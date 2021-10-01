За сутки диспансер радиационной защиты населения, так называемая "чернобыльская" больница, принял 141 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила замдиректора медучреждения Елена Омельяненко.
"Все тяжелые, все на кислород. Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях. Друзья, подумайте, а может носить маску — это не так уж и тяжело? А может, если вы пропустите какое-то общественное мероприятие, это не так уж и страшно?", — написала медик в Facebook.
По состоянию на 10:30 2 октября в "чернобыльской" больнице было занято 150 из 170 коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом Елена Омельяненко позже рассказала "Суспільному". ....... Для больных коронавирусом там есть 170 коек, 140 из них подключены к стационарному кислороду.
budivelnik написав:Ні, то чому до Флер причепились де вона програла 40%
На проценты может проиграть Истребин, когда заявляет 16 тысяч. Флер "просто проиграла", потому что она не сказала "будет 10", чтобы считать процент ошибки. Она сказала "будет не более 10". Да ещё и в формате "ох и дурак он перепуганный!" Это на экзамене можно получить оценку от 1 до 5. На зачёте либо "зачёт", либо "не зачёт". У нее "не зачет". )) Но даже за это никто бы ее не гнобил, если бы она не начала рассказывать как широко мыслит она, а как не умеет Истребин. Потому что ничем ее "широта" не была подтверждена ни разу)). Хотя, может на фотках...
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 15:54, всього редагувалось 2 разів.
"Мы чувствуем эти проблемы [с персоналом — ред.]. Потому что, к сожалению, мы потеряли достаточно большое количество людей, которые у нас работали в ковидных бригадах. 30% [недостача — ред.] — это точно. Но мы выходим из этой ситуации, разрабатываем такие графики, которые нам позволяют обеспечить 24/7, но это очень тяжело. Нам нужно семь анестезиологов сегодня, чтобы обеспечить полностью работу всех бригад, которые мы можем набрать на этот коечный фонд. И терапевты нужны", — сказала Горбунова-Рубан.
Это результаты летнего финансирования клиник от Ляшко-Радуцкого. Идет свал из госклиник и даже "ковидные" доплаты не удерживают персонал. "Ага, сейчас уговаривают идти в ковид, а через два месяца дадут пинок под зад. Лучше уйду к частникам сразу - и зарплата выше, и чище, и спокойнее" - слова одного из врачей. Еще веселее то, что оставшихся в госклиниках врачей младший и средний медперсонал в ответ на постановку задач начинает посылать далеко и нецензурно. Прямая речь "сами за эти копейки горбатьтесь", "если не нравится, могу хоть сейчас заявление написать". Вот такие сейчас реалии в медицине.
budivelnik написав:...... До речі, Ви також заявили що хоч ссилку на те звідки я взяв 2 млн я дав - по цій самій ссилці можна знайти і 20 млн... Ніби й правильно Але що 2 млн проти 350-700 млн що 20 млн проти 350-475 млн.. Це програш всуху Просто в першому варіанті рахунок 100: 1 а в другому варіанті рахунок 100:10 на мою користь в обох варіантах Ви це хоч раз признали? .....
И даже в Вики обратите внимание не только на первую табличку, но и на вторую - "Динамика стоимости человеческой жизни в России". Там цифры почему-то на несколько порядков выше. Да и из первой таблицы Вы почему-то взяли 2 наименьшие цифры.
На несколько порядков, а не в 10 раз. У Вас плохо со зрением? Не увидели вторую таблицу? Или не смогли прочитать цифры в ней? Там цифры не в миллионах, а в миллиардах рублей - от 1,1 до 49,5 млрд. руб. Ваши друзья-академики или кто они там Вас не проконсультировали?
Так что отстаньте от меня со своими глупостями и своим хамством и идите... к друзьям-академикам и обсуждайте с ними за стаканом самогонки стоимость человеческой жизни согласно Вики. На более серьёзные ресурсы подготовки не хватает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 жов, 2021 16:04, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:У Вас плохо со зрением? Не увидели вторую таблицу? Или не смогли прочитать цифры в ней? Там цифры не в миллионах, а в миллиардах рублей - от 1,1 до 49,5 млрд. руб.
Без проблем А тепер виведіть для нас що людське життя коштує 49 млрд рублів=16 млрд грн ВВП України яке створюює 40 млн осіб=вартості 200-300 життів... Я послухаю, почитаю...сміятись не буду - гріх сміятись над юродивим....
budivelnik написав:А тепер виведіть для нас що людське життя коштує 49 млрд рублів=16 млрд грн
Почему бы вам не спросить у тех, кто ее внёс в табличку?? Я же вас не прошу "выведите мне 55 тыс смертей , если Украина не досчиталась более 100". Я просто снисходительно отношусь к вам, как не понимающему, потому что мы все божьи твари, не надо обижаться на блаженного)) Вы по своему непониманию можете оперировать просто взятым из таблички?)))
ЛАД написав:У Вас плохо со зрением? Не увидели вторую таблицу? Или не смогли прочитать цифры в ней? Там цифры не в миллионах, а в миллиардах рублей - от 1,1 до 49,5 млрд. руб.
Без проблем А тепер виведіть для нас що людське життя коштує 49 млрд рублів=16 млрд грн ВВП України яке створюює 40 млн осіб=вартості 200-300 життів... Я послухаю, почитаю...сміятись не буду - гріх сміятись над юродивим....
Не буду опускаться до вашего уровня. Для вас с друзьями-академиками песня. Это не о вас?
P.s. Я понимаю, конечно, что для вас человеческая жизнь стоит копейки. Сколько вы там платите своим работникам? Они тоже отдыхают в Хорватии?
Hotab написав:На проценты может проиграть Истребин, когда заявляет 16 тысяч. Флер "просто проиграла", потому что она не сказала "будет 10", чтобы считать процент ошибки. Она сказала "будет не более 10". Да ещё и в формате "ох и дурак он перепуганный!" Но даже за это никто бы ее не гнобил, если бы она не начала рассказывать как широко мыслит она, а как не умеет Истребин. Потому что ничем ее "широта" не была подтверждена ни разу)). Хотя, может на фотках...
Опять хотабьи фантазии разыгрались. Не удивительно, уровень же.. Широта мышления докторов наук подтверждается их публикациями, рейтингами, индексами цитирования и еще кучей всего. Они, как известно, публичные люди и в зависимости от специальности и работы имеют соответствующий кругозор. Как бы там ни было, узким их кругозор назвать нельзя. Другой вопрос - как может человек, не имеющий даже близко таких знаний, разглядеть и оценить широту, глубину и т.п. мыслей ученых - мы видим здесь на примере Хотаба и Лада, у которых не только доктора наук, но и академики - дураки