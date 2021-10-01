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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3842384338443845

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75
Мені вже зробили щеплення
68%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если Вы академик то согласен с Вашим постом.


С этой его частью?
  fler написав:академики - дураки


:lol:

Флер - доктор наук. Шутка дня)))
А в каких науках то?? Где у нас все так плохо?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:35

Hotab
Именно в этом.
Хотя, думаю, в данном случае больше подходит моя вторая фраза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:33

суцільна зрада (назва відео)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:42

  IgA написав:Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство!
никого мне искать не надо. Меня ее позиция вполне устраивает. Она у нее далеко не такая параноидальная, как вы хотите. О масках я бы ее убедил, что мне можно без маски.
  IgA написав:Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял
да, если бы не аносмия, считал бы обычными соплями. А так - необычные.
  IgA написав:60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против.
вы уже если приняли ее в свой лагерь, то и принимайте ее 60% с какого бы потолка он их не взяла. Но она исходит из 40% в мае. А исследование на 6000+ - да сомнительное. Вот на 4 студентах - это достоверно.
  IgA написав:На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету.
вы же сами не более как день назад писали, что есть разные исследования по этому поводу - и более и менее.
  IgA написав:И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила :mrgreen:

я не приписал, я сделал выводы. Могу я делать выводы?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:47

  ЛАД написав:А тем временем в -п-р-и-л-и-ч-н-о- трижды вакцинированном Израиле
Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в стране составило 45.412 — на 1600 меньше, чем по состоянию на вечер четверга. (Напомню, 02.09 было 92270)

Число тяжелобольных за день уменьшилось на 21 и составило, согласно вечерней сводке Минздрава, 586. 245 из них находятся при смерти, т. е. в критическом состоянии. ......
неделю назад количество "красных" населенных пунктов в стране составляло 81, сегодня таковых 40. Число населенных пунктов с минимальной заболеваемостью ("зеленых") увеличилось более чем вдвое — до 68.

https://www.9tv.co.il/item/34719

что нам делать с этой информацией?
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