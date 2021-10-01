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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3840384138423843 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 74 Мені вже зробили щеплення 68% 50 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 74 Додано: Суб 02 жов, 2021 13:58

Правительство Швейцарии предложило гражданам вознаграждение за каждого приведенного человека на вакцинацию от коронавируса. Так, швейцарцы будут получать подарочный сертификат на сумму 50 швейцарских франков (53,68 доллара).



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



По информации местных властей, таким сертификатом люди смогут воспользоваться, например, в кинотеатрах или ресторанах.



"Каждый может помочь убедить друга, соседа, коллегу по работе или члена семьи в преимуществах вакцинации. За что население должно быть вознаграждено", - говорится в сообщении.



Отмечено, что сейчас Швейцария имеет один из самых низких показателей COVID-вакцинации в Западной Европе, при этом только 58% из 8,7 млн населения страны полностью вакцинированы.

https://www.rbc.ua/rus/news/shveytsartsam-budut-50-dollarov-kazhdogo-1633093411.html

Правда, исходя из соотношения средних зарплат, мы должны были бы платить доллара 4. Швейцария прислушалась к Будивельнику.Правда, исходя из соотношения средних зарплат, мы должны были бы платить доллара 4. ЛАД 2 Повідомлень: 19795 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 14:22 Hotab написав: А человек, который дал не обоснованный и потому несбывшийся прогноз,...

fler написав: Если прогноз не сбылся, то это еще не означает, что он «ляп». Если прогноз не сбылся, то это еще не означает, что он «ляп».

Ляпом он становится, когда он делался на основании "просто я так думаю"))

А человек, который дал не обоснованный и потому несбывшийся прогноз,...Ляпом он становится, когда он делался на основании "просто я так думаю"))



Где ваши доказательства того, что мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет? Как такого человека называют? Отож



Хотаб, если я приведу ссылки на свои прогнозы, которые сбылись и покажу диплом уровня доктор наук, то вы с Ладом самозабанитесь? Где ваши доказательства того, что мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет? Как такого человека называют? ОтожХотаб, если я приведу ссылки на свои прогнозы, которые сбылись и покажу диплом уровня доктор наук, то вы с Ладом самозабанитесь? fler

Повідомлень: 2124 З нами з: 07.08.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 785 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 14:27 "Мы чувствуем эти проблемы [с персоналом — ред.]. Потому что, к сожалению, мы потеряли достаточно большое количество людей, которые у нас работали в ковидных бригадах. 30% [недостача — ред.] — это точно. Но мы выходим из этой ситуации, разрабатываем такие графики, которые нам позволяют обеспечить 24/7, но это очень тяжело. Нам нужно семь анестезиологов сегодня, чтобы обеспечить полностью работу всех бригад, которые мы можем набрать на этот коечный фонд. И терапевты нужны", — сказала Горбунова-Рубан.

https://2day.kh.ua/kharkow/v-kovidnye-brigady-kharkovskikh-bolnic-nuzhny-vrachi ЛАД 2 Повідомлень: 19795 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 14:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет? мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет?



Смотрите какая история. Истребин выкладывает графики,таблицы,сравнения с прошлым годом и на этом основании делает заявление "если так пойдет дальше, то к 04.10 достигнем 16 тысяч".

Забегаете вы и кричите : "он паникер , не будет даже 10 тысяч". И ничего не приводите в качестве аргументов

.

По итогу вы проигрываете досрочно, и заявляете, что Истребин старый дурак не умеющий мыслить широко. Что это????



Вы точно "доктор"?))))







fler написав: покажу диплом уровня доктор наук, то вы с Ладом самозабанитесь? то вы с Ладом самозабанитесь?

Я буду постоянно находиться в обществе людей, которые меня удержат от суицида. Я и так не очень высокого мнения был о нашей науке, но после такого... Смотрите какая история. Истребин выкладывает графики,таблицы,сравнения с прошлым годом и на этом основании делает заявление "если так пойдет дальше, то к 04.10 достигнем 16 тысяч".Забегаете вы и кричите : "он паникер , не будет даже 10 тысяч".По итогу вы проигрываете досрочно, и заявляете, что Истребин старый дурак не умеющий мыслить широко. Что это????Вы точно "доктор"?))))Я буду постоянно находиться в обществе людей, которые меня удержат от суицида. Я и так не очень высокого мнения был о нашей науке, но после такого... Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 4878 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 14:39 fler написав: ..........

Где ваши доказательства того, что мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет? Как такого человека называют? Отож



Хотаб, если я приведу ссылки на свои прогнозы, которые сбылись и покажу диплом уровня доктор наук, то вы с Ладом самозабанитесь? ..........Где ваши доказательства того, что мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет? Как такого человека называют? ОтожХотаб, если я приведу ссылки на свои прогнозы, которые сбылись и покажу диплом уровня доктор наук, то вы с Ладом самозабанитесь?

Диплом "уровня доктор наук" меня лично в наше время не особо вдохновляет. Не буду даже уточнять, каких наук.

А, вообще, сам термин "уровня"... Это как?

Вместо "ссылки на свои прогнозы" приводите лучше их обоснование. Тогда не будет обвинений в их необоснованности и будет предмет для обсуждения. Обычно Вы приводите какие-нибудь подобранные данные, которые явно наталкивают на вполне определённые выводы, но сами их не высказываете. Чтобы потом иметь возможность сказать: "Я такого не говорила. Не надо ваши мысли выдавать за мои".

А прогнозы Вы не обосновываете, а вещаете. Но, простите, Вы не пророк.

И как-то не помню Ваших сбывшихся прогнозов на форуме. Диплом "уровня доктор наук" меня лично в наше время не особо вдохновляет. Не буду даже уточнять, каких наук.А, вообще, сам термин "уровня"... Это как?Вместо "ссылки на свои прогнозы" приводите лучше их обоснование. Тогда не будет обвинений в их необоснованности и будет предмет для обсуждения. Обычно Вы приводите какие-нибудь подобранные данные, которые явно наталкивают на вполне определённые выводы, но сами их не высказываете. Чтобы потом иметь возможность сказать: "Я такого не говорила. Не надо ваши мысли выдавать за мои".А прогнозы Вы не обосновываете, а вещаете. Но, простите, Вы не пророк.И как-то не помню Ваших сбывшихся прогнозов на форуме. ЛАД 2 Повідомлень: 19795 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 14:46 Hotab написав: fler написав: мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет? мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет?



Смотрите какая история. Истребин выкладывает графики,таблицы,сравнения с прошлым годом и на этом основании делает заявление "если так пойдет дальше, то к 04.10 достигнем 16 тысяч".

Забегаете вы и кричите : "он паникер , не будет даже 10 тысяч". И ничего не приводите в качестве аргументов

.

По итогу вы проигрываете досрочно, и заявляете, что Истребин старый дурак не умеющий мыслить широко. Что это????



Вы точно "доктор"?))))

........ Смотрите какая история. Истребин выкладывает графики,таблицы,сравнения с прошлым годом и на этом основании делает заявление "если так пойдет дальше, то к 04.10 достигнем 16 тысяч".Забегаете вы и кричите : "он паникер , не будет даже 10 тысяч".По итогу вы проигрываете досрочно, и заявляете, что Истребин старый дурак не умеющий мыслить широко. Что это????Вы точно "доктор"?))))........

Немного дополню.

Истребин пишет прогноз, но понимает, что прогноз может и не исполниться. Он пишет: "если...".

Флер вещает прогноз как послание бога, которое не может не исполниться, без всяких "если". Немного дополню.Истребин пишет прогноз, но понимает, что прогноз может и не исполниться. Он пишет: "если...".Флер вещает прогноз как послание бога, которое не может не исполниться, без всяких "если". ЛАД 2 Повідомлень: 19795 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 14:51 ЛАД написав: А, вообще, сам термин "уровня"... Это как? А, вообще, сам термин "уровня"... Это как?

Это когда николаевские пацэки говорят "а ты такая.. на уровне с нами можешь.. без зАкуси..".



ЛАД написав: И как-то не помню Ваших сбывшихся прогнозов на форуме. И как-то не помню Ваших сбывшихся прогнозов на форуме.



Просто ещё не время. )>) Это когда николаевские пацэки говорят "а ты такая.. на уровне с нами можешь.. без зАкуси..".Просто ещё не время. )>) Hotab

Повідомлень: 4878 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 15:00

"Уже есть эта волна. Мы уже через нее проходим. Проводим мониторинг и видим соотношение заболеваемости весенней волны и сегодняшней. Она еще немного ниже, чем весенний пик был. Мы думаем, что пик будет где-то до конца октября. Готовы всячески", — сказала Горбунова-Рубан.



По словам чиновницы, город готов к росту количества больных коронавирусом, однако проблемой остается нехватка кроватей в больницах. Если в прошлом году их было 930, то в этом — 770. При этом, основной процент заболевших в регионе составляют именно жители Харькова.



"Но вы понимаете, какая картина: 770 коек в больницах города Харькова (наши, муниципальные). В прошлом году мы развернули 930 мест, и их было мало. Но почему-то Министерство охраны здоровья решило, что это много. И я думаю, что это не последняя роль НСЗУ, которая деньгами распоряжается. Нам зарегистрировали в начале, в марте, 770 койко-мест для лечения людей с коронавирусом. Их недостаточно. Цифра по Харьковской области и по Харькову — их соотношение: заболевших в Харькове где-то три четверти. Поэтому эпицентр людей, которые заболели, в Харькове. Поэтому нам нужны дополнительные места, в других лечебных заведениях", — пояснила Горбунова-Рубан.



Отметим, на сегодняшний день в 18-й городской больнице развернуты 50 кроватей для больных коронавирусом, в 25-й больнице — 250 кроватей, в 13-й больнице — 160 кроватей и в 17-й больнице — 360 кроватей. Жителей Харькова направляют в больницы города, однако если в них нет мест, везут в районы. Заместитель мэра Харькова подчеркивает: это нормальная ситуация, поскольку город и область работает в едином медицинском пространстве.



Как писал KHARKIV Today, 27 сентября Министерство охраны здоровья Украины приняло решение о расширении госпитальной базы для лечения коронавируса в Харьковской области. С 1 октября из резерва в основные вернули "чернобыльскую" больницу и роддом №2 им. Гельфериха. За утро первого дня в "чернобыльскую" больницу поступило 25 пациентов.

https://2day.kh.ua/kharkow/kogda-v-kharkove-budet-pik-zabolevaemosti-koronavirusom-prognoz-merii

Сейчас антиваксы начнут кричать: "Смерти не из-за ковида, а из-за неоказания помощи нуждающимся хроникам и пр.". О том, что они (и Вы, Флер) приложили все силы, чтобы доказать ненужность/вредность вакцин и всяких ограничений, антиваксы предпочтут не вспоминать. А будут продолжать рассказывать, что вакцины и маски ничего не приносят кроме вреда. К Вашим, Флер, прогнозам:Сейчас антиваксы начнут кричать: "Смерти не из-за ковида, а из-за неоказания помощи нуждающимся хроникам и пр.". О том, что они (и Вы, Флер) приложили все силы, чтобы доказать ненужность/вредность вакцин и всяких ограничений, антиваксы предпочтут не вспоминать. А будут продолжать рассказывать, что вакцины и маски ничего не приносят кроме вреда. ЛАД 2 Повідомлень: 19795 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3840384138423843 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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