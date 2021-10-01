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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3837383838393840> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74 Мені вже зробили щеплення 68% 50 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 74 Додано: Суб 02 жов, 2021 09:29 IgA написав: Ромасик написав: Нет, у меня приличный пуфыстик на голове Нет, у меня приличный пуфыстик на голове



Попейте тогда успокаивающих таблеток. Голубовская сказала постковидную раздражительность нужно понять и простить, постараюсь



Ромасик написав: И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно. И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно.

Да так она и сказала, пускай и без обязательно. А если Ваши дальнейшие рассуждения на эти ее же слова никак не влияют, то лучше опускайте их, а то складывается ощущение что в душе то она против масок



Ромасик написав: На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию

Количество новых случаев с тех пор выросло в 2 раза и похоже ее позиция поменялась. Так еще через пару недель скажет что переболевших тоже нужно вакцинировать



Ромасик написав: Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же. Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же. Прямо сказала - вакцинируйтесь. Спросили с какого возраста - с 12 лет. Вы же были против слова обязательно, а тут какие-то намеки и домыслы пытаетесь за прямую речь выдать, типа по глазам видите что она против, ее Гордон заставил сказать это



Ромасик написав: слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция

Но малоизученные вакцины Вас таки пугают, не такой уж Вы и бесстрашный



Ромасик написав: если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем

Давайте будем за чистоту речи без двойных стандартов, нигде не было сказано что дельта менее летальна, только более заразна



Отже, згідно з офіційними даними ЦГЗ МОЗ, які співставив аналітик Євген Істребін, торік на 1 000 пацієнтів із коронавірусною хворобою було 4,81 смерті на день. Нині – 7,36 смерті на 1 000 пацієнтів на день. Величина зростання летальності – 53% - койкоместа похоже не помогают



Похоже Ромасик у Вас таки ковидный брейн фог, Голубовская совсем не Ваш правдоруб, а таки наш, вон яма это сразу понял и сразу же раскритиковал ее, а флер немного не догнала Попейте тогда успокаивающих таблеток. Голубовская сказала постковидную раздражительность нужно понять и простить, постараюсьДа так она и сказала, пускай и без обязательно. А если Ваши дальнейшие рассуждения на эти ее же слова никак не влияют, то лучше опускайте их, а то складывается ощущение что в душе то она против масокКоличество новых случаев с тех пор выросло в 2 раза и похоже ее позиция поменялась. Так еще через пару недель скажет что переболевших тоже нужно вакцинироватьПрямо сказала - вакцинируйтесь. Спросили с какого возраста - с 12 лет. Вы же были против слова обязательно, а тут какие-то намеки и домыслы пытаетесь за прямую речь выдать, типа по глазам видите что она против, ее Гордон заставил сказать этоНо малоизученные вакцины Вас таки пугают, не такой уж Вы и бесстрашныйДавайте будем за чистоту речи без двойных стандартов, нигде не было сказано что дельта менее летальна, только более заразна- койкоместа похоже не помогаютПохоже Ромасик у Вас таки ковидный брейн фог, Голубовская совсем не Ваш правдоруб, а таки наш, вон яма это сразу понял и сразу же раскритиковал ее, а флер немного не догнала

1) Голубовская не говорила пить таблеток Не говорила ли она о том, что здоровые люди становятся раздражительными при виде паранойи 5G?

2) Да, сказала нужно носить маски. И может бриты верят на слово. А украинцы любознательные, и задают вопросы. И если не получают ответа, то...

3) Если она такая эмоциональная, что поменяла мнение о вакцинации, то ей самой надо успокоительные Опять же - вакцинироваться нужно неимунным, но (и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно кому всем и обязательно нужно прививаться?

4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать.

5) если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.

6) если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду. 1) Голубовская не говорила пить таблетокНе говорила ли она о том, что здоровые люди становятся раздражительными при виде паранойи 5G?2) Да, сказала нужно носить маски. И может бриты верят на слово. А украинцы любознательные, и задают вопросы. И если не получают ответа, то...3) Если она такая эмоциональная, что поменяла мнение о вакцинации, то ей самой надо успокоительныеОпять же - вакцинироваться нужно неимунным,(и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно комунужно прививаться?4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать.5) если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.6) если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду. Ромасик Повідомлень: 3096 З нами з: 30.03.15 Подякував: 625 раз. Подякували: 291 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 09:47 За вчера, как уже отметил Hotab, 203 смерти.

За последние 7 дней в Украине зарегистрировано 1092 смерти от ковид. Среднесуточная смертность составила 156 человек.

Продолжаем успешно стремиться к 50.

В расчёте на 1 млн. населения - 3,59 (на 43,4 млн.) или 4,46 (на 35 млн.).



И ромасики вместе со строителями могут продолжать рассказывать об "имунных у нас 60%". И "все, кому положено, уже умерли".



Россия тоже понемногу наращивает темпы, рекордная планка поднимается: 29.09 857 смертей, 30.09 - 867, 01.10 - 887. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 жов, 2021 10:04, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:02 Ромасик написав: Опять же - вакцинироваться нужно неимунным, но (и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно кому всем и обязательно нужно прививаться? Опять же - вакцинироваться нужно неимунным,(и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно комунужно прививаться?



Намек на то, что надо выявлять неимунных и прививать их, а не всех подряд колоть. Но кому это выгодно? Увы, только стране в целом.



Ромасик написав: с малоизученным вакцинами меня на слабо не надо брать. с малоизученным вакцинами меня на слабо не надо брать.



И таких здравомыслящих у нас немало.



Ромасик написав: если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться. если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.



Там и так нет гениальности. Нагнетание и истерики без логичных объяснений, просто потому, что самому очень страшно.



Ромасик написав: если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду. если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду.



Давно сказали, что вирус будет слабеть со временем. Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна. Читать между строк им мешает переляк - глазки слепит. У них пропаганда - это антиваксы, которые на самом деле не против вакцинации как таковой, а против "малоизученности", сомнительности, недоэффективности... Намек на то, что надо выявлять неимунных и прививать их, а не всех подряд колоть. Но кому это выгодно? Увы, только стране в целом.И таких здравомыслящих у нас немало.Там и так нет гениальности. Нагнетание и истерики без логичных объяснений, просто потому, что самому очень страшно.Давно сказали, что вирус будет слабеть со временем. Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна. Читать между строк им мешает переляк - глазки слепит. У них пропаганда - это антиваксы, которые на самом деле не против вакцинации как таковой, а против "малоизученности", сомнительности, недоэффективности... fler

Повідомлень: 2119 З нами з: 07.08.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 783 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:16 fler написав: Ромасик написав: Опять же - вакцинироваться нужно неимунным, но (и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно кому всем и обязательно нужно прививаться? Опять же - вакцинироваться нужно неимунным,(и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно комунужно прививаться?



Намек на то, что надо выявлять неимунных и прививать их, а не всех подряд колоть. Но кому это выгодно? Увы, только стране в целом. Намек на то, что надо выявлять неимунных и прививать их, а не всех подряд колоть. Но кому это выгодно? Увы, только стране в целом.

Как определять "неимунных"?

По антителам? Сколько их должно быть, есть норма?



Ромасик написав: с малоизученным вакцинами меня на слабо не надо брать. с малоизученным вакцинами меня на слабо не надо брать.



И таких здравомыслящих у нас немало.



Ромасик написав: если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться. если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.



Там и так нет гениальности. Нагнетание и истерики без логичных объяснений, просто потому, что самому очень страшно.

И таких здравомыслящих у нас немало.Там и так нет гениальности. Нагнетание и истерики без логичных объяснений, просто потому, что самому очень страшно.

И таких гениальных, но недообразованных у нас немало.



Ромасик написав: если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду. если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду.



Давно сказали, что вирус будет слабеть со временем. Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна. Читать между строк им мешает переляк - глазки слепит. У них пропаганда - это антиваксы, которые на самом деле не против вакцинации как таковой, а против "малоизученности", сомнительности, недоэффективности...

Давно сказали, что вирус будет слабеть со временем. Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна. Читать между строк им мешает переляк - глазки слепит. У них пропаганда - это антиваксы, которые на самом деле не против вакцинации как таковой, а против "малоизученности", сомнительности, недоэффективности...

Сказала лично Флер.

Ну да, вирус просто обязан слабеть. Он об этом доложил лично Флер.

Это на протяжении сотен лет уже продемонстрировали оспа, корь, полиомиелит и пр. Как определять "неимунных"?По антителам? Сколько их должно быть, есть норма?И таких гениальных, но недообразованных у нас немало.Сказала лично Флер.Ну да, вирус просто обязан слабеть. Он об этом доложил лично Флер.Это на протяжении сотен лет уже продемонстрировали оспа, корь, полиомиелит и пр. ЛАД 2 Повідомлень: 19781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Сказала лично Флер. Сказала лично Флер.

Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой.



"Вакцина не помогает, и даже заражает здоровых, потому болеют ещё больше"



" Ладно, вакцина не заражает, но помогает очень мало"



"Каждые последующие штаммы слабее, так происходит всегда у вирусов. А больше болеют потому, что все равно заражает сама вакцина".



"Ваша вакцинация не помогает, бриты болеют больше, чем в Украине"

"Бриты снимают все ограничения и возвращаются к нормальной жизни,а мы почему не можем? " ("но вакцина все равно не помогла бритам")



Просто треш. И это все с одной учётки сыпется. Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой."Вакцина не помогает, и даже заражает здоровых, потому болеют ещё больше"" Ладно, вакцина не заражает, но помогает очень мало""Каждые последующие штаммы слабее, так происходит всегда у вирусов. А больше болеют потому, что все равно заражает сама вакцина"."Ваша вакцинация не помогает, бриты болеют больше, чем в Украине""Бриты снимают все ограничения и возвращаются к нормальной жизни,а мы почему не можем? " ("но вакцина все равно не помогла бритам")Просто треш. И это все с одной учётки сыпется. Hotab

Повідомлень: 4871 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:27 Ромасик написав: 2) Да, сказала нужно носить маски. И может бриты верят на слово. А украинцы любознательные, и задают вопросы. И если не получают ответа, то...

3) Если она такая эмоциональная, что поменяла мнение о вакцинации, то ей самой надо успокоительные 2) Да, сказала нужно носить маски. И может бриты верят на слово. А украинцы любознательные, и задают вопросы. И если не получают ответа, то...3) Если она такая эмоциональная, что поменяла мнение о вакцинации, то ей самой надо успокоительные



Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство!



Ромасик написав: 4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать. 4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать.

Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял

Ромасик написав: 5) если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться. 5) если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.

60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против.

Ромасик написав: 6) если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. 6) если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга.

На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету.

Ромасик написав: Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду.

И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство!Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против.На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету.И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила IgA Повідомлень: 817 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:32 В США объявили о создании первой в мире таблетки от "ковида" https://www.9tv.co.il/item/34717 .

среди пациентов, получавших препарат в течение пяти дней после появления симптомов "ковида", число госпитализированных было в два раза меньше, чем из группы, которые принимали плацебо.



В клинических исследованиях приняли участие 775 взрослых людей из Латинской Америки, Европы и Африки с легкой и средней степенями тяжести "ковида". Они считались пациентами с повышенным риском развития тяжелой формы заболевания из-за "фоновых" проблем со здоровьем, таких как ожирение, диабет или болезни сердца.

.....

Действие таблетки основано на воздействии на фермент, который коронавирус использует для копирования своего генетического кода и самовоспроизведения, а не на спайковый белок вируса, структура которого у разных штаммов различается. Именно поэтому, отметили в компании, молнупиравир эффективно борется со всеми известными вариациями коронавируса. Здесь уже сообщали, что " ЛАД 2 Повідомлень: 19781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:32 Ромасик написав: 4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать. 4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать.



fler написав: И таких здравомыслящих у нас немало. И таких здравомыслящих у нас немало.



Правильно флер, не нужно боятся малоизученных вакцин, бойтесь лучше малоизученное системное иммунное заболевание, идите вакцинироваться



fler написав: Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна

Может покажете где это отмечается, а то я от страха совсем ослеп Правильно флер, не нужно боятся малоизученных вакцин, бойтесь лучше малоизученное системное иммунное заболевание, идите вакцинироватьсяМожет покажете где это отмечается, а то я от страха совсем ослеп IgA Повідомлень: 817 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире IgA написав: то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. то что она менее летальна, кроме Вашего с флер.

Это ещё один треш в их головах:

Антикаксы: в этом году мрут даже больше, чем в том, значит вакцинация заражает и только вредит.

Адекватные: Нет, благодаря вакцинации ниже летальность. В Британии была 2.4%, стала 0.4%

Антиваксы: Нет, то не благодаря вакцинации, то у Дельты ниже летальность.

Адекватные: Но в непривитой РФ Дельта устроила мор.

Антиваксы: то воны перелякани, мруть вид страху. (Ещё один вариант: "Я пэдэрацию нэ вывчав, ничого нэ знаю") Это ещё один треш в их головах:Антикаксы: в этом году мрут даже больше, чем в том, значит вакцинация заражает и только вредит.Адекватные: Нет, благодаря вакцинации ниже летальность. В Британии была 2.4%, стала 0.4%Антиваксы: Нет, то не благодаря вакцинации, то у Дельты ниже летальность.Адекватные: Но в непривитой РФ Дельта устроила мор.Антиваксы: то воны перелякани, мруть вид страху. (Ещё один вариант: "Я пэдэрацию нэ вывчав, ничого нэ знаю") Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 4871 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:37 Hotab написав: ЛАД написав: Сказала лично Флер. Сказала лично Флер.

Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой.

......

Просто треш. И это все с одной учётки сыпется. Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой.......Просто треш. И это все с одной учётки сыпется.

Да нет там никакого мусора.

Просто стоит задача - посеять недоверие к вакцинам.

Поэтому можно/нужно сыпать любой мусор.

Неграмотных достаточно, на кого-то подействует. Не одно, так другое. Да нет там никакого мусора.Просто стоит задача - посеять недоверие к вакцинам.Поэтому можно/нужно сыпать любой мусор.Неграмотных достаточно, на кого-то подействует. Не одно, так другое. ЛАД 2 Повідомлень: 19781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3837383838393840> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 01 жов, 2021 09:49