Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3842384338443845 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75 Мені вже зробили щеплення 68% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 13% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 75 Додано: Суб 02 жов, 2021 17:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Если Вы академик то согласен с Вашим постом. Если Вы академик то согласен с Вашим постом.



С этой его частью?

fler написав: академики - дураки академики - дураки







Флер - доктор наук. Шутка дня)))

А в каких науках то?? Где у нас все так плохо?)) С этой его частью?Флер - доктор наук. Шутка дня)))А в каких науках то?? Где у нас все так плохо?)) Hotab

Повідомлень: 4883 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 17:35 Hotab

Именно в этом.

Хотя, думаю, в данном случае больше подходит моя вторая фраза. ЛАД 2 Повідомлень: 19800 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 18:33 суцільна зрада (назва відео)

Ромасик Повідомлень: 3099 З нами з: 30.03.15 Подякував: 626 раз. Подякували: 291 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 18:42 IgA написав: Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство! Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство! никого мне искать не надо. Меня ее позиция вполне устраивает. Она у нее далеко не такая параноидальная, как вы хотите. О масках я бы ее убедил, что мне можно без маски.

IgA написав: Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял да, если бы не аносмия, считал бы обычными соплями. А так - необычные.

IgA написав: 60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против. 60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против. вы уже если приняли ее в свой лагерь, то и принимайте ее 60% с какого бы потолка он их не взяла. Но она исходит из 40% в мае. А исследование на 6000+ - да сомнительное. Вот на 4 студентах - это достоверно.

IgA написав: На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету. На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету. вы же сами не более как день назад писали, что есть разные исследования по этому поводу - и более и менее.

IgA написав: И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила

я не приписал, я сделал выводы. Могу я делать выводы? никого мне искать не надо. Меня ее позиция вполне устраивает. Она у нее далеко не такая параноидальная, как вы хотите. О масках я бы ее убедил, что мне можно без маски.да, если бы не аносмия, считал бы обычными соплями. А так - необычные.вы уже если приняли ее в свой лагерь, то и принимайте ее 60% с какого бы потолка он их не взяла. Но она исходит из 40% в мае. А исследование на 6000+ - да сомнительное. Вот на 4 студентах - это достоверно.вы же сами не более как день назад писали, что есть разные исследования по этому поводу - и более и менее.я не приписал, я сделал выводы. Могу я делать выводы? Ромасик Повідомлень: 3099 З нами з: 30.03.15 Подякував: 626 раз. Подякували: 291 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 18:47 ЛАД написав: А тем временем в -п-р-и-л-и-ч-н-о- трижды вакцинированном Израиле

Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в стране составило 45.412 — на 1600 меньше, чем по состоянию на вечер четверга. (Напомню, 02.09 было 92270)



Число тяжелобольных за день уменьшилось на 21 и составило, согласно вечерней сводке Минздрава, 586. 245 из них находятся при смерти, т. е. в критическом состоянии. ......

неделю назад количество "красных" населенных пунктов в стране составляло 81, сегодня таковых 40. Число населенных пунктов с минимальной заболеваемостью ("зеленых") увеличилось более чем вдвое — до 68.

https://www.9tv.co.il/item/34719 А тем временем в -п-р-и-л-и-ч-н-о-вакцинированном Израиле

что нам делать с этой информацией? что нам делать с этой информацией? Ромасик Повідомлень: 3099 З нами з: 30.03.15 Подякував: 626 раз. Подякували: 291 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3842384338443845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 774 , 775 , 776

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7755 9037498

ЛОБ П'ят 01 жов, 2021 09:49