быть умным и образованным — это право, а не обязанность. Каждый человек имеет полное право быть необразованным дураком и современное демократическое общество не может ему этого запретить.

В современном мире рамки того, что вкладывается в понятие “образованный человек” постоянно расширяются. Умение читать, писать и считать уже лет сто не считается признаком образованности, но многие наши сограждане все ещё полагают, что этого вполне достаточно для успешной и счастливой жизни. Особо ярко это проявляется в дискуссиях о школьном образовании, где постоянно мелькают сентенции о том, как перегружены дети в школах и кому, собственно, нужны все эти интегралы и истории древней Месопотамии.

Нужно признать, что эти граждане в своём праве: никто не должен заставлять их детей учиться тому, что им не нужно, если предел их амбиций — работа парикмахера или кассира. Люди имеют право быть примитивными — это одна из невзрачных сторон современной либеральной демократии. Обязанность государства — сделать так, чтобы право глупых на невежество не нарушало право умных на образование и наоборот.