МОЗ звернулося до власників 15 ЗОЗ, де можливо підробляли медичні дані, з вимогою відсторонити керівників 1 жовтня 2021 2261 Міністерство охорони здоров’я направило листи-подання до власників закладів охорони здоров’я з вимогами відсторонити від роботи керівників тих закладів, де лікарі можливо підробляли документи про вакцинацію, на час кримінального провадження.
Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.
З початку року відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.
Нагадаємо, 22 вересня Уряд схвалив розроблений фахівцями МОЗ проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень”. Законопроєкт поданий на реєстрацію до Верховної ради України.
Куба активизирует свою программу вакцинации в рамках своих планов по полной вакцинации 90% населения от коронавируса к декабрю.
Это амбициозная цель, которую еще не достигли даже более богатые страны, но министерство здравоохранения сообщило в четверг, что более 80% из 11,3 миллионов кубинцев получили по крайней мере первую прививку трехдозовой вакцины кубинским производством. вакцины Абдала, Соберана-2 или Соберана-плюс.
В нем говорится, что около 50% были полностью вакцинированы, что значительно превышает средний мировой показатель в 34%, согласно веб-сайту «Наш мир в данных», сообщает Reuters.
Его правительство заявило, что Куба находится на пути к тому, чтобы стать первой страной, вакцинировавшей так много своего населения собственными вакцинами. Их назначают детям в возрасте двух лет после клинических испытаний на детях.
Slx , тот случай, когда Будивельнык сам загнал себя в угол. Не придумал бы "максимальное плато було на 150 за добу" , а сказал бы честно, что пик был на 300-400 и держался долго, то сейчас мог бы сказать "все равно до пиков ещё далеко".Но он то придумал свои "пики" и "плато". )))
быть умным и образованным — это право, а не обязанность. Каждый человек имеет полное право быть необразованным дураком и современное демократическое общество не может ему этого запретить. В современном мире рамки того, что вкладывается в понятие “образованный человек” постоянно расширяются. Умение читать, писать и считать уже лет сто не считается признаком образованности, но многие наши сограждане все ещё полагают, что этого вполне достаточно для успешной и счастливой жизни. Особо ярко это проявляется в дискуссиях о школьном образовании, где постоянно мелькают сентенции о том, как перегружены дети в школах и кому, собственно, нужны все эти интегралы и истории древней Месопотамии. Нужно признать, что эти граждане в своём праве: никто не должен заставлять их детей учиться тому, что им не нужно, если предел их амбиций — работа парикмахера или кассира. Люди имеют право быть примитивными — это одна из невзрачных сторон современной либеральной демократии. Обязанность государства — сделать так, чтобы право глупых на невежество не нарушало право умных на образование и наоборот.