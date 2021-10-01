Врачи просят беременных женщин срочно вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти жизнь себе и не нанести вред будущим малышам. Об этом говорится в новом сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.
Так, специалисты рекомендуют "немедленно принять меры по увеличению вакцинации против коронавирусной болезни среди беременных, родильниц (включая тех, кто кормит грудью), женщин, которые пытаются забеременеть или планируют забеременеть в будущем".
Свою настойчивую просьбу врачи мотивируют тем, что "польза от вакцинации превышает известные или потенциальные риски".
Отмечается, что в августе этого года в США была зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса среди беременных женщин за все время пандемии. При этом, примерно 97% беременных, госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19, были непривитыми.
В Американском колледже акушеров и гинекологов и Общества материнско-фетальной медицины утверждают: у беременных с симптоматическим COVID-19 риск смерти увеличивается на 70% в сравнении с небеременными.
"Кроме рисков тяжелого течения болезни и смерти для беременных и рожениц, существует повышенный риск неблагоприятной беременности и последствий для новорожденных, включая преждевременные роды. Также известны случаи мертворождения... Кроме того, хотя и редко, беременные с COVID-19 могут передавать инфекцию своим новорожденным детям", - говорится в материале CDC.
...важно не просто манипулировать циферками, а еще и понимать, что за этими цифрами стоит — знать предметную область и владеть методикой статистического анализа данных. Иначе вы будете получать смешную херню. Поскольку целью антивакцинаторов является не выяснить реальное положение дел, а любой ценой подтвердить догмат своей псевдорелигии, то они с радостью используют ошибочную интерпретацию статистических данных и в упор не хотят видеть парадокса Симпсона. Иными словами, они лгут и манипулируют — ни на что иное эти деятели просто не способны. Это и не удивительно, ведь им, бедняжкам, приходится “доказывать” заведомо ложный тезис, а сделать это без вранья и манипуляций невозможно.
fler написав:Да, сейчас отмечается меньшая летальность по Дельте, а весной говорилось, что ковид будет слабеть, безотносительно к его штаммам.
Так а ссылка про сейчас есть или опять ее надо искать в Ваших весенних сообщениях? А все чаще наверное значит что ссылка будет не одна? Что Вы вообще понимаете под словом сейчас? Нынешний год, месяц? Процессы проходящие в глубинах Вашего разума действительно трудно понять
Вы с завидной периодичностью вставляете эту фразу всюду. Вы действительно считаете, что человек , не желающий ляпать языком , абы шо ляпнуть, это он "позорится"?
А то как свой прогноз дать - ума не хватило
Дать прогноз (ляпнуть) - много ума не надо. Доказано вами. Сложнее, дать прогноз, который сбудется. Истребин их делает и попадает. Вы же просто делаете бульбашки в лужу. Кто позорится и у кого нет ума?