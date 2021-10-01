Врачи просят беременных женщин срочно вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти жизнь себе и не нанести вред будущим малышам. Об этом говорится в новом сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.



Так, специалисты рекомендуют "немедленно принять меры по увеличению вакцинации против коронавирусной болезни среди беременных, родильниц (включая тех, кто кормит грудью), женщин, которые пытаются забеременеть или планируют забеременеть в будущем".





Свою настойчивую просьбу врачи мотивируют тем, что "польза от вакцинации превышает известные или потенциальные риски".



Отмечается, что в августе этого года в США была зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса среди беременных женщин за все время пандемии. При этом, примерно 97% беременных, госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19, были непривитыми.



В Американском колледже акушеров и гинекологов и Общества материнско-фетальной медицины утверждают: у беременных с симптоматическим COVID-19 риск смерти увеличивается на 70% в сравнении с небеременными.



"Кроме рисков тяжелого течения болезни и смерти для беременных и рожениц, существует повышенный риск неблагоприятной беременности и последствий для новорожденных, включая преждевременные роды. Также известны случаи мертворождения... Кроме того, хотя и редко, беременные с COVID-19 могут передавать инфекцию своим новорожденным детям", - говорится в материале CDC.