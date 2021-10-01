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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3837383838393840 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74 Мені вже зробили щеплення 68% 50 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 74 Додано: Суб 02 жов, 2021 10:54

Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в стране составило 45.412 — на 1600 меньше, чем по состоянию на вечер четверга. (Напомню, 02.09 было 92270)



Число тяжелобольных за день уменьшилось на 21 и составило, согласно вечерней сводке Минздрава, 586. 245 из них находятся при смерти, т. е. в критическом состоянии. ......

неделю назад количество "красных" населенных пунктов в стране составляло 81, сегодня таковых 40. Число населенных пунктов с минимальной заболеваемостью ("зеленых") увеличилось более чем вдвое — до 68.

https://www.9tv.co.il/item/34719 А тем временем в прилично вакцинированном Израиле ЛАД 2 Повідомлень: 19781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 10:58 Впервые обнародованы данные о второй фазе клинических испытаний вакцины против коронавируса, разрабатываемой израильским Институтом биологических исследований в Нес-Ционе. Испытания проводились на добровольцах.



Об этом сообщил в субботу, 2 октября, сайт 12-го телеканала. Как следует из публикации, антитела против коронавируса успешно выработались у более чем 80 процентов добровольцев, принимавших участие в испытаниях. Как ожидается, при полной статистике эффективность израильской вакцины достигнет 85 процентов.



Таким образом, израильская вакцина оказалась менее эффективной, чем Pfizer и Moderna, но эффективнее, чем вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson. К тому же пока нет никаких указаний на то, что добровольцам, получившим израильскую вакцину, потребуется бустерная доза, как при получении вакцины Pfizer.



Это позволяется надеяться на успех израильской вакцины. Третий этап клинических испытаний пройдет в Украине и Грузии.

https://detaly.co.il/ispytaniya-izrailskaya-vaktsina-effektivnee-chem-astrazeneca-i-johnson-johnson/ ЛАД 2 Повідомлень: 19781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 11:17 Hotab написав: Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой.



"Вакцина не помогает, и даже заражает здоровых, потому болеют ещё больше"



" Ладно, вакцина не заражает, но помогает очень мало"



"Каждые последующие штаммы слабее, так происходит всегда у вирусов. А больше болеют потому, что все равно заражает сама вакцина".



"Ваша вакцинация не помогает, бриты болеют больше, чем в Украине"

"Бриты снимают все ограничения и возвращаются к нормальной жизни,а мы почему не можем? " ("но вакцина все равно не помогла бритам")



Просто треш. И это все с одной учётки сыпется. Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой."Вакцина не помогает, и даже заражает здоровых, потому болеют ещё больше"" Ладно, вакцина не заражает, но помогает очень мало""Каждые последующие штаммы слабее, так происходит всегда у вирусов. А больше болеют потому, что все равно заражает сама вакцина"."Ваша вакцинация не помогает, бриты болеют больше, чем в Украине""Бриты снимают все ограничения и возвращаются к нормальной жизни,а мы почему не можем? " ("но вакцина все равно не помогла бритам")Просто треш. И это все с одной учётки сыпется.



Вы можете фантазировать как угодно, но когда приписываете свои фантазии кому-то другому, то потрудитесь привести цитаты.

Вас сколько ни макай в науку – результаты одинаково безуспешные, если аргументы не совпадают с вашим мнением, не важно чьи аргументы:

- профессор – значит дурак, пропагандист, не из того университета, запроданец и т.п.;

- научная статья / – фейк, из мусорного журнала, ни о чем;

- исследование - мутное, неправильная выборка, и т.д.

- академик Либанова, инфекционист Голубовская, и другие известные личности - вирусологи, эпидемиологи, практикующие врачи – все как один не в теме, если говорят о побочках вакцинации или избыточных смертях не от ковида.

Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель паники на ровном месте. Вы можете фантазировать как угодно, но когда приписываете свои фантазии кому-то другому, то потрудитесь привести цитаты.Вас сколько ни макай в науку – результаты одинаково безуспешные, если аргументы не совпадают с вашим мнением, не важно чьи аргументы:- профессор – значит дурак, пропагандист, не из того университета, запроданец и т.п.;- научная статья / – фейк, из мусорного журнала, ни о чем;- исследование - мутное, неправильная выборка, и т.д.- академик Либанова, инфекционист Голубовская, и другие известные личности - вирусологи, эпидемиологи, практикующие врачи – все как один не в теме, если говорят о побочках вакцинации или избыточных смертях не от ковида.Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель паники на ровном месте. fler

Повідомлень: 2119 З нами з: 07.08.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 783 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 11:18 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) назначило дату слушания по поводу вакцинации детей в возрасте 5-11 лет препаратом Pfizer.



Об этом сообщает Reuters.



Комиссия соберется 14 октября, чтобы обсудить утверждение бустерной дозы препарата Modernа, а на следующий день обсудит возможность разрешения третьей дозы вакцины Johnson & Johnson.



26 октября эксперты FDA соберутся вновь, чтобы обсудить, стоит ли разрешать вакцинацию препаратом Pfizer детей в возрасте от 5 до 11 лет.

https://mignews.com/news/health/vakcinaciya-detej-5-11-let-v-ssha-naznachili-datu-slushaniya.html ЛАД 2 Повідомлень: 19781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 11:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: то потрудитесь привести цитаты. то потрудитесь привести цитаты.

Какую именно из фраз вы не говорили??







fler написав: фейк, из мусорного журнала фейк, из мусорного журнала

Кто ж вам виноват, что вы на таких помойках поселились и носите. Как они вообще в поле зрения к вам попадают??? Или это в ваших сектах любимое блюдо, типа "Федералист" и прочие маргинальные СМИ?



fler написав: Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель Гуру по теме – аналитик Истребин, известный



Для вас он нагнетатель, потому что ваш мозг на его цифры реагирует ,как у "истерика". Вы читаете - у вас паника- вы говорите "он нагнетатель".

Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации.

Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете?? Какую именно из фраз вы не говорили??Кто ж вам виноват, что вы на таких помойках поселились и носите. Как они вообще в поле зрения к вам попадают??? Или это в ваших сектах любимое блюдо, типа "Федералист" и прочие маргинальные СМИ?Для вас он нагнетатель, потому что ваш мозг на его цифры реагирует ,как у "истерика". Вы читаете - у вас паника- вы говорите "он нагнетатель".Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации.Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете?? Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 4871 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 11:25 IgA написав: Правильно флер, не нужно боятся малоизученных вакцин, бойтесь лучше малоизученное системное иммунное заболевание, идите вакцинироваться Правильно флер, не нужно боятся малоизученных вакцин, бойтесь лучше малоизученное системное иммунное заболевание, идите вакцинироваться



Не говорите мне, что делать и я вам не скажу, куда пойти.



fler написав: Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна

Может покажете где это отмечается, а то я от страха совсем ослеп [/quote]



Уже приносила сюда ссылки, еще весной. Спецом для вас искать не буду. Жаль, что вы не из тех, кому доходит с первого раза. Не говорите мне, что делать и я вам не скажу, куда пойти.Может покажете где это отмечается, а то я от страха совсем ослеп[/quote]Уже приносила сюда ссылки, еще весной. Спецом для вас искать не буду. Жаль, что вы не из тех, кому доходит с первого раза. fler

Повідомлень: 2119 З нами з: 07.08.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 783 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 11:29 Hotab написав: fler написав: Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель Гуру по теме – аналитик Истребин, известный



Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации.

Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете?? Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации.Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете??



Отсутствие логики. К математике надо прилагать еще логическое мышление, умение смотреть шире, дальше. У него я этого не заметила, у вас тоже. Отсутствие логики. К математике надо прилагать еще логическое мышление, умение смотреть шире, дальше. У него я этого не заметила, у вас тоже. fler

Повідомлень: 2119 З нами з: 07.08.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 783 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 11:30 fler написав: Не говорите мне, что делать и я вам не скажу, куда пойти. Не говорите мне, что делать и я вам не скажу, куда пойти.



Да флер, немного недопоняли что Ромасик не боится малоизученной болезни но почему то боится малоизученных вакцин, бывает, не первый раз уже, прощаем



fler написав: Уже приносила сюда ссылки, еще весной. Уже приносила сюда ссылки, еще весной.



Жаль что у Вас все таки нету ссылок, только напыщенные фразы

Да и какие ссылки могли быть весной, когда дельта была по большей части в Индии Да флер, немного недопоняли что Ромасик не боится малоизученной болезни но почему то боится малоизученных вакцин, бывает, не первый раз уже, прощаемЖаль что у Вас все таки нету ссылок, только напыщенные фразыДа и какие ссылки могли быть весной, когда дельта была по большей части в Индии IgA Повідомлень: 817 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3837383838393840 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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