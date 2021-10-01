Правительство Швейцарии предложило гражданам вознаграждение за каждого приведенного человека на вакцинацию от коронавируса. Так, швейцарцы будут получать подарочный сертификат на сумму 50 швейцарских франков (53,68 доллара).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации местных властей, таким сертификатом люди смогут воспользоваться, например, в кинотеатрах или ресторанах.
"Каждый может помочь убедить друга, соседа, коллегу по работе или члена семьи в преимуществах вакцинации. За что население должно быть вознаграждено", - говорится в сообщении.
Отмечено, что сейчас Швейцария имеет один из самых низких показателей COVID-вакцинации в Западной Европе, при этом только 58% из 8,7 млн населения страны полностью вакцинированы.
"Мы чувствуем эти проблемы [с персоналом — ред.]. Потому что, к сожалению, мы потеряли достаточно большое количество людей, которые у нас работали в ковидных бригадах. 30% [недостача — ред.] — это точно. Но мы выходим из этой ситуации, разрабатываем такие графики, которые нам позволяют обеспечить 24/7, но это очень тяжело. Нам нужно семь анестезиологов сегодня, чтобы обеспечить полностью работу всех бригад, которые мы можем набрать на этот коечный фонд. И терапевты нужны", — сказала Горбунова-Рубан.
fler написав:мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет?
Смотрите какая история. Истребин выкладывает графики,таблицы,сравнения с прошлым годом и на этом основании делает заявление "если так пойдет дальше, то к 04.10 достигнем 16 тысяч". Забегаете вы и кричите : "он паникер , не будет даже 10 тысяч". И ничего не приводите в качестве аргументов . По итогу вы проигрываете досрочно, и заявляете, что Истребин старый дурак не умеющий мыслить широко. Что это????
Вы точно "доктор"?))))
fler написав:покажу диплом уровня доктор наук, то вы с Ладом самозабанитесь?
Я буду постоянно находиться в обществе людей, которые меня удержат от суицида. Я и так не очень высокого мнения был о нашей науке, но после такого...
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:.......... Где ваши доказательства того, что мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет? Как такого человека называют? Отож
Хотаб, если я приведу ссылки на свои прогнозы, которые сбылись и покажу диплом уровня доктор наук, то вы с Ладом самозабанитесь?
Диплом "уровня доктор наук" меня лично в наше время не особо вдохновляет. Не буду даже уточнять, каких наук. А, вообще, сам термин "уровня"... Это как? Вместо "ссылки на свои прогнозы" приводите лучше их обоснование. Тогда не будет обвинений в их необоснованности и будет предмет для обсуждения. Обычно Вы приводите какие-нибудь подобранные данные, которые явно наталкивают на вполне определённые выводы, но сами их не высказываете. Чтобы потом иметь возможность сказать: "Я такого не говорила. Не надо ваши мысли выдавать за мои". А прогнозы Вы не обосновываете, а вещаете. Но, простите, Вы не пророк. И как-то не помню Ваших сбывшихся прогнозов на форуме.
fler написав:мой прогноз был не обоснованный и делался на основании "просто я так думаю"? Нет?
Смотрите какая история. Истребин выкладывает графики,таблицы,сравнения с прошлым годом и на этом основании делает заявление "если так пойдет дальше, то к 04.10 достигнем 16 тысяч". Забегаете вы и кричите : "он паникер , не будет даже 10 тысяч". И ничего не приводите в качестве аргументов . По итогу вы проигрываете досрочно, и заявляете, что Истребин старый дурак не умеющий мыслить широко. Что это????
Вы точно "доктор"?)))) ........
Немного дополню. Истребин пишет прогноз, но понимает, что прогноз может и не исполниться. Он пишет: "если...". Флер вещает прогноз как послание бога, которое не может не исполниться, без всяких "если".
"Уже есть эта волна. Мы уже через нее проходим. Проводим мониторинг и видим соотношение заболеваемости весенней волны и сегодняшней. Она еще немного ниже, чем весенний пик был. Мы думаем, что пик будет где-то до конца октября. Готовы всячески", — сказала Горбунова-Рубан.
По словам чиновницы, город готов к росту количества больных коронавирусом, однако проблемой остается нехватка кроватей в больницах. Если в прошлом году их было 930, то в этом — 770. При этом, основной процент заболевших в регионе составляют именно жители Харькова.
"Но вы понимаете, какая картина: 770 коек в больницах города Харькова (наши, муниципальные). В прошлом году мы развернули 930 мест, и их было мало. Но почему-то Министерство охраны здоровья решило, что это много. И я думаю, что это не последняя роль НСЗУ, которая деньгами распоряжается. Нам зарегистрировали в начале, в марте, 770 койко-мест для лечения людей с коронавирусом. Их недостаточно. Цифра по Харьковской области и по Харькову — их соотношение: заболевших в Харькове где-то три четверти. Поэтому эпицентр людей, которые заболели, в Харькове. Поэтому нам нужны дополнительные места, в других лечебных заведениях", — пояснила Горбунова-Рубан.
Отметим, на сегодняшний день в 18-й городской больнице развернуты 50 кроватей для больных коронавирусом, в 25-й больнице — 250 кроватей, в 13-й больнице — 160 кроватей и в 17-й больнице — 360 кроватей. Жителей Харькова направляют в больницы города, однако если в них нет мест, везут в районы. Заместитель мэра Харькова подчеркивает: это нормальная ситуация, поскольку город и область работает в едином медицинском пространстве.
Как писал KHARKIV Today, 27 сентября Министерство охраны здоровья Украины приняло решение о расширении госпитальной базы для лечения коронавируса в Харьковской области. С 1 октября из резерва в основные вернули "чернобыльскую" больницу и роддом №2 им. Гельфериха. За утро первого дня в "чернобыльскую" больницу поступило 25 пациентов.