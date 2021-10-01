Додано: Суб 02 жов, 2021 15:45

budivelnik написав: Ні, то чому до Флер причепились де вона програла 40% Ні, то чому до Флер причепились де вона програла 40%

На проценты может проиграть Истребин, когда заявляет 16 тысяч.Флер "просто проиграла", потому что она не сказала "будет 10", чтобы считать процент ошибки. Она сказала "будет не более 10". Да ещё и в формате "ох и дурак он перепуганный!"Это на экзамене можно получить оценку от 1 до 5. На зачёте либо "зачёт", либо "не зачёт". У нее "не зачет". ))Но даже за это никто бы ее не гнобил, если бы она не начала рассказывать как широко мыслит она, а как не умеет Истребин. Потому что ничем ее "широта" не была подтверждена ни разу)). Хотя, может на фотках...