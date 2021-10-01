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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3839384038413842>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:42

  Hotab написав:
  fler написав:. У него я этого не заметила, у вас тоже.


А у вас? Вы со своей логикой виртуальный спор ему проиграли УЖЕ! Так у кого умение смотреть шире, в у кого "битва экстрасенсов", авось угадаю?? :lol:


Вы бы хоть не позорились :D А то как свой прогноз дать - ума не хватило, зато уже третий день визжите от радости, что мой не сбылся. Битва проиграна, но война еще не закончилась :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:45

  IgA написав:
  fler написав:Уже приносила сюда ссылки, еще весной.


Жаль что у Вас все таки нету ссылок, только напыщенные фразы :D


Вы проверили все мои посты или у вас только напыщенные фразы ?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:47

Врачи просят беременных женщин срочно вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти жизнь себе и не нанести вред будущим малышам. Об этом говорится в новом сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

Так, специалисты рекомендуют "немедленно принять меры по увеличению вакцинации против коронавирусной болезни среди беременных, родильниц (включая тех, кто кормит грудью), женщин, которые пытаются забеременеть или планируют забеременеть в будущем".


Свою настойчивую просьбу врачи мотивируют тем, что "польза от вакцинации превышает известные или потенциальные риски".

Отмечается, что в августе этого года в США была зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса среди беременных женщин за все время пандемии. При этом, примерно 97% беременных, госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19, были непривитыми.

В Американском колледже акушеров и гинекологов и Общества материнско-фетальной медицины утверждают: у беременных с симптоматическим COVID-19 риск смерти увеличивается на 70% в сравнении с небеременными.

"Кроме рисков тяжелого течения болезни и смерти для беременных и рожениц, существует повышенный риск неблагоприятной беременности и последствий для новорожденных, включая преждевременные роды. Также известны случаи мертворождения... Кроме того, хотя и редко, беременные с COVID-19 могут передавать инфекцию своим новорожденным детям", - говорится в материале CDC.

https://mignews.com/news/health/vrachi-prosyat-beremennyh-ochen-srochno-vakcinirovatsya-ot-covid.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:50

  fler написав:.... Битва проиграна, но война еще не закончилась :wink:

Уточните, пожалуйста, за что Вы воюете?
Как-то похоже, что за рост заболеваемости и смертности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:54

  Hotab написав:Вы со своей логикой виртуальный спор ему проиграли УЖЕ!

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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:00

  fler написав:Вы проверили все мои посты или у вас только напыщенные фразы ?


  fler написав:Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна.


И вот сейчас оказывается что это отмечается в каком-то Вашем весеннем посте который еще нужно искать, а Вы не хотите :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:12

Кажется, эту ссылку уже давали на форуме, но напомню - https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-645cf22f163d
...важно не просто манипулировать циферками, а еще и понимать, что за этими цифрами стоит — знать предметную область и владеть методикой статистического анализа данных. Иначе вы будете получать смешную херню.
Поскольку целью антивакцинаторов является не выяснить реальное положение дел, а любой ценой подтвердить догмат своей псевдорелигии, то они с радостью используют ошибочную интерпретацию статистических данных и в упор не хотят видеть парадокса Симпсона. Иными словами, они лгут и манипулируют — ни на что иное эти деятели просто не способны. Это и не удивительно, ведь им, бедняжкам, приходится “доказывать” заведомо ложный тезис, а сделать это без вранья и манипуляций невозможно.

На сайте есть ещё много интересного.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:23

  IgA написав:
  fler написав:Вы проверили все мои посты или у вас только напыщенные фразы ?


  fler написав:Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна.


И вот сейчас оказывается что это отмечается в каком-то Вашем весеннем посте который еще нужно искать, а Вы не хотите :mrgreen:


Да, сейчас отмечается меньшая летальность по Дельте, а весной говорилось, что ковид будет слабеть, безотносительно к его штаммам. Но вам это понять сложно, а может и вовсе не дано :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:31

  fler написав:Да, сейчас отмечается меньшая летальность по Дельте, а весной говорилось, что ковид будет слабеть, безотносительно к его штаммам.


Так а ссылка про сейчас есть или опять ее надо искать в Ваших весенних сообщениях? А все чаще наверное значит что ссылка будет не одна? Что Вы вообще понимаете под словом сейчас? Нынешний год, месяц?
Процессы проходящие в глубинах Вашего разума действительно трудно понять :D
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вы бы хоть не позорились


Вы с завидной периодичностью вставляете эту фразу всюду. Вы действительно считаете, что человек , не желающий ляпать языком , абы шо ляпнуть, это он "позорится"?


А то как свой прогноз дать - ума не хватило


Дать прогноз (ляпнуть) - много ума не надо. Доказано вами. Сложнее, дать прогноз, который сбудется. Истребин их делает и попадает. Вы же просто делаете бульбашки в лужу. Кто позорится и у кого нет ума? :lol:
Hotab
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