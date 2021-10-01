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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3837383838393840>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:29

  IgA написав:
  Ромасик написав:Нет, у меня приличный пуфыстик на голове


Попейте тогда успокаивающих таблеток. Голубовская сказала постковидную раздражительность нужно понять и простить, постараюсь :D

  Ромасик написав:И она о масках так высказалась, что ужк задолбали все своими масками) о масках гордон спросил как ходить 8 часов? то она высказалсь даже о какой-то побочке с ними. в дых. путях (33:46). Но зато носить нужно.

Да так она и сказала, пускай и без обязательно. А если Ваши дальнейшие рассуждения на эти ее же слова никак не влияют, то лучше опускайте их, а то складывается ощущение что в душе то она против масок

  Ромасик написав:На счет вакцинации с ней есть другое видео от 20 сент, где она четко говорит, чо не поддерживает массовую вакцинацию

Количество новых случаев с тех пор выросло в 2 раза и похоже ее позиция поменялась. Так еще через пару недель скажет что переболевших тоже нужно вакцинировать

  Ромасик написав:Здесь она это прямо не говорит, но контекст такой же.
Прямо сказала - вакцинируйтесь. Спросили с какого возраста - с 12 лет. Вы же были против слова обязательно, а тут какие-то намеки и домыслы пытаетесь за прямую речь выдать, типа по глазам видите что она против, ее Гордон заставил сказать это

  Ромасик написав:слова системное малоизученное и пугают. Для меня констатция

Но малоизученные вакцины Вас таки пугают, не такой уж Вы и бесстрашный

  Ромасик написав:если дельта более заразна чем альфа, но менее летальна, ну то и фиг с ней. 60% альфа-сопли переварили, то дельту и подавну переживем

Давайте будем за чистоту речи без двойных стандартов, нигде не было сказано что дельта менее летальна, только более заразна

Отже, згідно з офіційними даними ЦГЗ МОЗ, які співставив аналітик Євген Істребін, торік на 1 000 пацієнтів із коронавірусною хворобою було 4,81 смерті на день. Нині – 7,36 смерті на 1 000 пацієнтів на день. Величина зростання летальності – 53%
- койкоместа похоже не помогают

Похоже Ромасик у Вас таки ковидный брейн фог, Голубовская совсем не Ваш правдоруб, а таки наш, вон яма это сразу понял и сразу же раскритиковал ее, а флер немного не догнала

1) Голубовская не говорила пить таблеток :) Не говорила ли она о том, что здоровые люди становятся раздражительными при виде паранойи 5G?
2) Да, сказала нужно носить маски. И может бриты верят на слово. А украинцы любознательные, и задают вопросы. И если не получают ответа, то...
3) Если она такая эмоциональная, что поменяла мнение о вакцинации, то ей самой надо успокоительные :D Опять же - вакцинироваться нужно неимунным, но (и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно кому всем и обязательно нужно прививаться?
4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать.
5) если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.
6) если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:47

За вчера, как уже отметил Hotab, 203 смерти.
За последние 7 дней в Украине зарегистрировано 1092 смерти от ковид. Среднесуточная смертность составила 156 человек.
Продолжаем успешно стремиться к 50.
В расчёте на 1 млн. населения - 3,59 (на 43,4 млн.) или 4,46 (на 35 млн.).

И ромасики вместе со строителями могут продолжать рассказывать об "имунных у нас 60%". И "все, кому положено, уже умерли".

Россия тоже понемногу наращивает темпы, рекордная планка поднимается: 29.09 857 смертей, 30.09 - 867, 01.10 - 887.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 жов, 2021 10:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:02

  Ромасик написав:Опять же - вакцинироваться нужно неимунным, но (и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно кому всем и обязательно нужно прививаться?


Намек на то, что надо выявлять неимунных и прививать их, а не всех подряд колоть. Но кому это выгодно? Увы, только стране в целом.

  Ромасик написав: с малоизученным вакцинами меня на слабо не надо брать.


И таких здравомыслящих у нас немало.

  Ромасик написав: если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.


Там и так нет гениальности. Нагнетание и истерики без логичных объяснений, просто потому, что самому очень страшно.

  Ромасик написав: если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду.


Давно сказали, что вирус будет слабеть со временем. Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна. Читать между строк им мешает переляк - глазки слепит. У них пропаганда - это антиваксы, которые на самом деле не против вакцинации как таковой, а против "малоизученности", сомнительности, недоэффективности...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:16

  fler написав:
  Ромасик написав:Опять же - вакцинироваться нужно неимунным, но (и 10 мин объяснений). И в конце: "имунных у нас 60%". Соответственно, неимунных - 40%, часть из них - дети (пусть) до 12. Соответственно кому всем и обязательно нужно прививаться?


Намек на то, что надо выявлять неимунных и прививать их, а не всех подряд колоть. Но кому это выгодно? Увы, только стране в целом.

Как определять "неимунных"?
По антителам? Сколько их должно быть, есть норма?

  Ромасик написав: с малоизученным вакцинами меня на слабо не надо брать.


И таких здравомыслящих у нас немало.

  Ромасик написав: если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.


Там и так нет гениальности. Нагнетание и истерики без логичных объяснений, просто потому, что самому очень страшно.

И таких гениальных, но недообразованных у нас немало.

  Ромасик написав: если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга. А так - подозрительное молчание. Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду.


Давно сказали, что вирус будет слабеть со временем. Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна. Читать между строк им мешает переляк - глазки слепит. У них пропаганда - это антиваксы, которые на самом деле не против вакцинации как таковой, а против "малоизученности", сомнительности, недоэффективности...

Сказала лично Флер.
Ну да, вирус просто обязан слабеть. Он об этом доложил лично Флер.
Это на протяжении сотен лет уже продемонстрировали оспа, корь, полиомиелит и пр.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Сказала лично Флер.

Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой.

"Вакцина не помогает, и даже заражает здоровых, потому болеют ещё больше"

" Ладно, вакцина не заражает, но помогает очень мало"

"Каждые последующие штаммы слабее, так происходит всегда у вирусов. А больше болеют потому, что все равно заражает сама вакцина".

"Ваша вакцинация не помогает, бриты болеют больше, чем в Украине"
"Бриты снимают все ограничения и возвращаются к нормальной жизни,а мы почему не можем? " ("но вакцина все равно не помогла бритам")

Просто треш. И это все с одной учётки сыпется.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:27

  Ромасик написав:2) Да, сказала нужно носить маски. И может бриты верят на слово. А украинцы любознательные, и задают вопросы. И если не получают ответа, то...
3) Если она такая эмоциональная, что поменяла мнение о вакцинации, то ей самой надо успокоительные


Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство!

  Ромасик написав:4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать.

Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял
  Ромасик написав:5) если Истерину подсказать, что у нас переболевших 60%, то его цЫферки могут посыпаться.

60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против.
  Ромасик написав:6) если бы дельта была более летальной, то про это бы орали с каждого утюга.

На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету.
  Ромасик написав:Нужно уметь читать между строк, а не в лоб всю пропаганду.

И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила :mrgreen:
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:32

Здесь уже сообщали, что "В США объявили о создании первой в мире таблетки от "ковида" https://www.9tv.co.il/item/34717.
среди пациентов, получавших препарат в течение пяти дней после появления симптомов "ковида", число госпитализированных было в два раза меньше, чем из группы, которые принимали плацебо.

В клинических исследованиях приняли участие 775 взрослых людей из Латинской Америки, Европы и Африки с легкой и средней степенями тяжести "ковида". Они считались пациентами с повышенным риском развития тяжелой формы заболевания из-за "фоновых" проблем со здоровьем, таких как ожирение, диабет или болезни сердца.
.....
Действие таблетки основано на воздействии на фермент, который коронавирус использует для копирования своего генетического кода и самовоспроизведения, а не на спайковый белок вируса, структура которого у разных штаммов различается. Именно поэтому, отметили в компании, молнупиравир эффективно борется со всеми известными вариациями коронавируса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:32

  Ромасик написав:4) с малоизученным вакцианми меня на слабо не надо брать.


  fler написав:И таких здравомыслящих у нас немало.


Правильно флер, не нужно боятся малоизученных вакцин, бойтесь лучше малоизученное системное иммунное заболевание, идите вакцинироваться :D

  fler написав:Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна

Может покажете где это отмечается, а то я от страха совсем ослеп :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:то что она менее летальна, кроме Вашего с флер.

Это ещё один треш в их головах:
Антикаксы: в этом году мрут даже больше, чем в том, значит вакцинация заражает и только вредит.
Адекватные: Нет, благодаря вакцинации ниже летальность. В Британии была 2.4%, стала 0.4%
Антиваксы: Нет, то не благодаря вакцинации, то у Дельты ниже летальность.
Адекватные: Но в непривитой РФ Дельта устроила мор.
Антиваксы: то воны перелякани, мруть вид страху. (Ещё один вариант: "Я пэдэрацию нэ вывчав, ничого нэ знаю")
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:37

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Сказала лично Флер.

Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой.
......
Просто треш. И это все с одной учётки сыпется.

Да нет там никакого мусора.
Просто стоит задача - посеять недоверие к вакцинам.
Поэтому можно/нужно сыпать любой мусор.
Неграмотных достаточно, на кого-то подействует. Не одно, так другое.
ЛАД
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