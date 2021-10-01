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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38383839384038413842>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:54

А тем временем в прилично вакцинированном Израиле
Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в стране составило 45.412 — на 1600 меньше, чем по состоянию на вечер четверга. (Напомню, 02.09 было 92270)

Число тяжелобольных за день уменьшилось на 21 и составило, согласно вечерней сводке Минздрава, 586. 245 из них находятся при смерти, т. е. в критическом состоянии. ......
неделю назад количество "красных" населенных пунктов в стране составляло 81, сегодня таковых 40. Число населенных пунктов с минимальной заболеваемостью ("зеленых") увеличилось более чем вдвое — до 68.

https://www.9tv.co.il/item/34719
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:58

Впервые обнародованы данные о второй фазе клинических испытаний вакцины против коронавируса, разрабатываемой израильским Институтом биологических исследований в Нес-Ционе. Испытания проводились на добровольцах.

Об этом сообщил в субботу, 2 октября, сайт 12-го телеканала. Как следует из публикации, антитела против коронавируса успешно выработались у более чем 80 процентов добровольцев, принимавших участие в испытаниях. Как ожидается, при полной статистике эффективность израильской вакцины достигнет 85 процентов.

Таким образом, израильская вакцина оказалась менее эффективной, чем Pfizer и Moderna, но эффективнее, чем вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson. К тому же пока нет никаких указаний на то, что добровольцам, получившим израильскую вакцину, потребуется бустерная доза, как при получении вакцины Pfizer.

Это позволяется надеяться на успех израильской вакцины. Третий этап клинических испытаний пройдет в Украине и Грузии.

https://detaly.co.il/ispytaniya-izrailskaya-vaktsina-effektivnee-chem-astrazeneca-i-johnson-johnson/
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:17

  Hotab написав:Там в голове огромная куча мусора, который не сочетается между собой.

"Вакцина не помогает, и даже заражает здоровых, потому болеют ещё больше"

" Ладно, вакцина не заражает, но помогает очень мало"

"Каждые последующие штаммы слабее, так происходит всегда у вирусов. А больше болеют потому, что все равно заражает сама вакцина".

"Ваша вакцинация не помогает, бриты болеют больше, чем в Украине"
"Бриты снимают все ограничения и возвращаются к нормальной жизни,а мы почему не можем? " ("но вакцина все равно не помогла бритам")

Просто треш. И это все с одной учётки сыпется.


Вы можете фантазировать как угодно, но когда приписываете свои фантазии кому-то другому, то потрудитесь привести цитаты.
Вас сколько ни макай в науку – результаты одинаково безуспешные, если аргументы не совпадают с вашим мнением, не важно чьи аргументы:
- профессор – значит дурак, пропагандист, не из того университета, запроданец и т.п.;
- научная статья / – фейк, из мусорного журнала, ни о чем;
- исследование - мутное, неправильная выборка, и т.д.
- академик Либанова, инфекционист Голубовская, и другие известные личности - вирусологи, эпидемиологи, практикующие врачи – все как один не в теме, если говорят о побочках вакцинации или избыточных смертях не от ковида.
Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель паники на ровном месте.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:18

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) назначило дату слушания по поводу вакцинации детей в возрасте 5-11 лет препаратом Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.

Комиссия соберется 14 октября, чтобы обсудить утверждение бустерной дозы препарата Modernа, а на следующий день обсудит возможность разрешения третьей дозы вакцины Johnson & Johnson.

26 октября эксперты FDA соберутся вновь, чтобы обсудить, стоит ли разрешать вакцинацию препаратом Pfizer детей в возрасте от 5 до 11 лет.

https://mignews.com/news/health/vakcinaciya-detej-5-11-let-v-ssha-naznachili-datu-slushaniya.html
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:то потрудитесь привести цитаты.

Какую именно из фраз вы не говорили??



  fler написав:фейк, из мусорного журнала

Кто ж вам виноват, что вы на таких помойках поселились и носите. Как они вообще в поле зрения к вам попадают??? Или это в ваших сектах любимое блюдо, типа "Федералист" и прочие маргинальные СМИ?

  fler написав:Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель


Для вас он нагнетатель, потому что ваш мозг на его цифры реагирует ,как у "истерика". Вы читаете - у вас паника- вы говорите "он нагнетатель".
Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации.
Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:25

  IgA написав:Правильно флер, не нужно боятся малоизученных вакцин, бойтесь лучше малоизученное системное иммунное заболевание, идите вакцинироваться :D


Не говорите мне, что делать и я вам не скажу, куда пойти.

  fler написав:Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна

Может покажете где это отмечается, а то я от страха совсем ослеп :D[/quote]

Уже приносила сюда ссылки, еще весной. Спецом для вас искать не буду. Жаль, что вы не из тех, кому доходит с первого раза.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:29

  Hotab написав:
  fler написав:Гуру по теме – аналитик Истребин, известный нагнетатель


Для меня он математик. Он берет цифры, их группирует для удобного читания. Я их вижу, несколько раз на начальном этапе перепроверял ,что они не фейк, и использую их , как источник правдивой информации.
Что вводит вас в истерику, когда вы их читаете??


Отсутствие логики. К математике надо прилагать еще логическое мышление, умение смотреть шире, дальше. У него я этого не заметила, у вас тоже.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:30

  fler написав:Не говорите мне, что делать и я вам не скажу, куда пойти.


Да флер, немного недопоняли что Ромасик не боится малоизученной болезни но почему то боится малоизученных вакцин, бывает, не первый раз уже, прощаем

  fler написав:Уже приносила сюда ссылки, еще весной.


Жаль что у Вас все таки нету ссылок, только напыщенные фразы :D
Да и какие ссылки могли быть весной, когда дельта была по большей части в Индии
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:. У него я этого не заметила, у вас тоже.


А у вас? Вы со своей логикой виртуальный спор ему проиграли УЖЕ! Так у кого умение смотреть шире, в у кого "битва экстрасенсов", авось угадаю?? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:37

Флер пошла вразнос. :)
Но ссылок, как обычно, дать не хочет. Потому что тяжело дать ссылку на приличный источник, если таких нет.

Истребин, может, и нагнетатель, и я не всегда согласен с его выводами и умозаключениями, но цифры он даёт правильные и вранья у него нет. В отличие от Флер.
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