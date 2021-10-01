Додано: Суб 02 жов, 2021 11:24

fler написав: то потрудитесь привести цитаты. то потрудитесь привести цитаты.

fler написав: фейк, из мусорного журнала фейк, из мусорного журнала

fler написав: Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель Гуру по теме – аналитик Истребин, известный

Какую именно из фраз вы не говорили??Кто ж вам виноват, что вы на таких помойках поселились и носите. Как они вообще в поле зрения к вам попадают??? Или это в ваших сектах любимое блюдо, типа "Федералист" и прочие маргинальные СМИ?Для вас он нагнетатель, потому что ваш мозг на его цифры реагирует ,как у "истерика". Вы читаете - у вас паника- вы говорите "он нагнетатель".Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации.Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете??