Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в стране составило 45.412 — на 1600 меньше, чем по состоянию на вечер четверга. (Напомню, 02.09 было 92270)
Число тяжелобольных за день уменьшилось на 21 и составило, согласно вечерней сводке Минздрава, 586. 245 из них находятся при смерти, т. е. в критическом состоянии. ...... неделю назад количество "красных" населенных пунктов в стране составляло 81, сегодня таковых 40. Число населенных пунктов с минимальной заболеваемостью ("зеленых") увеличилось более чем вдвое — до 68.
Впервые обнародованы данные о второй фазе клинических испытаний вакцины против коронавируса, разрабатываемой израильским Институтом биологических исследований в Нес-Ционе. Испытания проводились на добровольцах.
Об этом сообщил в субботу, 2 октября, сайт 12-го телеканала. Как следует из публикации, антитела против коронавируса успешно выработались у более чем 80 процентов добровольцев, принимавших участие в испытаниях. Как ожидается, при полной статистике эффективность израильской вакцины достигнет 85 процентов.
Таким образом, израильская вакцина оказалась менее эффективной, чем Pfizer и Moderna, но эффективнее, чем вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson. К тому же пока нет никаких указаний на то, что добровольцам, получившим израильскую вакцину, потребуется бустерная доза, как при получении вакцины Pfizer.
Это позволяется надеяться на успех израильской вакцины. Третий этап клинических испытаний пройдет в Украине и Грузии.
Hotab написав:Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой.
"Вакцина не помогает, и даже заражает здоровых, потому болеют ещё больше"
" Ладно, вакцина не заражает, но помогает очень мало"
"Каждые последующие штаммы слабее, так происходит всегда у вирусов. А больше болеют потому, что все равно заражает сама вакцина".
"Ваша вакцинация не помогает, бриты болеют больше, чем в Украине" "Бриты снимают все ограничения и возвращаются к нормальной жизни,а мы почему не можем? " ("но вакцина все равно не помогла бритам")
Просто треш. И это все с одной учётки сыпется.
Вы можете фантазировать как угодно, но когда приписываете свои фантазии кому-то другому, то потрудитесь привести цитаты. Вас сколько ни макай в науку – результаты одинаково безуспешные, если аргументы не совпадают с вашим мнением, не важно чьи аргументы: - профессор – значит дурак, пропагандист, не из того университета, запроданец и т.п.; - научная статья / – фейк, из мусорного журнала, ни о чем; - исследование - мутное, неправильная выборка, и т.д. - академик Либанова, инфекционист Голубовская, и другие известные личности - вирусологи, эпидемиологи, практикующие врачи – все как один не в теме, если говорят о побочках вакцинации или избыточных смертях не от ковида. Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель паники на ровном месте.
Кто ж вам виноват, что вы на таких помойках поселились и носите. Как они вообще в поле зрения к вам попадают??? Или это в ваших сектах любимое блюдо, типа "Федералист" и прочие маргинальные СМИ?
fler написав:Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель
Для вас он нагнетатель, потому что ваш мозг на его цифры реагирует ,как у "истерика". Вы читаете - у вас паника- вы говорите "он нагнетатель". Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации. Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель
Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации. Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете??
Отсутствие логики. К математике надо прилагать еще логическое мышление, умение смотреть шире, дальше. У него я этого не заметила, у вас тоже.