что вакцины почти не было (было крайне мало). Если любого товара есть 10 единиц, а желающих 1000, то будет "ажиотаж" и очереди и по блату/за взятку. Но это совсем не значит, что когда товар появится в больших количествах, то спрос на него резко вырастет. Кроме того, в значительной мере причиной такого "ажиотажа" в начале были как раз ограничения на международные поездки и спрос был со стороны тех, кому это важно и необходимо. Можно не сомневаться, что если бы не ограничения, спрос резко упал бы.Я много написал. Было бы достаточно привести пример с вакцинированием от гриппа. Всё обстоит так, как Вы предлагаете.И что, сколько людей это делает?О "всех" я уже написал. Кроме того, "всё" в данном случае очень сильное преувеличение.P.s. Вы много написали, но на вопрос о "взрывчатке" так и не ответили. ЛАД 2 Повідомлень: 19775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3836383738383839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7755 9014192

ЛОБ П'ят 01 жов, 2021 09:49