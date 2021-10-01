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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3839384038413842

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74
Мені вже зробили щеплення
68%
50
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:44

МОЗ звернулося до власників 15 ЗОЗ, де можливо підробляли медичні дані, з вимогою відсторонити керівників
1 жовтня 2021
2261
Міністерство охорони здоров’я направило листи-подання до власників закладів охорони здоров’я з вимогами відсторонити від роботи керівників тих закладів, де лікарі можливо підробляли документи про вакцинацію, на час кримінального провадження.

Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

З початку року відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, 22 вересня Уряд схвалив розроблений фахівцями МОЗ проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень”. Законопроєкт поданий на реєстрацію до Верховної ради України.

https://moz.gov.ua/article/news/moz-zvernulosja-do-vlasnikiv-15-zoz--de-mozhlivo-pidrobljali-medichni-dani-z-vimogoju-vidstoroniti-kerivnikiv-
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:56

  Igneus написав:
  Hotab написав:Вы со своей логикой виртуальный спор ему проиграли УЖЕ!

nemo solus sapit satis
nemo judex in propria causa


Это переводится: "Я вернулся и продолжаю стучать"? :lol:

А то у нас согласно правил форума нет такого языка общения и приходится из контекста догадываться)).;
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:56

Куба активизирует свою программу вакцинации в рамках своих планов по полной вакцинации 90% населения от коронавируса к декабрю.

Это амбициозная цель, которую еще не достигли даже более богатые страны, но министерство здравоохранения сообщило в четверг, что более 80% из 11,3 миллионов кубинцев получили по крайней мере первую прививку трехдозовой вакцины кубинским производством. вакцины Абдала, Соберана-2 или Соберана-плюс.

В нем говорится, что около 50% были полностью вакцинированы, что значительно превышает средний мировой показатель в 34%, согласно веб-сайту «Наш мир в данных», сообщает Reuters.

Его правительство заявило, что Куба находится на пути к тому, чтобы стать первой страной, вакцинировавшей так много своего населения собственными вакцинами. Их назначают детям в возрасте двух лет после клинических испытаний на детях.

https://www.theguardian.com/world/live/2021/oct/01/coronavirus-live-news-uk-cases-rise-after-schools-return-record-monthly-deaths-in-malaysia?page=with:block-615734248f08879300dac9b4#block-615734248f08879300dac9b4
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:- Среднесуточная смертность составила 156 человек.

- Продолжаем успешно стремиться к 50.
- В смысле?
- Осталось +344 до 50.
- Это же 500. Нолика не хватает.
- Нолик заболел коронавирусом и не выжил.

Всем антивакцинаторам, вакцинируйтесь, не будьте нулями.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:10

  Hotab написав: Вы действительно считаете, что человек , не желающий ляпать языком , абы шо ляпнуть, это он "позорится"?


Я считаю, что человек, который не дал свой прогноз, но обгаживает чужие прогнозы - позорится.

  Hotab написав:Дать прогноз (ляпнуть) - много ума не надо. Доказано вами.


Если прогноз не сбылся, то это еще не означает, что он «ляп». Это известно всем умным людям, особенно тем, которые прогнозируют.

  Hotab написав:Сложнее, дать прогноз, который сбудется. Истребин их делает и попадает.


Уже 4 октября? Вы лично проверили ВСЕ прогнозы Истребина?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:13

Slx , тот случай, когда Будивельнык сам загнал себя в угол. Не придумал бы "максимальное плато було на 150 за добу" , а сказал бы честно, что пик был на 300-400 и держался долго, то сейчас мог бы сказать "все равно до пиков ещё далеко".Но он то придумал свои "пики" и "плато". )))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:16

быть умным и образованным — это право, а не обязанность. Каждый человек имеет полное право быть необразованным дураком и современное демократическое общество не может ему этого запретить.
В современном мире рамки того, что вкладывается в понятие “образованный человек” постоянно расширяются. Умение читать, писать и считать уже лет сто не считается признаком образованности, но многие наши сограждане все ещё полагают, что этого вполне достаточно для успешной и счастливой жизни. Особо ярко это проявляется в дискуссиях о школьном образовании, где постоянно мелькают сентенции о том, как перегружены дети в школах и кому, собственно, нужны все эти интегралы и истории древней Месопотамии.
Нужно признать, что эти граждане в своём праве: никто не должен заставлять их детей учиться тому, что им не нужно, если предел их амбиций — работа парикмахера или кассира. Люди имеют право быть примитивными — это одна из невзрачных сторон современной либеральной демократии. Обязанность государства — сделать так, чтобы право глупых на невежество не нарушало право умных на образование и наоборот.

https://yesylevskyy.medium.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-3599187be351
Если кто прочитает всю статью и начнёт цепляться ко мне, сразу предупреждаю, что я там согласен далеко не со всем. Особенно в отношении методов решения. Но много вполне рационального и, кстати, в той или иной форме существует во многих странах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:18

  fler написав:
  Hotab написав: Вы действительно считаете, что человек , не желающий ляпать языком , абы шо ляпнуть, это он "позорится"?


Я считаю, что человек, который не дал свой прогноз, но обгаживает чужие прогнозы - позорится.

Вы плохо считаете. Какая у Вас оценка по арифметике?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Я считаю, что человек, который не дал свой прогноз, но обгаживает чужие прогнозы - позорится.

А человек, который дал не обоснованный и потому несбывшийся прогноз, но называющий тех, кто так не делает "позорится" - очень глуп. )))

  fler написав:Если прогноз не сбылся, то это еще не означает, что он «ляп».

Ляпом он становится, когда он делался на основании "просто я так думаю"))

  fler написав:Уже 4 октября? Вы лично проверили ВСЕ прогнозы Истребина?


Читаю давно. В отличии от дисидентской публики, он у себя не махлюет с цифрами.
И не включает дурака "не понимаю, как это к 100к привели"))
Hotab
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